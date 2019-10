Fellesforbundet: Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo

Landsmøtet i Fellesforbundet, som er det største fagforbundet i privat sektor, foregår i Oslo denne helgen. En av sakene på dagsorden er forholdene i byggebransjen. Sosial dumping, og innleie fra bemanningsbyråer der de fleste er fra Øst-Europa, truer et seriøst arbeidsliv, mener forbundet.

Fellesforbundet i Oslo har skrevet en rapport som nok vil bli flittig delt og lest på landsmøtet. Rapporten vil trolig fyre oppunder diskusjonen om et forbud mot hele bemanninngsbarnsjen i byggebransjen.

Innleie på byggeplassene i Oslo-regionen er på 35 prosent, ifølge rapporten. Dette er en liten nedgang fra 2017, da tallet var 38 prosent.

De fleste som leies inn fra bemanningsforetak i Oslo-regionen kommer fra Øst-Europa. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Uthuling av loven

Rapporten kartlegger 63 byggeplasser i Oslo og Akershus, for å se på graden av innleie, og hvor mye av den som er ulovlig. Rapporten konkluderer med at 80 prosent av innleien fra bemannigfsforetak var ulovlig.

Leder i Rørleggernes fagforening, Joachim Espe, viser fram et eksempel i rapporten på hva de mener er ulovlig: Bygging av en skole i Oslo.

– Her ser vi et firma som har tatt på seg denne jobben. De har ikke nok egne ansatte til å utføre jobben fra start. Derfor leier de inn fra ulike bemanningsbyråer, og det er arbeidskraften fra disse byråene som gjennomfører arbeidet i hele byggeperioden. Når vi da sier at dette er brudd på loven, så sier firmaet til oss at dette arbeidet er av midlertidig karakter, sier Espe.

Det er i arbeidsmiljøloven unntaksbestemmelser som sier det er lov med utleie fra bemanningsforetak når «arbeidet er av midlertidig karakter». Fellesforbundet mener dette unntaket nå uthules, ved at de som leier inn fra bermannigsforetak, definerer et helt prosjekt som midlertidig.

NRK har i en rekke reportasjer satt fokus på bemanningsbransjen.

Mangler avtale med tillitsvalgte

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, sier det foregår massiv ulovlig innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Foto: Willy Hage / NRK

I tillegg er det også i loven krav om at bedriften som leier inn arbeidskraft, må ha skriftlig avtale om dette med de tillitsvalgte i en bedrift som er bundet av tariffavtale mellom LO og NHO. Også her brytes reglene i stort omfang, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

– Rapporten viser at det er en massiv omgåelse av de nye innleiereglene som Stortinget vedtok i fjor sommer, sier Krogstad.

NHO: Alvorlig

I NHO granskes nå rapporten grundig. Byggenæringens Landsforening, som organiserer bedriftene i byggenæringen, sier de sammen med sine medlemsbedrifter skal sette seg ned å granske rapporten.

– Dersom det skulle vise seg at dette gir et riktig bilde, så ser vi veldig alvorlig på det, sier Jon Sandnes, direktør i BNL.

Sandnes sier hans medlemmer kontakter ham hver dag, med spørsmål om hvordan det nye regelverket skal forstås. Blant annet når det gjelder hva som kan defineres som et midlertidig prosjekt, eller uforutsigbare arbeidsoppgaver som oppstår på en byggeplass.

– Reglene kan være vanskelige å forstå, sier Sandnes.

Krever forbud mot bemanningsbransje

Joachim Espe, leder i Rørleggernes fagforening i Oslo, krever at landsmøtet nå vedtar et forbud mot bemanningsbyråer. Foto: Tormod Strand / NRK

På Fellesforbundets landsmøte er det duket for et internt oppgjør, rundt spørsmålet om et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen. Ledelsen ønsker ikke et forbud nå. De vil avvente.

– Men hvis det ikke viser seg ganske snart at de nye lovendringene blir håndhevet, så vil vi også si at da går vi for et forbud, sier nestleder Steinar Krogstad.

Rørleggernes fagforening i Oslo er betydelig mer utålmodig.

– Vi mener bemanningsbransjen og de som leier inn har hatt så mange muligheter til å vise at de er en seriøs bransje, og retter seg etter lover og regler. Det har ikke skjedd. Så vi mener det er på høy tid at vi nå på dette landsmøtet får et forbud mot bemanningsbransjen, sier Espe til NRK.