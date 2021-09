Fersk undersøkelse: Over halvparten vil begrense håndhilsing

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag klokken 16 gjenåpnet Norge. Mange kastet seg om halsen på hverandre og køene hopet seg opp utenfor byenes utesteder.

Nå viser det seg at langt fra alle vil gå tilbake til en normal hverdag med en gang.

Det kommer fram i en fersk spørreundersøkelse gjort av Norstat på vegne av NRK.

Tallene viser blant annet at et flertall av befolkningen vil begrense håndhilsing.

61 prosent svarer at de vil unngå håndhilsing i noen (42 prosent) eller stor grad (19 prosent).

– Jeg tenker det er helt naturlig. Vi gikk bort fra meteren på lørdag, og at noen av vanene sitter igjen er helt forståelig, sier helseminister Bent Høie.

Vil holde avstand

Enda flere svarer at de vil holde avstand. Her sier 17 prosent at de vil gjøre det i stor grad og 60 prosent i noen grad.

– Var det riktig å si at man nå kan ha tett kontakt?

– Ja, det var det. Men som både statsministeren og jeg understreket, så er det viktig at vi også tar hensyn til hverandre videre. Det er noen som har gode grunner til å være mer forsiktige. Så vi må ta hensyn til hverandre om noen for eksempel ønsker å holde avstand, svarer Høie.

Over halvparten sier også at de i stor (9 prosent) eller noen grad (43 prosent) vil unngå sosiale sammenhenger med mange mennesker.

– Er gjenåpningen i takt med folks ønsker?

– Ja, jeg tror flertallet av befolkningen var veldig glad for gjenåpningen, og ønsker å leve som normalt. Men pandemien er ikke over, selv i Norge. Og vi har noen grunnleggende råd som det er viktig å holde på: Det er å vaske hendene ofte, hose i albuen og være hjemme om du er syk, påpeker Høie.

MINDRE AVSTAND: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie ga hverandre en klem under pressekonferanse om gjenåpningen av Norge. Foto: Javad Parsa / NTB

Mange dropper munnbind

Folk er litt mer avslappet når det kommer til bruk av munnbind.

28 prosent sier de ikke kommer til å bruke munnbind i det hele tatt nå, mens 40 prosent svarer at de i liten grad vil bruke det.

Når det gjelder å klemme venner, er befolkningen delt. Det samme gjelder hjemmekontor.

Kvinner mer restriktive enn menn

Mads Motrøen er ansvarlig for politiske meningsmålinger i Norstat. Han sier skepsisen er større enn de hadde ventet.

– Jeg tror det er en effekt av at det kom brått. Dette er vaner folk har vent seg til over halvannet år, kommenterer Motrøen.

Det er en signifikant forskjell mellom menn og kvinner.

– Gjennomgående vil kvinner i mye større grad holde på tiltakene. Det har vi sett også i tidligere undersøkelser, forteller Motrøen.

Ser man for eksempel på håndhilsing, vil 72 prosent av kvinnene i stor eller noen grad unngå det. Det tilsvarende tallet for menn er 48 prosent.

61 prosent av kvinnene vil unngå sosiale sammenhenger med mange mennesker i stor eller noen grad. 43 prosent av mennene sier det samme.

Professor anbefaler mindre håndhilsing

MENER FOLK HAR LÆRT: Professor Audun Helge Nerland synes det er fint at folk vil være mer varsomme med blant annet håndhilsing. Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Audun Helge Nerland er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og har immunologi som fagfelt. Han påpeker at håndhilsing faktisk er et enda større problem for mange andre sykdommer enn koronaviruset.

– Jeg ser mange tenker at de skal oppføre seg litt annerledes enn tidligere. En del vil unngå håndhilsing, det synes jeg er veldig fint. Vi har vært gjennom en pandemi som har rystet verden. Det er viktig vi tar lærdom av det, sier Nerland til NRK.

Han sier det tidligere var vanlig å håndhile på fastlegen, men at det er noe som trolig forsvinner helt.

Nerland mener at man godt kan klemme nære venner og familie. Det er kontakten med fremmede som er den store smittefaren.

– Vi trenger ikke hilse på alle og enhver. Om folk ikke vil håndhilse, må de få lov til det, mener professoren.

Dette svarte folk i undersøkelsen

Spørsmål: «Norge fjerner de fleste koronarestriksjonene fra lørdag 25. september kl. 16. Vil du etter gjenåpningen, fortsette med å:»

Slik er undersøkelsen gjort Ekspandér faktaboks Det er Norstat som har gjort undersøkelsen på vegne av NRK. Feilmargin: +- 0,6-3 prosentpoeng. Spørsmålene ble besvart etter regjeringens pressekonferanse fredag 24. september til tirsdag 28. september. Undersøkelsen er gjort på nett blant 1037 personer over 18 år i et representativt utvalg i Norge. Utvalget er gjort ut fra Norstats panel bestående av 87.000 aktive respondenter.