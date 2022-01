Ferske tall: Strømregningen blir nesten dobbelt så høy i vinter

Regjeringens egne tall bekrefter nå at en gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge må regne med en nær doblet regning i årets første kvartal:

Mot normalt vel 7000 kroner vil strømmen i år koste over 13.000 kroner.

De ferske tallene kommer fram i et brev fra olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Stortinget i dag.

Tallene er i tråd med beregninger NRK tidligere har gjort.

Også i desember var strømprisen langt høyere enn normalt i Sør-Norge.

Tusenlapper dyrere

Her er konklusjonene i brevet fra Mjøs Persen til Frps Marius Arion Nilsen:

Med en snittpris på 159 øre per kilowattime (kWh) i første kvartal vil en husstand med 20.000 kWh i årlig forbruk få en samlet strømregning for januar, februar og mars på 17.898 kroner uten stønadsordningen.

Dette inkluderer anslag for nettleie, merverdiavgift, elavgift på 16,67 øre per kWh, enovaavgift og elsertifikater og leverandørpåslag.

Hvis en tar utgangspunkt i gjennomsnittlig kraftpris i perioden 2012-2020 på 34 øre per kWh vil en tilsvarende strømregning for januar, februar og mars være på totalt 7179 kroner.

Hvis regjeringens støtteordning regnes inn, vil regningen bli på 13.015 kroner.

Mjøs Persen tar samtidig forbehold når hun legger fram tallene:

– Jeg vil understreke at disse anslagene er gjennomsnittsberegninger gjort av NVE basert på ulike forutsetninger. Faktisk strømregning vil variere fra husstand til husstand, skriver hun.

Den gjennomsnittlige strømprisen kan selvsagt bli både høyere og lavere enn det som ligger inne i regnestykket, nemlig 159 øre per kWh.

STØTTETILTAK: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har anslått hvor mye dyrere strømmen blir for folk i Sør-Norge i vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hjelp i flere runder

Regjeringen har varslet tiltak på totalt 9-10 milliarder kroner for å hjelpe nordmenn med å betale dyr strøm.

Økt bostøtte og kutt i elavgiften – fremfor alt om vinteren – kom på plass i fjor høst.

Før jul kom en ny støtteordning: Når kraftprisen i løpet av en måned når et gjennomsnittsnivå på over 70 øre per kWh, vil staten betale 55 prosent av kraftprisen over dette nivået.

STØTTE: Regjeringen la før jul fram en helt ny ordning for å hjelpe folk med strømregningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Samtidig som nordmenn opplever dyr strøm, håver staten inn penger.

Staten får samlet inn rundt 27,6 milliarder kroner i inntekter gjennom grunnrenteskatt og utbytte fra Statkraft for 2021, anslår regjeringen.

Ifølge Finansdepartementet er det dobbelt så mye som vanlig.