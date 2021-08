Familien til Ehsan Arjemandi bekrefter overfor NRK at han ikke lenger er i fangenskap. Men han sitter fortsatt isolert på en hemmelig adresse og venter på å få hjelp til å komme seg ut av Pakistan.

Den første Ehsan ringte da han kom ut av fengselet var broren i Norge. Mohammed Arjemandi har kjempet en lang kamp for å få ham løslatt.

– Er mamma død?

Det var det første Ehsan lurte på, forteller Mohammed Arjemandi til NRK.

Kilder NRK har snakket med bekrefter at Arjemandi får hjelp fra det norske konsulatet i Karachi.

– Han har fått nytt pass, og jeg har selv betalt og sendt flybillett, men vi vet fortsatt ikke om han slipper gjennom passkontrollen på flyplassen i Karachi, sier broren Mohammed Arjemandi til NRK.

Broren er bosatt i Norge, og håper Ehsan snart kan lande på Gardermoen.

NRK har stilt flere spørsmål til Utenriksdepartementet i forbindelse med denne saken, men det har ikke lykkes NRK å få svar fra UD.

FORSVANT: 7. august 2009 ble Ehsan Arjemandi tatt da han satt i en buss fra byen Mand i Balutsjistan til Karachi. Foto: NRK

Arrestert

Arjemandi-familien er balutsjere og kommer fra grenseområdene mellom Iran og Pakistan.

Ehsan ble arrestert av pakistanske myndigheter da han var på familiebesøk.

– Deler av vår familie bor i Pakistan. I 2009 dro Ehsan for å besøke familien, og ble trolig forvekslet med en annen person og arrestert, sier Mohammed.

Øyenvitnene fortalte den gang at det var både sivilkledde og uniformerte soldater som arresterte Ehsan.

Innenriksminister bekreftet arrestasjon

SAVN: Mohammed Arjemandi har håp om at broren nå kan komme hjem etter en tolv år lang kamp. Foto: Atta Ansari / NRK

Familien mener at de aldri har fått full klarhet i hvorfor han ble arrestert. I perioder har de ikke engang visst om han levde.

I 2010 bekreftet den pakistanske innenriksministeren Rehman Malik overfor NRK arrestasjonen av Arjemandi.

– Jeg kjenner godt til saken. Han reiste rundt i Pakistan med falske ID-papirer. Vi arresterte ham og han er fortsatt i vår forvaring, bekreftet Malik i intervjuet med NRK.

Broren sa den gang at Ehsan burde vært formelt siktet og fremstilt for en rett. Noe som aldri skjedde.

Da Ehsan Arjemandi ble arrestert, herjet det en separatistbevegelse i provinsen Baluchistan.

Mange balutsjere ble arrestert. Menneskerettighetsorganisasjoner har lenge kritisert Pakistan for vilkårlige arrestasjoner.

De siste årene har myndighetene løslatt flere politiske fanger og satt i gang en forsoningsprosess. Kilder i Pakistan sier at løslatelsen av den norske statsborgeren er et ledd i den pågående forsoningsprosessen.

Balutsjistan Ekspandér faktaboks Balutsjistan er den største provinsen i Pakistan og utgjør 43 prosent av det totale arealet i landet.

Selv om Balutsjistan er den største av i alt fire provinser i Pakistan, bor kun fem prosent av landets befolkningen der.

Befolkningen er sammensatt, minst 50 prosent er pashtunere som ikke støtter separatistene.

Ligger strategisk til med sjøgrense mot oljerike emirater i Persiabukta og landgrense mot Iran og Afghanistan.

Nesten hele kystlinjen til Pakistan mot Det arabiske hav ligger i Balutsjistan.

Provinsen har enorme rikdommer i form av edle metaller, kull, marmor, gass og mineraler.

Håp

Gleden er stor hos Arjemandi-familien, som har ventet på dette øyeblikket i tolv år.

– Mamma lever, men hun er alvorlig syk og ligger på sykehus i Iran, sier Mohammed.

Han sliter med å holde tilbake følelsene. Håpet er at Ehsan kan besøke mamma før det er for sent. Men han må først komme seg ut av Pakistan.