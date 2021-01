FHI-direktøren tror vi må leve med tiltak ut året

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I ti måneder har nordmenn måttet leve annerledes enn de har vært vant til i større eller mindre grad.

Fra full nedstenging i mars, til en ørliten smakebit på det normale i fjor sommer. Men nå er deler av landet igjen preget av svært strenge tiltak som fører til psykiske, økonomiske og sosiale konsekvenser for folk.

Og spørsmålene alle stiller seg er:

Når kan vi åpne opp igjen? Når kommer lettelsene? Når har vi vaksinert nok personer til at vi kan gå tilbake til normalt?

Budbringer av usikkerhet og ubehagelige sannheter

I uke etter uke har FHI-direktør Camilla Stoltenberg gått ut på podiet i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet hvor pressekonferansene om koronasituasjonen holdes.

– Vi er ofte budbringere av usikkerhet og må fortelle om de ubehagelige sannhetene, sier Stoltenberg til NRK.

Den siste tiden har det også blitt en del ubehagelige sannheter. Vaksineleveranser som ikke kommer som planlagt og en mutert virusvariant som har ført til nedstenging av området i og rundt Oslo.

Stoltenberg roser nordmenn for oppslutningen rundt tiltakene og at folk ser ut til å ha opparbeidet en god forståelse og innsikt i pandemiutviklingen.

– Men jeg tror mange er slitne av tiltakene og at det rammer mange veldig hardt. Vi ser at det oppstår hjerteskjærende situasjoner i folks liv som følge av tiltakene.

– Alt dette er forferdelig, og det rammer sosialt ulikt. Det blir krevende å sørge for at det rettes opp. Samtidig er det ikke en fordel for noen hvis smitten slippes fri, og kanskje på en mer ukontrollerbar måte som det er vanskelig å kompensere for, sier Stoltenberg

Tiltak ut året

Lørdag varslet regjeringen at de letter noen av tiltakene i kommunene rundt Oslo.

– Nå blir det noen lettelser, men det er lettelser tilbake til et høyt nivå, understreker Stoltenberg.

– Hvor lave smittetall må vi ha før vi får større lettelser i de nasjonale tiltakene?

– I sommer hadde vi et smittetall på under 20 per 100.000 innbygger i løpet av 14 dager. Da var det mulig med lettelser, men utover høsten så vi at det ikke var tilstrekkelig, sier Stoltenberg.

Stoltenberg sier sommerens smittetall er et referansepunkt, men ikke et mål. Det kan komme lettelser selv om smittenivået er høyere. Men det avhenger av vaksineringsgraden, hvor smittsomme de muterte variantene er og hvor godt systemet med kontroll og testing på grensene fungerer.

– At vi skal være helt uten tiltak i 2021, er ikke lett å tenke seg.

Men dersom man sørger for god testing, smittesporing og isolering av smittede kan kanskje tiltakene reduseres til et minimum.

– Det ville vært en stor fordel hvis vi da kun hadde de helt enkle tiltakene som å holde avstand, møte litt færre, vaske hendene og hoste i albuen. Men vi er et godt stykke fra det målet foreløpig, sier Stoltenberg.

Men fra onsdag av blir det altså enkelte lettelser i regjeringens tiltakssoner ring 1 og ring 2 i det sentrale østlandsområdet:

Regjeringens tiltak for ring 1 og 2 Kan jeg? Ring 1 Ring 2 Spesialtiltak for Nordre Follo Nasjonalt** Gå på treningssenter Nei Ja Ja Få besøk hjemme av maks fem gjester Ja Ja Ja Dra på hytta i en annen kommune Ja Ja Nei Ja Delta på idrett og fritidsaktiviteter (barn under 20 år) Ja Ja Ja Delta på idrett og fritidsaktiviteter for voksne utendørs Nei Ja Ja Ha privat arrangement med 10 deltakere i lånt lokale Nei Ja Ja Delta på arrangement utenfor hjemmet Nei Ja Ja Gå i begravelse eller bisettelse Ja Ja Ja Gå på kjøpesenter eller varehus Nei Nei Ja Gå på restaurant eller kafe Ja Ja Ja Gå på biblioteket Ja Ja Ja Ta en pils eller et glass vin til maten på restauranten? Nei Nei Ja Få fysisk undervisning på høyskole, universitet og fagskole Nei* Nei* Nei* Droppe hjemmekontor selv om jeg har mulighet Nei Nei Anbefalt om du kan Kan jeg handle i butikker som ikke er varehus eller del av et kjøpesenter? Ja Ja Ja Gult nivå i skoler og barnehager Ja Ja Kommunen viderefører likevel rødt nivå til 8. februar Ja (* Det kan gjøres unntak for studenter som er helt avhengig av tilgang til lokalene for å ikke bli forsinket i studiene)

(** Det kan være lokale variasjoner og strengere tiltak i din kommune)