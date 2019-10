Fellesforbundet vil ha utgreiing av EØS

Vedtaket peikar på at EØS-avtalen har skapt ei rekke problem i den norske arbeidsmarknaden slik som sosial dumping og lågtlønskonkurranse.

Men vedtaket seier ikkje at målet er å melde Noreg ut av EØS. Det er truleg Ap-leiar Støre glad for.

Mange av landsmøtedelegatane ønskte eit utmeldings-vedtak. Fleirtalet og leiinga i forbundet meinte vedtaket som til slutt fekk fleirtal er eigna til å samle både dei som er mot EØS og dei som støttar dagens norske forhold til EU.

Delt landsmøtesal

Onsdag morgon kom innstillinga frå redaksjonskomiteen som har arbeidd med vedtakstekstane.

Den spegla eit delt landsmøte.

Ni av 15 komitemedlemmar ønskte ei utgreiing av alternativ til EØS-avtalen. Seks av medlemmane ville at forbundet skulle gå lenger og vedta at Noreg skal utgreie spørsmålet «med sikte på å seie opp EØS-avtalen».

Då avstemningsresultatet var klart støtta 300 forslaget om ei grundig utgreiing, mens 218 ville at forbundet skulle vedta at Noreg siktar på å melde oss ut av EØS.

- Ikkje all dritt skuldast EØS

Nestleiar Steinar Krogstad har site i redaksjonskomiteen som har fila på formuleringane. Frå talarstolen ba han landsmøtet om å stemme for utgreiing, men ikkje utmelding.

– Vi må ikkje la oss lure til å tru at all dritten vi møter er på grunn av EØS-avtalen, sa han då han la fram fleirtalet sitt forslag. Han meiner eit vedtak om utgreiing er ei fornuftig tilnærming for både dei som er for EØS og dei som er mot.

Ståle Knoff Johansen argumenterte for forslaget som seier at «utredningene settes i gang med sikte på å si opp EØS-avtalen».

Eit slikt vedtak ville vere eit krystallklart signal om at det mektige forbundet forventar at både LO og Arbeidarpartiet skal jobbe for å få Noreg ut av EØS.

Sterke krefter i Fellesforbundet har ønskt at forbundet og heile LO skal gå lenger enn forbundsleiinga ville. Men dei største EØS-skeptikarane vann altså ikkje fram.

Fekk motbør frå Støre

Tysdag føremiddag fekk EØS-motstandarane motbør frå ein tydeleg Arbeiderparti-leiar som talte til landsmøtet.

– Arbeidarpartiet meiner at EØS-avtalen er god og skal takast vare på. Difor er eg ærleg. Vi går ikkje inn for å utgreie alternativ til noko vi er for, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre i sin tale.

Han åtvara vidare mot å sette avtalen på spel og sa han fryktar prisen blir altfor høg.

– Men eg har aldri sagt at avtalen er perfekt. Han må bli påverka og forbetra der han kan, argumenterte Støre.

Vil jobbe for endring

Sjølv om vedtaket ikkje går inn for utmelding, er det ikkje akkurat ei kjærleikserklæring til EØS der det ramsar opp ulike problem avtalen skaper for den norske arbeidsmarknaden. EØS-kritiske politikarar omfamnar no dagens vedtak.

– Kravet om ei utgreiing av alternativ til EØS er eit forslag som SV vil jobbe for å verkeliggjere, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

– Det at det vart så jamt viser tydeleg at EØS-avtalen treng justering. FrP ønskjer å reforhandle delar av avtalen, seier Erlend Wiborg (FrP) som er leiar for Stortingets arbeids- og sosialkomite.