Fem nye døde i Sverige – smitteøkning kobles til idrett og skolestart

Totalt 5870 har dødd av koronaviruset i Sverige, skriver SVT.

Det forteller Folkhälsomyndigheten i Sverige på en pressekonferanse tirsdag.

– Fremfor alt øker smitten blant yngre og folk i jobb. I alle grupper utenom de på 70 + ser vi en økning, sier Anders Tegnell, som er den svenske statsepidemiologen.

Tegnell sier det er en forventet effekt av skolestart, og at flere er tilbake på arbeidsplassen.

– Vi ser at det er ungdom i videregående skole som står for mye av økningen i barnegruppen akkurat nå. Riktignok på lave nivåer. Blant øvrige skolebarn er tallene ganske lave, slik det skal være, sier Tegnell.

Idretten er rammet

Smitten øker i Stockholm, og i regionen Dalarna skal et smitteutbrudd være koblet til et ishockeylag.

Ifølge Aftonbladets oversikt er det 24.117 smittede i Stockholm, og 2451 smittede i Dalarna.

– Nå ser idretten, spesielt ishockey ut til å være svært berørt. Det er viktig at de som jobber med og er i det her holder avstand, og organiserer trening og konkurranse slik at dere ikke kommer nære hverandre. Jeg tror ikke viruset spres på isen, jeg tror det skjer i garderober og når man møtes før og etter trening, sier Tegnell.

Smitteutbruddet i Dalarna er i midlertidig ikke så stort at det skal settes inn lokale smittetiltak i regionen, svarer Tegnell på spørsmål fra en reporter, ifølge Aftonbladet.

Smitten øker i hovedstaden

Totalt har 89.436 personer blitt bekreftet smittet i Sverige, skriver SVT. Det er 1199 flere enn på fredag, skriver Aftonbladet.

På svenske intensivavdelinger har det så langt vært innlagt 2594 personer med koronasmitte, opplyses det om på pressekonferansen.

Nordmenn kan for øyeblikket reise til Blekinge, Gotland, Kalmar, Norrbotten, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, ifølge regjeringens reiseoversikt.

Reiserådene gjelder til og med 1. oktober.