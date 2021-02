Fengslet terrorsiktet gutt (16) vil ikke la seg avhøre av PST

– Vi er veldig interessert i å høre hans forklaring, men det er hans rett å la være å avgi forklaring, sier politiadvokat Thomas Blom i PST til NRK

Den 16 år gamle syriske gutten var fredag i et nytt fengslingsmøte, bak lukkede dører i rettssal 828 i åttende etasje på Oslo tinghus.

Retten lukket dørene av hensyn til etterforskningen og siktedes unge alder. Han er siktet for å planlegge og å forberede terror. To til tre politibetjenter har holdt vakt utenfor rettssalen. Inne i salen tolkes det mellom norsk og arabisk.

VAKTHOLD: To til tre politibetjenter holder vakt utenfor rettssalen fredag. Foto: Ola Mjaaland

For to uker siden ble 16-åringen varetektsfengslet i to uker etter at han ble pågrepet to dager tidligere.

PST hadde fått det de kaller foruroligende opplysninger som gjorde at de valgte å gå til rask aksjon for å pågripe gutten.

AKSJON: Politiet var hjemme hos familien som ikke kunne forstå hvorfor 16-åringen ble pågrepet. Foto: Martin Zondag / NRK

Farlige stoffer

Ifølge kjennelsen fra tingretten da gutten ble fengslet 5. februar underbygger opplysningene som kommer frem i anmeldelsen at «siktede har vært i befatning med farlige stoffer».

Politiet mener han sannsynligvis hadde til «hensikt å bruke dette for å skape frykt i befolkningen».

«En foreløpig analyse fra Kripos underbygger at stoffet kan ha potensial som beskrevet i siktelsen. Sett i sammenheng med politiets informasjon fra chattelogger, er det også overveiende sannsynlig at siktede hadde til hensikt å bruke dette for å skape alvorlig frykt i befolkningen,» heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

PST: Politiadvokat Thomas Blom fører saken for PST. Foto: Ola Mjaaland

Etter det NRK erfarer, mener PST at gutten planla å forgifte tilfeldige nordmenn. PST ønsker å fengsle gutten videre.

– Vi kommer til å be om to uker fengsling med brev- og besøkskontroll, sier politiadvokat Blom i PST.

Ikke avhørt

16-åringens forsvarer Andreas Berg Fevang sier «avhør vurderes fortløpende».

– Når det gjelder mistankegrunnlaget, mener vi at de ulike bevisene som er presentert så lang ikke er tilstrekkelig til skjellig grunn til mistanke, sier Fevang.

Han vil at klienten skal løslates.

FORSVARER: Andreas Berg Fevang i fengslingsmøte fredag 19. februar. Foto: Ola Mjaaland

Fevang sier videre til NRK at han mener det er uforholdsmessig å fengsle klienten videre av hensyn til barnets unge alder.

– Vi mener de strenge vilkårene til fengsling av barn ikke er oppfylt, sier Fevang.

Avgjørelsen om fengsling er ventet senere fredag.

– Ved forrige fengslingskjennelse ble det konstatert bevisforspillelsesfare, og vi mener nå som det er gått to uker kan relevante bevis ses som sikret og at det ikke er bevisforspillelsesfare i dag, sier Fevang.