Fersk SAS-sjef om problemene: – Beklager til kundene

– Det er vanskelig å drive et flyselskap i disse dager, for å være ærlig. Flyselskapene var de første som ble rammet av pandemien, og vi kommer til å bli rammet helt til sist også.

Det sier den nye SAS-konsernsjefen Anko van der Werff i sitt første intervju med NRK etter at han tok over som toppsjef tidligere i år.

Nederlenderen møter NRK samme dagen som SAS la fram sin kvartalsrapport som viser at selskapet har tapt 6,5 milliarder det siste året, og at de tapte nye 744 millioner kroner i forrige kvartal.

– 2020 var et svært vanskelig år, og 2021 startet på samme måte. Det har vært utfordrende i snart to år. Men det har gått seg noe til den siste tiden. Når det ikke er nasjonale restriksjoner i land, så reiser folk mye mer ganske fort.

Men det krevende markedet er ikke SAS-sjefens eneste problem. Selskapet er også i konflikt med tidligere SAS-piloter, som føler de er uønsket i de to nye selskapene SAS har opprettet.

2020 ble et krevende år for SAS. Dette bildet fra juli 2020 viser en rekke fly som måtte bli stående på bakken. Foto: Vidar Ruud / NTB

Beklager til kundene

Mandag omtalte NRK at rundt hundre SAS-flyvninger i uka ble kansellert i november, og at fagforeningen mener halvparten skyldes lav bemanning.

SAS har i løpet av de tre første ukene i november kansellert over 300 flyvninger. Det er mer enn normalt, innrømmer flyselskapet selv, men peker på sykefravær og koronaviruset som hovedårsak.

– SAS har mange avlyste reiser, hvorfor ansetter dere ikke flere piloter?

– Jeg ønsker å beklage til kundene, de siste ukene har vi kansellert flere reiser, det har vært for mange. Det har vært et unormalt høyt sykefravær. Folk blir fortere syke, og om man føler seg litt dårlig nå, så må man være hjemme, sier van der Werff, og legger til:

– Sykefraværet er uvanlig høyt, særlig de to-tre siste ukene. Igjen så ønsker jeg å beklage til kundene.

Mener maktbalansen endres

Tidligere styrmann i SAS, Martin Schjetne, sier flere av hans medpiloter tok vare på uniformene sine da de måtte slutte på grunn av pandemien.

Tidligere pilot for SAS, Martin Schjetne, mener selskapet forsøker å splitte de ansatte. Foto: Frode Fjerdingstad / Frode Fjerdingstad

– Vi var jo klare for å komme tilbake, sier Schjetne om de drøyt 560 SAS-pilotene som nå står uten arbeid.

I høst opprettet altså SAS to nye selskaper – SAS Link og SAS Connect – som pilotene nå må søke via for å få jobb hos gammel arbeidsgiver.

– Og der blir det andre rammeavtaler for flygerne. Jeg tror ledelsen ønsker å splitte oss i mindre grupperinger, så de i større grad kan diktere vilkårene i SAS. Maktbalansen blir forflyttet i vår disfavør, mener Schjetne.

Han sier det gjør vondt å se at flyselskapet har måtte kansellere så mange flyvninger grunnet det han mener er bemanningsmangel.

SAS har hele vegen nektet for at de har lovet å gi noen jobben tilbake. Anko van der Werff sier følgende om konflikten med pilotene:

– Vi sloss den samme kampen som det de gjør. Vi ønsker å få alle tilbake. Men for å komme tilbake må vi være konkurransedyktige og de to nye plattformene, som er bedre tilpasset markedet slik det er nå må være oppe og stå for at det skal kunne gå. Vi hadde elsket å gå rett tilbake til 2019, men det markedet som var da kommer ikke tilbake. Dette er en annen virkelighet.

Slik blir «nye» SAS

Samtidig som van der Werff slår fast at markedet ikke vil gå tilbake til normalen, varsler han at selskapet må gjennom en større endring. Han peker blant annet på at SAS vil satse på:

Flere fritidsreiser

Færre business-turer

Fokus på Norge og Skandinavia

– Overlever SAS?

– Vi må endre oss. Vi kan ikke gå tilbake til 2019, for markedet er ikke det samme. Vi må endre oss etter hvor markedet er. Nå er det litt mer fritidsreiser og færre business-turer. Det er dit vi er på vei, sier Van der Werff, og legger til:

– Vi fokuserer fremdeles på jobbreiser, men fritidsreiser øker mer enn jobbreiser, derfor blir også fritidsreiser noe vi må satse mer på.

– Hvordan vil det påvirke SAS?

– Vi er business-flyselskapet som folk oftest velger. Vi skal ikke være «enten-eller» – fritid eller jobbreiser – vi vil være «one SAS for all», sier Van der Werff

– Det er tøff konkurranse på det norske markedet?

– Det norske markedet er vårt viktigste marked. SAS kommer fremdeles til å være et norsk flyselskap og vil fokusere mye på Norge.