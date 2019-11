Fem spørsmål og svar etter Hauglies redegjørelse

1. Hva var det viktigste som kom ut av dagens redegjørelse?

At det kom en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol, og at de som er rammet skal få økonomisk og juridisk bistand.

At statsråden holder fast ved sin tidslinje: De viktigste punktene i den linjen er feiltolkningen som skjedde i 2012, og at hun som statsråd først ble varslet i desember 2018 om sakene som gjaldt kortvarige opphold i utlandet. Videre sier Hauglie at hun først i august/september 2019 ble varslet om at feilen også omfattet langvarige opphold, og dermed fikk det alvoret vi i dag kjenner.

Hauglie varslet også en ekstern gransking som skal «snu alle steiner» når det gjelder å forklare hvordan en slik skandale kunne skje, med frist innen våren 2020.

I VANDREHALLEN: Erna Solberg og Anniken Hauglie møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget etter redegjørelsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

2. Er det noe som har endret seg etter redegjørelsen?

Det kom fram en del flere detaljer om den formelle saksgangen som skjedde forut for innføringen av den famøse EØS-forordningen i juni 2012. Det er interessant å merke seg at det er Nav som har ansvaret for lovtolkningen i slike sammenhenger, men at det ikke er noe innebygd kontrollsystem, for eksempel fra departementets side for å kvalitetssikre tolkningen. Det er det rettssystemet som skal ta seg av. Og som denne saken viste, skjedde det først da jurister med god kompetanse og erfaring med EU-rett bidro til riktig lovforståelse i Trygderetten. Her sa statsråden at det er behov for å innføre nye mekanismer for å unngå lignende feil i framtida.

Det kom også fram i Stortinget i formiddag, der Rødts Bjørnar Moxnes var særlig aktiv, at den feilaktige praksisen med dom og fengsling fortsatte i noen tilfeller også etter at statsråden hadde slått alarm. Haugli påpekte da at departementet hadde varslet påtalemyndigheten og hun pekte på Riksadvokaten for ytterligere svar på det spørsmålet.

LES OGSÅ: Dette er trygdeskandalen

3. Hvorfor har ingen måttet gå ennå?

Fordi det er for tidlig til å konkludere. Et annet poeng er også at svikten synes kollektiv, at både domstoler, påtalemyndighet, forsvarere, forvaltning, departement, regjeringen (både Solberg- og Stoltenberg-regjeringene), Stortinget og mediene har sviktet. Dermed blir ansvaret også lett pulverisert.

Rune Halseth (55) måtte sitte fire måneder i fengsel for en trygdesvindel han ikke skulle vært dømt for. Han fulgte dagens redegjørelse i Stortinget sammen med partiet Rødt som hadde invitert han. Du trenger javascript for å se video. Rune Halseth (55) måtte sitte fire måneder i fengsel for en trygdesvindel han ikke skulle vært dømt for. Han fulgte dagens redegjørelse i Stortinget sammen med partiet Rødt som hadde invitert han.

4. Hvor utrygt sitter Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng?

Ingen kan utelukke at saken får konsekvenser. Det sentrale for statsråden er om den videre granskingen vil avdekke forhold som tilsier at hun burde reagert tidligere. Her har det så langt blitt pekt på omfattende korrespondanse med EFTAS overvåkingsorgan ESA fra 2015 til 2017, og arbeidet med Stortingsmelding om Trygdeeksport fra 2017. Arbeiderpartiet argumenterer sterkt for at det i disse og flere andre saker burde ha blitt avdekket feil lovfortolkning, og at statsråden og departementet har vært for passive.

REDEGJORDE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortinget tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

5. Hva er veien videre i oppvasken av denne saken?

Nå vil Stortinget sende redegjørelsen til komitebehandling med høringer, og spørsmål om saken fra Kontrollkomiteen til departementet. Regjeringen vil, som varslet i dag, oppnevne eksterne granskere. Her vil opposisjonen ha et ord med i laget om mandat og sammensetning. Dette vil bli avklart i en dialog de nærmeste dagene.

Det vil bli satt i gang ulike tiltak som så raskt som mulig skal gi oppreisning til de som er utsatt for feil behandling. Flere av de berørte etater og myndigheter har satt i gang egne prosesser og utredninger i tråd med sine oppdrag:

Internrevisjonen i Nav om det som har skjedd i forvaltningen.

En egen innsatsstyrke i Nav er også i gang med å kontakte alle berørte.

Riksadvokaten har varslet at Gjenopptakelseskommisjonen skal gå gjennom de sakene som har ført til dommer og fengsling i rettsapparatet.