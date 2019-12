Fem av de nye ambulanseflyene tas ut av tjeneste

Fem av de nye ambulanseflyene til Babcock tas ut av tjeneste etter tekniske uregelmessigheter. Med seks operative fly betyr det at tjenesten nesten halveres.

– Sikkerheten kommer alltid først, og vi har derfor besluttet å sette de fem flyene som har opplevd uregelmessigheter på bakken inntil vi har hatt en teknisk gjennomgang av dem, sier sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen i Babcock i en pressemelding.

– Vi har også av sikkerhetsmessige årsaker satt inn kompenserende tiltak for å ha større sikkerhetsmarginer enn normalt for de øvrige flyene. Vi jobber nå intensivt med å få alle flyene tilbake i normal produksjon, sier han videre.

– Katastrofe for ambulansetjenesten

Nyheten vekker sterke reaksjoner, både i sosiale medier og i helsemiljøet.

Lege i Kjøllefjord i Finnmark, Jan Eggesvik, mener dette er en katastrofe for hele ambulansetjenesten i Norge.

– Sannsynligheten for at pasienter ikke får hjelp er nå svært høy. Vi har hatt episoder med nære dødsfall på avvikene vi har meldt inn den siste uka, men dette blir jo et mye større problem.

– Denne situasjonen er så alvorlig at helseminister Høie og de andre må få tak i fly som kan fly. Høie har aldri tatt dette alvorlig, men nå er det så alvorlig at jeg ikke skjønner at regjeringsmedlemmene godtar det. Nå må de våkne. Hvor er regjeringen, hvor er Erna, spør Eggesvik.

Jan Eggesvik har vært lege i Finnmark siden 80-tallet. Han er svært kritisk til avvikene i luftambulansen de siste månedene. Foto: Gisle Forland / NRK

Gørill Godvik ledet folkeaksjonen for å beholde det tidligere luftambulanseflytilbudet. Hun mener Babcock har gamblet med personell og pasienter i flere uker, og kritiserer det hun mener har vært manglende ydmykhet fra de ansvarlige.

– Tilliten til statsminister, helseminister og Luftambulansetjenesten HF er helt borte. De har ikke gitt nok og korrekt info til folket. Innspill fra kommuneleger langs kysten og ordførere i Finnmark har blitt ignorert.

Gørill Godvik ledet en folkeaksjon for å beholde det tidligere luftambulanseflytilbudet i Norge. Foto: Anita Føleide / NRK

Nesten halvert

Flyfabrikken er tilkalt for å bistå i arbeidet med å finne årsaken til uregelmessighetene.

Mediekontakt Roger Solheim sier til NTB at selskapet nå har seks operative fly. Tjenesten er dermed nesten halvert.

– Hvor dramatisk er dette?

– Jeg kan ikke si noe mer enn det som står i pressemeldingen foreløpig. Når det gjelder konsekvenser for beredskap, er det Luftambulansetjenesten som vurderer det, sier Solheim til NTB.

Tekniske utfordringer

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

Etter byttet av leverandør har flere ambulansefly vært ute av drift i kortere eller lengre perioder. Årsakene har vært tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid.

Etter å ha levert en beredskap på 90 prosent både i august, september og november, påla Luftambulansetjenesten HF i slutten av oktober Babcock å sette i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen.

Babcock leverte ambulanseflyberedskap på 93,28 prosent i november. Medregnet Forsvarets helikopter ble den totale beredskapen på 99,30 prosent.

Vedgikk at tjenesten ikke er god nok

I september satt regjeringen ned en ekspertgruppe som skal utrede ulike driftsformer for tjenesten etter problemene.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig eller ideell drift og se på forbedringsmuligheter for dagens modell.

Helseminister Bent Høie (H) vedgikk i november at dagens tilbud ikke er godt nok, og har derfor innført krav om daglig rapportering fra Luftambulansetjenesten HF.