Fengselet avslørte Tromsdal med «mobile finder»

Forretningsmannen sitter nå i ankesaken i Borgarting lagmannsrett, der han er tiltalt for å hyre torpedoer som skulle angripe en rettsdommer med slegge i 2012. Han nekter straffskyld.

– For å kunne lese dokumenter har Tromsdal disponert en PC mens han var i fengsel. Denne PC-en tok han med til Ringerike fengsel, og meningen var at politiet skulle oppdatere den. Den var selvfølgelig uten nettilgang, siden det er noe innsatte ikke skal ha, sa statsadvokat Stein Vale i retten.

Politiet ville se innholdet

Tromsdal ble imidlertid avslørt av en «mobile finder» som Ringerike fengsel satte opp 27. april i fjor. Den ga utslag på rommet som Tromsdal oppbevarte datamaskinen. Da Kriminalomsorgen gikk inn i rommet, fant de at datamaskinen var tilkoblet mobilt bredbånd med simkort

RINGERIKE FENGSEL: Her sonet Christer Tromsdal da han ble avslørt med mobil. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Politiet hentet PC-en, og det var selvfølgelig interessant å se på innholdet. Politiet måtte varsomme og kunne ikke gå gjennom dette selv fordi advokatene opplyste om at det var taushetsbelagt informasjon på PC-en.

Tingretten fikk derfor oversendt PC-en for å se på eventuelle nye bevis i saken i 2019.

– Da kom man til at politiet ikke hadde rett til å se dette innholdet, til tross for at Tromsdal hadde fått informasjon i strid med regelverket. Hvis vi hadde fått medhold i å gå gjennom PC-en så måtte vi ha silet hele PC-en og ankesaken måtte blitt utsatt, sa statsadvokaten i retten.

AKTORAT: Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe og statsadvokat Stein Vale fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Ola Mjaaland

– Det forteller noe om hvordan Tromsdal ikke respekterer grensene som sette, sier statsadvokaten til NRK.

– Kan dere ha gått glipp av viktig informasjon?

– Det er mulig at vi har gått glipp av bevis, men vi mener også at vi hadde gode bevis i tingretten, og derfor vi regner med å få saken godt nok opplyst selv om vi ikke innhentet disse eventuelt nye bevisene, sier statsadvokaten.

Forsvarerne til Tromsdal er av en helt annen oppfatning.

– Det er snakk om mail-kommunikasjon, som er foregått på en måte som ikke er i tråd med det interne fengselsreglementet. Mail-kommunikasjon som vi alle ha hver eneste dag, sier forsvarer Nicolay V. Skjerdal, i Fend Advokatfirma DA, til NRK.

– Han har ikke unndratt seg noe?

– Det er en ren fiskeekspedisjon. Påtalemyndigheten er på fisketur etter å finne noe som ikke har grunnlag. Og i prøvelse for Oslo tingrett slo tingretten fast at det ikke er grunnlag for beslag, og det lå heller ikke mistanke om noe straffbart forhold, sier forsvareren.

Sleggeslag i hodehøyde

Både Tromsdal og den medtiltalte mannen i 30-årene nekter straffskyld for tiltalen om overfallet på en meddommer. Politiet mener Tromsdal ga oppdraget om å angripe en tingrettsdommer, og at torpedoene gikk inn i feil hus. Et ektepar i nabohuset ble vekket av to maskerte menn med slegge i 2012.

De maskerte mennene slo seg gjennom soveromsvinduet og tok seg inn i huset. Der rettet de også et slag mot en gardin i hodehøyde. Det fornærmede ekteparet oppfattet slaget som at gjerningsmennene trodde det befant seg en person bak gardinen som de ønsket å skade eller drepe.

– Dette er en meget alvorlig sak. Den er riktignok gammel. Angrepet på dette ekteparet var et alvorlig angrep i seg selv, men i tillegg så var dette egentlig et alvorlig angrep på rettsstaten, ved at man prøver å få sykemeldt en meddommer ved å gå fysisk inn og forsøke å skade ham, sier statsadvokat Stein Vale.

Forsvarerne for Christer Tromsdal mener det ikke er grunnlag for tiltalen.

– Det ligger i vårt system at dommer kan ankes så han har vært innstilt på det en stund nå. Når det er sagt så mener vi at det ikke er grunnlag for denne tiltalen. Den skulle ikke vært brakt til retten, sier Nicolai V. Skjerdal, advokat ved Fend Advokatfirma DA.

– Hvilken rolle, om noen, har Tromsdal hatt i dette angrepet på ekteparet?

– Tromsdal vil gi sin forklaring om dette og forklaringen er ingen rolle i det, sier Skjerdal.