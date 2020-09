FHI anbefaler at innreisekarantenen fjernes for Jämtland, Värmland, Västerbotten og Sjælland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

FHI anbefaler at innreisekarantenen for flere svenske regioner fjernes. Det gjelder Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten. Det anbefales også at karantenen fjernes for Sjælland i Danmark.

Ifølge FHI bør det også bli mulig å reise til Kypros, uten å måtte i karantene når du kommer hjem.

Italia rødt

Samtidig anbefaler FHI regjeringen å innføre innreisekarantene for Italia, Vatikanstaten, San Marino og Slovenia.

Både Italia og Slovenia har rapportert om rask stigning i antallet smittetilfeller de siste ukene. For uke 34 og 35 hadde Italia 23,7 tilfeller per 100.000 innbyggere, mens tallet for Slovenia var 21,6.

Eventuelle endringer trer i kraft fra og med midnatt, lørdag 5. september.

FHI følger nøye med på situasjonen i Slovakia, Estland og Litauen, hvor smittetallene stiger raskt.

Bakgrunnen for anbefalingene

FHI leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS og Schengenlandene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av ti dagers innreisekarantene.

Kriteriene for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere siste to uker. Det kreves også mindre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene. I tillegg gjøres det en helhetsvurdering av landene.