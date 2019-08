Feil at forumbruker varslet politiet før angrepet – ringte først timer etter

Lørdag ettermiddag og kveld var det stor aktivitet på en rekke ulike nettforum med omtale av terrorangrepet mot en moské i Bærum.

Flere nettbrukere hadde oppdaget meldingen som ble lagt ut på forumet endchan under navnet Philip Manshaus.

Innlegget inneholdt også henvisninger til den siktedes Facebook-profil og en rekke bilder av siktede.

I innlegget skriver brukeren blant annet at han er «utvalgt av «Saint Tarrant», en referanse til Brenton Tarrant, som stod bak angrepet mot to moskeer på New Zealand i mars.

Deretter skrives det at «streamen virker ikke», og så avsluttes innlegget med «Valhall venter».

Inne i moskeen er det tydelige spor etter basketaket som var mellom gjerningspersonen og flere menn der inne som klarte å overmanne ham. Foto: Nadir Alam / NRK

Kort tid etter terrorangrepet la en bruker ut følgende budskap på et annet forum:

«Jeg forsøkte å ringe til norsk politi så fort jeg så innlegget. De satte meg så over tre ganger til nye personer, og så til slutt fikk jeg beskjed om å ringe FBI. Bokstavelig talt minutter etter at jeg la på med politiet kom nyhetsartiklene om angrepet.»

Meldingen fra forumbrukeren kunne gi inntrykk av at vedkommende hadde forsøkt å varsle norsk politi, men at det ikke ble tatt på alvor.

Telefonlogg viser tidspunkt

NRK har forsøkt å ettergå disse opplysningene.

Vi har fått kontakt med personen som la ut meldingen om varsling av politiet, og har så fått se en skjermdump av vedkommendes telefonlogg fra lørdag 10. august.

Telefonloggen viser at telefonoppringningen til Norge skjedde klokken 18.17 norsk tid.

Dermed skjedde forsøket på å varsle norsk politi først timer etter at skytingen begynte ved Al-Noor-moskéen i Bærum.

Personen forklarer til NRK at vedkommende ikke hadde sett noen meldinger om angrepet i internasjonale medier i det innlegget signert Philip Manshaus kom opp i strømmen med foruminnlegg.

Det var derfor personen valgte å varsle norsk politi.

På grunn av problemer med å forstå ulike norske nettsider lest gjennom oversettingstjenester på internett endte personen med å ringe en annen norsk etat. Dette kan derfor være forklaringen på at telefonen ble satt over flere ganger.

Mange politibiler kom til stedet og gjerningspersonen ble pågrepet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Omfattende utrykning

Politiet fikk den første nødsamtalen om skyting ved Al-Noor-moskéen i Bærum klokken 16.07.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen har sagt til NRK at personen som ringte inn snakket veldig dårlig norsk og at trusselen først ikke ble vurdert som veldig høy.

Etter noen minutter fikk politiet klarlagt at det var skyting og en pågående alvorlig hendelse ved moskéen.

En rekke politipatruljer satte da kursen mot moskeen.

Klokken 16.27 kom de to første patruljene til stedet.

To minutter senere var Philip Manshaus pågrepet, og politiet har opplyst at det også ble funnet flere våpen på stedet som knyttes til ham.

Senere kom en rekke politiressurser til stedet. Både beredskapstroppen og bombegruppa til Oslo-politiet jobbet ved åstedet.