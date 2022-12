Fattighuset i Oslo ventar storinnrykk etter tid med stor prisauke

Tidlegare i dag blei det klart at mottakarar av økonomisk sosialhjelp får ei ekstra utbetaling i desember. Denne kjem på 1.000 kroner, pluss ytterlegare 1.000 kroner for kvart barn vedkomande eventuelt har.

Frode Jacobsen (Ap) er medlem av finanskomiteen på Stortinget. Foto: Olav Juven / NRK

Det er regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet som i samarbeid med SV har blitt einige om dette.

– Vi ser dei utfordringane mange har, og dei som har minst har dei største utfordringane like før jul, fortel Frode Jacobsen i Arbeidarpartiet.

Jacobsen omtalar vidare støtta som eit viktig bidrag i ei vanskeleg tid.

Travel førjulstid for fattighuset

Ifølge styreleiar ved fattighuset i Oslo, Lisbeth Hvalby, er det tydeleg at fleire nordmenn har fått dårlegare råd.

– Vi har sett ei ny gruppe menneske som kjem til oss, og dei er faktisk i jobb, fortel ho.

Hvalby forklarar at desse menneska trass inntekt ikkje klarar seg grunna høgare utgifter.

– Då kjem dei hit og stiller seg i kø for å få ein pose mat, seier ho om situasjonen ho vidare omtalar som skremmande.

– Får kjøpt seg litt julemat

Dei ekstra 1.000 kronene Stortinget no har vedteke gjeld rett nok dei som tek imot sosialhjelp. Dette er ei ordning som ein ikkje kan ta imot før «alle andre moglegheiter er prøvd ut».

NRK forklarer Sosialhjelp Bla videre Hva er sosialhjelp? Sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte man kan få hvis man ikke klarer å forsørge seg selv. Sosialhjelp skal gi mottakerne bedre levekår og sosial og økonomisk trygghet. Hvem kan få sosialhjelp? Alle kan søke om sosialhjelp. Man kan ikke få sosialhjelp før alle andre muligheter er prøvd ut. I utgangspunktet må man ha oppholdstillatelse i Norge for å kunne motta økonomisk sosialhjelp. Du kan ikke motta sosialhjelp dersom du oppholder deg i utlandet. Hvor mye kan man få i støtte? Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. Det betyr at hvor mye man kan få vurderes individuelt i hvert tilfelle. Regjeringen har likevel utarbeidet veiledende satser: Enslige: 6650 kroner

Ektepar/samboere: 11.150 kroner

Person i bofellesskap: 5600 kroner

Barn 0–5 år: 3250 kroner

Barn 6–10 år 3350 kroner

Barn 11–17 år: 4400 kroner Kilde: Regjeringen.no Forrige kort Neste kort

Ein som set pris på dette er Kim Even Straumsnes. Han har vore utan jobb i eit par månadar, og meiner dei 1.000 kronene han no får er heilt nødvendig.

Sosialhjelpa han har teke imot sidan han blei arbeidsledig er akkurat nok til å dekke dei nødvendige utgiftene.

– Viss ikkje vi hadde fått den hjelpa her så veit eg ikkje kor ille det hadde blitt. Det er 1.000 kroner ekstra som vi elles ikkje ville fått, og då får ein kjøpt seg litt julemat og kanskje ein presang.

Saknar at støtta aukar med prisveksten

Han påpeiker likevel at han til trass for å setje pris på denne enkeltsummen, også skulle sett at den utbetalte summen frå sosialhjelpa blei høgare.

– Eg har jo ingenting til overs etter å ha betalt mat og sånn.

Kim Even Straumsnes er ein av nordmennene som får økonomisk sosialhjelp Foto: Privat

– Det er fint at dei gir ein kontantsum her og der, men ein skal jo ha noko å leve av dei elleve andre månadane også. Det er klart at ein merker den generelle prisstiginga, forklarar han og meiner med dette at sosialhjelpa resten av året burde reflektere at prisane i samfunnet har stige.

Dette er eit poeng stortingsrepresentant frå Rødt, Mímir Kristjánsson, også trekk fram.

Han er glad for at SV og regjeringspartia har vedteke støtta, men påpeiker at han ser på dette som ei kortvarig løysing.

– Problema er så alvorlege at det ikkje held med ein tusenlapp her eller der. Vi må jobbe med dette kontinuerleg, seier Kristjánsson.

Mímir Kristjánsson i Rødt peikar på det som nødvendig at den ekstra pengestøtta blir utbetalt før jul. Foto: Truls Dydland

For Kim Even Straumsnes har det å leve på krona blitt ei stor belastning.

– Nei, du har jo ikkje noko sosialt liv. Kle har du heller ikkje råd til, så du er avhengig av at nokon hjelper deg. Det er veldig uverdig, fortel han.