Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) starta dagen med 1. mai-frukost i Drammen. før han reiste vidare til Stokke. I talane sine fokuserte han på at vi må vise solidaritet med folket i Ukraina.

– Vi fordømmer den russiske aggresjonen. Vi står solidariske med det ukrainske folk, og forsvarer retten dei har til å forsvare seg sjølv og mot militære overgrep. Og vi forsvarer vår rett til å hjelpe dei i sitt sjølvforsvar. Vi seier det på alle gater og torg på denne dagen. Denne krigen må stoppe. Russland må avslutte angrepa og trekke seg tilbake, sa han frå talarstolen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er på rundreise i Vestfold og Telemark i samband med 1. mai. Her på talarstolen i Stokke. Foto: Mats Rønning / NRK

Han la også vekt på at arbeidet med full sysselsetting var viktig på ein slik dag, sjølv om arbeidsløysa har gått ned den siste tida.

– Dei som no står utanfor arbeidslivet, og mange av dei er unge, vil vi ha inn i jobb. Dette er ein vinn-vinn-situasjon. Arbeidslivet ropar etter arbeidskraft, og vi har mange som står utanfor arbeidslivet som ønsker seg arbeid. Då må vi legge politikken til, slik at det blir mogleg.

Støre reiser søndag vidare til arrangement Larvik og Skien.

To år med pandemi

Pandemien har gjort markeringa av kampdagen til arbeidarane dei siste to åra meir dempa, med digitale tog og overføringar av talar på nett. Men no er dei fleste restriksjonane borte, og arbeidarrørsla er klare for tog og talar på gater og torg igjen.

For første gong sidan 2019 samlar fagrørsla seg på Youngstorget for å markere 1. mai. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Krigen i Ukraina set også preg på årets felles parole for Arbeidarpartiet og LO er «Frihet, demokrati og solidaritet».

På Youngstorget i Oslo vekslar LO og Arbeidarpartiet på å ha hovudtalaren. I år er det LO-leiar Peggy Hessen Følsvik som skal tale. Det er venta at ho går på talarstolen rundt klokka 12.

Hektisk reiseverksemd

Fleire sentrale politikarar i Ap, SV og Raudt reiser i dag rundt i landet for å halde talar.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reiser til Trøndelag. Ho startar turneen i Trondheim, og avsluttar i Meråker, og skal blant anna besøke Malvik og Hommelvik på vegen.

I Verdal er det også tradisjon for å invitere folk frå den russiske ambassaden i samband med at det blir lagt ned krans på krigskyrkjegarden der det ligg russiske krigsfangar. I år der ingen russarar inviterte.

Også sentrale politikarar i SV og Raudt får ein travel søndag når dei skal markere dagen. Kjersti Bergstø, som fungerer som leiar i SV medan Audun Lysbakken er i pappaperm, er på rundreise på Austlandet, og startar dagen i Ås, før Jessheim, Ski, Lillestrøm og Enebakk står på programmet.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes besøker Rogaland søndag. Foto: Audun Braastad / NTB

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes er hovudtalar i Sandnes, før han reiser vidare til Stavanger for å tale der. Nestleiarane Marie Sneve Martinussen og Silje Josten Kjosbakken skal tale i høvesvis Asker og Drammen og Ski.