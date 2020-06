Fengselet forberedt: – Ganske mange som er ute etter Jensen

Dommen leses opp nå i Borgarting lagmannsrett. Eirik Jensen er funnet skyldig på begge tiltalepunkter.

Eirik Jensen bøyde seg fremover og hvilte knyttnevene i bordet. Han så kort bort på sin samboer og ristet på hodet.

Dommen er enstemmig når det gjelder spørsmålet om straffskyld for Jensen. Det er dissens når det gjelder straffeutmåling for både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Cappelen dømmes til fengsel i 13 år.

Kostnader og sikkerhet

Hasjsmugleren har i motsetning til Jensen allerede sonet 6,5 år, ettersom han har sittet varetektsfengslet. Dette trekkes fra en straff på 13 år.

Eirik Jensen har ikke lagt skjul på at han har fiender i det kriminelle miljøet, og fengselet er også forberedt på denne problemstillingen:

– Mottakelsen hans på soningen er planlagt allerede. De er forberedt på dom, hvilken enhet og hvordan de skal ivareta sikkerheten til Jensen, sier Tor Erik Larsen, forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Han sier fengselet har lang erfaring med innsatte som har en historikk og andre som ønsker hevn.

– Det skjer hele tiden, men det som er nytt er at det er ganske mange som er ute etter Jensen. Det gjør det enda mer snevert hvor han skal plasseres, og hvilke andre innsatte som kan sendes dit, sier Larsen.

– Vil det også være økonomisk krevende å ivareta hans sikkerhet?

– Det vil nok bli noen flere kostnader i starten, men ellers ikke noe mer enn vanlig, sier Larsen, som ikke vet hvilken enhet det er snakk om at Jensen skal sone på.

Jensen har tidligere vært varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel.

Kan få det vanskelig i fengsel

Det tidligere gjengmedlemmet Mikael Niaz Ali var en av dem som fredag hadde møtt opp utenfor retten for å følge dommen mot Eirik Jensen. Han mener dommen mot Jensen var streng og at det var lite konkrete beviser mot ham.

Ali jobber nå forebyggende opp kriminelle miljøer i hovedstaden, men har fortsatt god kontakt miljøene.

Ali roser arbeidet Jensen og gruppa hans gjorde for å få bukt med gjengene i Oslo som ifølge Ali var «ute av kontroll» på et tidspunkt, men sier at dette nå kan gjøre tiden hans i fengsel vanskelig.

– Å være politimann i fengsel er vanskelig. Å være en så profilert politimann som Jensen, som har jobbet opp mot de kriminelle miljøene og gjengene, vil kunne gjøre det enda vanskeligere. De kriminelle miljøene er ikke særlig glad i ham, sier Ali til NRK.

– Dømt på tolkninger

En av Eirik Jensens nærmeste støttespillere gjennom flere år i retten, Jan Bøhle, mener at dommen mot den tidligere politimannen er en skandale.

2017: Eirik Jensen, samboer Ragna Lise Vikre og venn Jan Bøhle utenfor Oslo tingrett i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK har fått tilgang på et brev som Bøhle skrev før dommen ble kjent, og som han ønsket å komme ut med dersom Jensen ble dømt.

Like over klokka 08.30 ble dommen kjent – den tidligere polititoppen fikk 21 år for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.

Bøhle mener at dommen er en justispolitisk og rettssikkerhetsmessig skandale for domstolen og politietaten.

– Eirik er dømt på tolkninger av tekstmeldinger og andre indisier som det ikke er framlagt konkrete og håndgripelige beviser for, skriver han blant annet i brevet.

Han skriver i brevet at Jensen er dømt på påstander fra en «superkriminell» som ikke er etterprøvd.

Den «superkriminelle» Bøhle henviser til er Jensens tidligere informant, Gjermund Cappelen.

Da dommen ble lest opp i Borgarting lagmannsrett i dag, ble den tidligere narkobaronen dømt til 13 år i fengsel. Det er to år mindre enn straffen han fikk i Oslo tingrett. Han får fradrag på 2384 dager for utholdt varetekt.

– Cappelen blir vinneren i dobbelt forstand, skriver han i brevet.