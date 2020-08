FHI anbefaler at fire nye land blir røde

For at FHI anbefaler karanteneplikt på ti dager etter reise til et land, skal landet ha mer enn 20 bekreftede tilfeller koronasmittede per 100.000 innebyggere siste to uker (14-dagers insidens).

I tillegg skal landet ha flere enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Danmark, Finland og Sverige vurderes på regionalt nivå. Island og øvrige EU/EØS/Schengen-land vurderes på nasjonalt nivå.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon. Datakilder som brukes er hovedsakelig fra ECDC: COVID-19 country overviews.

Kilde: FHI