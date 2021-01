Fengselsbetjenter må «smittevaske» cellene: – Ikke en holdbar situasjon

– Vi har tatt opp en sak med Kriminalomsorgsdirektoratet, hvor vi har behov for en avklaring når det gjelder smittevask. Hvem skal utføre det, er det gode nok rutiner for dem som utfører oppgaven og ikke minst opplæring, sier Asle Aase.

Han er forbundsleder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF). Rett over nyttår sendte han av gårde et brev til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Tittelen på brevet er: Smittevask i kriminalomsorgen – uavklarte problemstillinger.

Han har selv vasket flere celler, blant annet i Ila fengsel. Vi hadde ikke noe alternativ, det var bare å kle på seg og spyle, forteller Aase. Det kunne være at en innsatt hadde kuttet seg og eller urinert i cellene. Da er det ikke bare å hente vaskefilla, sier Aase.

– Fengselsbetjentene skal ivareta sikkerheten i fengsel, jobbe opp mot innsatte, drive innholdsarbeid og rehabilitere innsatte. De bør bruke sine utdanning energi der, ikke på å vaske celler. Der må man bruke de som har kvalifikasjoner og kompetanse på det, legger Aase til.

Brevet er fra 5. januar 2021. Foto: Faksimilie

Fri fagbevegelse har tidligere omtalt saken.

Pandemien aktualiserte problemstillingen

I dag gjennomføres vasken i norske fengsler av ansatte og innsatte. For sistnevnte er del som del av arbeidsdriften i fengslene. De blir satt til å gjøre oppgaver for å fylle hverdagen.

Men spørsmålet er om de har den nødvendige kompetansen?

Nei, mener Aase.

BEKYMRET: Asle Aase er bekymret for ansatte og innsatte som må gjennomføre vask av celler uten kompetanse. Foto: Petter Olden / NRK

– Det er rett og slett ikke en holdbar situasjon.

– Vi er opptatt av å hindre at folk blir smittet. Det er et viktig tiltak for innsatte å ha cellevask som en del av arbeidet sitt, og vi er opptatt av at det skal videreføres, men dette med opplæring er en utfordring. De som utfører vasken må ha kompetanse fordi rengjøring er et fag.

Tillitsvalgte er bekymret for ansatte

Forbundet mener dette er en viktig sak som må prioriteres, og skriver i brevet til KDI at pandemien har aktualisert denne saken særskilt.

Det fremgår også av brevet at det er nødvendig å diskutere kompetansekrav til de som utfører vasken og hvordan smittevask skal organiseres.

Saken ble først tatt opp i mai og deretter purret i desember. Nå ber fengselsbetjentene at de blir kalt inn til et møte om saken.

Les hele svaret fra Kriminalomsorgsdirektoratet Ekspandér faktaboks Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie til NRK: – Hvilke krav stiller dere til kompetanse? – For å kvalitetssikre kompetanse på dette fagområdet vil KDI, som en oppfølging av revisjonen i 2020 etablere opplæring for ansatte uten fagbrev renhold som skal gjennomføre og/eller lede andre i renholdsoppgaver med smitte-/spesialrenhold. Det skal tilsvarende etableres opplæring for domfelt/innsatt som skal gjennomføre renholdsoppgaver med smitte-/spesialrenhold. Opplæringen vil bli utarbeidet felles for etaten og gjennomføres regionalt/lokalt. – I hvor stor grad bruker dere eksterne firmaer for å gjennom føre vask og smittevask? Per i dag brukes eksterne renholdsfirmaer ved behov. Det vil variere veldig fra fengsel til fengsel, og det vil gå i perioder. Norsk fengsel- og friomsorgsforbund har i brev stilt spørsmål til dere om problemstillingen. – NFF mener det er uansvarlig at fengselsbetjenter gjennomfører vask og smittevask i fengsler. Hva er deres kommentar til det? Godt renhold er viktig i fengslene, noe som er blitt svært aktualisert av koronapandemien. Rutiner og innsatsen i forhold til renhold er også forsterket som følge av pandemien, og hvor kriminalomsorgen i 2020 har benyttet et vesentlig beløp til å anskaffe smittevernutstyr som skal benyttes ved renhold av kroppsvæsker som blod, urin og avføring ved for eksempel renhold av celler. Ekstern bruk av profesjonelle vasketjenester benyttes også ved behov. Etter KDIs vurdering har denne ekstra innsatsen vært avgjørende for at større utbrudd av smitte i fengslene har vært unngått på tross av at innsatte må oppholde seg på begrensede arealer hvor nærkontakt med andre vanskelig kan unngås. – NFF ønsker opplæring av innsatte og ansatte. Ser dere behovet for det, og vil det komme på plass? – Se svar i spm nr. 2. – Vil KDI vurdere å ansette egne renholdere? – Et pålegg om å etablere vask og renhold som egen avdeling med egne ansatte renholdere ved alle enhetene i kriminalomsorgen etter KDIs vurdering likevel ikke hensiktsmessig. Kriminalomsorgens fengsler er svært ulike, og spenner fra små enheter som for eksempel Larvik fengsel med 16 plasser og opp til store anlegg som Ullersmo som har 286 fengselsplasser ved en lokasjon. Måten å løse renholdsoppgavene på må derfor løses på den måten som er hensiktsmessig ved det enkelte anlegg. Et pålegg om at alle enheter må ha egen avdeling med egne ansatte renholdere, vil etter KDIs vurdering være en svært lite hensiktsmessig bruk av begrensede ressurser i kriminalomsorgen.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som er bekymret for at ansatte skal gjøre vasken pga. fare for smitte og smittevern. Vi har diskutert om de som gjennomfører vasken skal kompenseres for det, sier Aase.

– Vi er opptatt av å få de rette menneske inn til å gjøre jobben og det er derfor vi har tatt opp denne saken med direktoratet. Bør man vurdere å ansette egne renholdere, som skal ha ansvaret samt. gi innsatte opplæring slik at de kan gjennomføre en tilfredsstillende vask av en covid-19-infisert celle, spør forbundslederen.

ASSISTERENDE DIREKTØR: Jan-Erik Sandlie lover å gi opplæring til ansatte og innsatte, men liker ikke idéen om egne ansatte renholdere. Foto: ALI IQBAL TAHIR / NRK

Lover å gi opplæring, men ingen egne ansatte for renhold

NRK har sendt en forespørsel til KDI og bedt om en oversikt over retningslinjer for smittevask, vask av blodsøl og annet biologisk materiale i norske fengsler.

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie skriver i en uttalelse til NRK at de nå skal etablere opplæring for ansatte uten fagbrev i renholdsarbeid. Det vil gjelde de som skal gjennomføre eller lede andre i smitte- og renholdsarbeid.

Det tilsvarende gjelder for innsatte som nå skal få den nødvendige kompetansen til å gjennomføre en vask.

– Godt renhold er viktig i fengslene, noe som er blitt svært aktualisert av koronapandemien. Rutiner og innsatsen i forhold til renhold er også forsterket som følge av pandemien, og hvor kriminalomsorgen i 2020 har benyttet et vesentlig beløp til å anskaffe smittevernutstyr som skal benyttes ved renhold av kroppsvæsker som blod, urin og avføring ved for eksempel renhold av celler, skriver Sandlie.

CELLE: Interiørbilde av en nyoppusset celle i Drammen fengsel fra 2017- Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Men det blir ingen egne ansatte renholdere i norske fengsler, ifølge KDI. De mener det ikke er hensiktsmessig.

– Kriminalomsorgens fengsler er svært ulike, og spenner fra små enheter som for eksempel Larvik fengsel med 16 plasser og opp til store anlegg som Ullersmo som har 286 fengselsplasser ved en lokasjon. Måten å løse renholdsoppgavene på må derfor løses på den måten som er hensiktsmessig ved det enkelte anlegg.