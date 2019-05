Fem byer der politikerne har endret eller utsatt bompengeplanene

Etter at nye samferdselsprosjekter har ført til flere nye bomstasjoner, har bompengedebatten fått fart for alvor.

Det har blitt særlig tydelig etter at bompengepartiene har startet å få sine egne søyler på flere meningsmålinger i forkant av høstens kommunevalg.

Flere steder har den voksende motstanden også fått politikerne til å snu i synet på hvordan bompengene skal kreves inn.

Bompenger blir også tema for kveldens Debatten på NRK1 klokken 21.20.

Bergen: Bomstasjoner skal tas ned

I april åpnet en ny bomrig utenfor Bergen. Den ble kalt «ytre bomring» og kom i tillegg til bomstasjoner som allerede fantes nærmere Bergen sentrum.

Frustrasjonen og misnøyen har vært så stor at Bompengepartiet fikk en kraftig oppsving på flere målinger etter at bomringen åpnet. Slik som i april-målingen til Bergensavisen der Bompengepartiet var byens nest største parti med 20,6 prosent oppslutning.

Torsdag gjorde byrådet i Bergen et forsøk på å komme misnøyen i møte. En ny bomstasjon i bydelen Åsane har ført til at beboerne må betale både på vei inn og ut av sin bydel. Mange i Åsane har kalt løsningen urettferdig, og i dag sa byrådet i Bergen seg enig i det og varslet en endring.

– Vi vil gjøre bomringen mer rettferdig for innbyggerne, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Dette er en av bomstasjonene som vekker sinne i Bergen. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Nord-Jæren: Bomring i det blå

I Rogaland er det uklart hva som skjer med deres nye bomring. Ordføreren i Sandnes, Stanley Wirak fra Arbeiderpartiet, har snudd og sier at det er uaktuelt å ha en ekstra avgift i rushtiden fordi den vil slå ut urettferdig.

Dette er stikk i strid med det han selv har avtalt med nabokommunene, og om Sandnes kommune går ut av avtalen, er nabokommunene usikre på hva som skjer.

– Vi ønsker å være med i en pakke som ikke inneholder rushtidsavgift. Det er veldig mange som ikke ønsker en pakke i det hele tatt. Der er ikke vi, utdyper Sandnes-ordføreren.

På en gangbro ved kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes møtte flere bompengemotstandere opp for å vise sin motstand i slutten av april. Foto: Ole Andreas Bø

Men å kutte rushtidsavgiften vil ikke de andre kommunene være med på. Dermed har hele samarbeidet havnet uti en krise man ikke vet utfallet av ennå. Om kommunene ikke blir enige kan samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet måtte gripe inn og overstyre. Slikt har aldri skjedd før.

Bomringen er uansett oppe og står i fylket.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak har snudd. Det skaper jubel hos bompengemotstanderne, men frustrasjon i nabokommunene som trenger Sandnes for å finansiere de kommende samferdselsprosjektene. Foto: NRK / NRK

Drammen: U-sving fra Høyre

I forrige uke tok Drammen Høyre en ordentlig u-sving. Deres ordførerkandidat, Fredrik Haaning, sier pakken har fått et altfor stort omfang og at protesten fra folket er stor.

– Det å være lokalpolitiker handler både om å være en samfunnsbygger, men også å være en ombudsmann for befolkningen. Når vi nå ser at nærmere 70 prosent av befolkningen er mot Buskerud bypakke to, så må vi ta konsekvensen av det, sier Haaning.

Han mener hele det norske bompengesystemet er under press for tiden, og tror det vil presse seg fram nye finansieringsløsninger i framtiden.

I Drammen var bompenger noe av det folk var mest opptatt av på 1. mai. Det samme var det i flere andre byer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I mellomtiden må folket i Drammen avgjøre hva man skal gjøre. Enten stemme på partiene som ikke ønsker bompenger, og dermed også stemme for at en del samferdselsprosjekter må skrinlegges. Eller så må man stemme for at planene som foreligger skal gjennomføres, og dermed også akseptere at det kommer bompenger.

– Vi mener at denne pakken, slik den foreligger nå er fullstendig underfinansiert fra statens side. Vi har jobbet for å øke den statlige andelen, men ser nå at det ikke er mulig å få økt den statlige andelen, og da må vi sette ned foten, konkluderer Haaning.

Dermed er det opp til velgerne å bestemme ved valget i september.

Kristiansand: Avventer ny ring

I Kristiansand skulle en bompengering vedtas i fjor, men politikerne sa til slutt stopp. De ønsket mer informasjon fra staten, og en bedre oversikt over hvordan bypakken skal finansieres. Derfor utsatte de vedtaket til etter høstens valg.

Nå følges det med på hvordan den helt nye bomringen i Oslo vil bli mottatt etter at den trår i kraft fra 1. juni.

Planene om 11 nye bompengestasjoner og økte avgifter gjorde at 800 personer samlet seg på torget i Kristiansand i fjor for å protestere.

Rundt 800 personer møtte opp i bompengedemonstrasjon i Kristiansand i fjor. Du trenger javascript for å se video. Rundt 800 personer møtte opp i bompengedemonstrasjon i Kristiansand i fjor.

Tromsø: Har satt på pauseknapp

Mens Finnmark er helt fritt for bompenger, så er tilstanden en annen i Nord-Norges største by. Der har politikerne allerede vedtatt en byvekstpakke hvor bompenger er inkludert.

Men vedtaket har skapt mange protester, og nå er hele prosessen utsatt til neste år fordi kommunen og fylket ikke har kommet i gang med forhandlingene de skal ha med staten om hvordan prosjektet skal finansieres.

I januar sa byens Høyres ordførerkandidat til iTromsø at han vil revurdere bomstasjonene når forhandlingene med staten først tar til. Han sier det i stedet kan bli aktuelt med økt drivstoffavgift og GPS-veiprising som kan se hvor du kjører, og hvor langt du kjører.

Fredrikstad, Oslo og flere andre steder

Også flere andre steder har det vært misnøye med bompenger. I Arendal vedtok et flertall av politikerne i fjor å droppe en hel bymiljøpakke. Flere ganger har bompengemotstandere i Fredrikstad vært ute for å protestere.

Også rundt Oslo har det vært motstand mot bomringen. Om noen uker kommer det en ny ring innenfor ring 2 i Oslo.