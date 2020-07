FHI bekymret for smitteoppblomstring under studiestart

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rekordmange 108.000 har fått tilbud om studieplass fra høsten av. I midten av august starter fadderukene på universiteter og høyskoler.

Gjennom arrangementer og sosiale aktiviteter, skal studentene bli kjent med hverandre før de tar fatt på studiene.

Men med en pågående pandemi, er helsemyndighetene urolige for hva som skjer når tusenvis av unge studenter samles til fest.

– Fadderukene er nok litt skumle, synes jeg, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland til NRK.

– Da kommer det ungdommer fra hele landet. Noen av dem har kanskje nylig vært på utenlandsferie. De blander seg og skal kanskje ha ganske nær kontakt. Vi er nok litt urolige for smitte under fadderukene, ja, sier Aavitsland.

Læres opp i smittevern

Ved Universitetet i Bergen har de i lengre tid planlagt for en trygg gjennomføring av fadderuka, forteller fadderkoordinator Martin Jakobsen til NRK.

– Vi har laget en ganske omfattende smittevernplan for hvordan vi skal ta vare på de nye studentene på en sikker og trygg måte, sier Jakobsen til NRK.

Alle faddere får opplæring i smittevern. Jakobsen forteller at de blant annet bruker en mobilapp i opplæringen.

– Jeg har stor tro på at med de arrangementene og den innsatsen som er lagt ned, skal klare å gjennomføre en god og inkluderende fadderuke for alle de nye studentene våre.

Digitale arrangementer

FYSISK OG DIGITALT: Fadderuka ved Universitet i Oslo vil både foregå på nett og fysisk, forteller faddersjefkoordinator Phillip Havig. Foto: Privat

I Oslo står 800 faddere klare til å ta imot ferske studenter ved OsloMet, forteller prorektor Nina Waaler.

– Dette er vi svært glade for. Ettersom det ikke kan være flere enn 20 personer i hver gruppe, er det nødvendig med flere faddergrupper, sier Waaler.

Alle faddere i Oslo må gjennom et smittevernkurs og blir utstyrt med desinfeksjonsmidler.

De store arrangementene er avlyst, og velkomstseremonien blir strømmet på nett.

– Selv om mye blir digitalt, vet vi at det er viktig for studenter, spesielt førsteårsstudenter å møte hverandre fysisk. Muligheten for å knytte sosiale nettverk er viktig for trivsel, psyken og kan forhindre at studenter faller fra studiene, sier Waaler.

Det vil derfor blir arrangert mindre sammenkomster med grilling og lignende. Waaler sier de også oppfordrer studentene til å være bevisst på alkoholinntaket.

Philip Havig er faddersjefkoordinator ved Universitet i Oslo for andre gang. Han sier årets uke blir annerledes, men tror det skal bli veldig bra likevel.

– Vi prøver å finne nye arenaer og en miks av fysiske og digitale møteplasser, slik at ikke alle trenger å være til stede samtidig. Det blir også «bli-kjent»-arrangementer. Den største forskjellen er størrelsen og omfanget. Det skal være færre deltagere og større avstand, sier Havig til NRK.

Fadderne får grundig opplæring i smittevern og alle ansatte og studenter må ha gjennomført et digitalt smittevernkurs før de kommer på campus.

FHI: Oppfør deg som om du er smittet

SMÅ GRUPPER: Fadderkoordinator Julie Tetlimo sier det blir en koronavennlig fadderuke i Trondheim. Foto: Privat

Ved NTNU i Trondheim har fadderuka vært sentrert rundt arrangementer på Studentersamfundet i byen.

– I år har vi mer fokus på at man holder seg innad i faddergruppene med maks 20 personer per gruppe, sier fadderkoordinator Julie Tetlimo til NRK.

Tetlimo sier alkohol er en utfordring, og kan gjøre det lett å miste kontrollen med smitteverntiltakene.

– Vi oppfordrer studentene til å tenke kreativt og ikke ha arrangementer med mye alkohol, sier Tetlimo som understreker viktigheten av å ha en fadderuke:

– Fadderuka er ekstremt viktig. Man blir kjent med dem man skal studere med og lærer om hvordan studielivet fungerer. Det er også der man blir kjent med hvor man kan engasjere seg frivillig og møter andre som står i samme situasjon.

Aavitsland har følgende råd til de som snart skal i gang med fadderukene.

– Alle bør egentlig oppføre seg som om de er smittet. Gjør de det, så reduserer de faren for å smitte andre.