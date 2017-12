Fedre varslet om trakassering i Høyre

Statsministeren snakket om trakassering innad i eget parti under hennes halvårige pressekonferanse tirsdag. Noen av tilfellene skal være datert ti år tilbake i tid.

– Vi har hatt saker hvor, om ikke statsråder, så politikere har sendt sms-er til unge politikere. De har så fått beskjed om at det må de slutte med, og om at de ikke lenger har en politisk karriere hos oss. Men det har også vært innholdet i de sms-ene som har gitt grunnlag for det.

Fedre har reagert

Til VG forteller Solberg at de beste samarbeidspartnerne for å rydde opp i slike saker har vært voksne menn med døtre som er medlem av Unge Høyre og har opplevd upassende tilnærming fra eldre partifeller.

– Disse har blitt fly forbannet når de hører at noen av deres jevnaldrende oppfører seg sånn. For oss som en organisasjon som skal bygge talenter, er vi nødt til å snakke om dette, ta det opp og ta det på alvor. Vi har tatt det på alvor i vår organisasjon. Men alle har nok opplevd tilfeller av dette, sa partilederen til VG.

Solberg understreker at partiet har et viktig ansvar i kombinasjonen av voksne sammen med unge i sosiale sammenhenger. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Årlig tema på fylkesmøter

Statsministeren slår fast at Høyre jobber bevisst med saker hvor folk føler seg utsatt for trakassering, og sier hun er opptatt av at det skal være lav terskel for å varsle.

– Vi har laget et etisk regelverk internt og adressert spørsmålet om hvem som har ansvar i organisasjonen når slike ting oppstår. Det har vært en prosess i partiet, og jeg sier ikke den har vært perfekt, hvor vi sier det skal faktisk være et tema hvert eneste år på fylkesmøter, sier Solberg til Dagbladet.

Under høstens metoo-kampanje har flere kvinner stått frem med historier om seksuell trakassering, også innad i politiske partier. Solberg sier til VG at dette har vært en tankevekker.

– Det mest sjokkerende er historiene der noen tar opp dette, men at det ikke blir fulgt opp av ledere. Det har skuffet meg og vist at vi ikke er kommet så langt i likestillingen som jeg skulle ønske, sier Solberg til VG.