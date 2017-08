Fattigdomsbekjemper: – Barna viktigere enn Lysbakkens tallbruk

– Jeg synes kritikken er litt urimelig. Hvilke tall man bruker er ikke så interessant for vår organisasjon, sier Arve Lothe, som er talsmann for Samarbeidsforum mot fattigdom.

Samarbeidet består av 12 bruker- og interesseorgan som har direkte kontakt med personer som daglig sliter med fattigdom. Kamp mot barnefattigdom står høyest på deres agenda i år.

Etter NRK Detektors faktasjekk av påstanden om at det er 98.000 fattige barn i Norge, har SV-leder Audun Lysbakken fått kritikk for å holde fast ved tallet.

Arve Lothe i Samarbeidsforum mot fattigdom mener det er synd at SVs Audun Lysbakken får kritikk for å bruke feil tall. Foto: Privat

Tallet forteller hvor mange barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt med risiko for fattigdom. Flere forskere NRK har snakket med sier man ikke uten videre kan si at dette er det samme som å være fattig.

Andre politikere, organisasjoner, medier, inkludert NRK, har også brukt tallet.

Lothe: – En avsporing

– Vi har selv brukt dette tallet, innrømmer Lothe, og sier han er enig i at man bør være litt varsom med definisjonen på barnefattigdom, og være åpen på at bildet ikke er så enkelt.

– I Norge er det sånn at vi ikke sulter eller fryser, men det er noen som har knapphet på kostrik mat på bordet hver dag. For oss er det viktigste å ta tak i selve problematikken. Det at diskusjonen skal handle om antallet barn, synes vi er litt trist.

Ifølge Lothe er «utenforskap» en like viktig del av debatten.

– Det er synd at en slik debatt skal gå utover barna – at selve tallene blir viktigere enn formålet. Vi mener at alle politiske partier har forsømt seg når det gjelder barna våre. Da er det synd at Audun Lysbakken skal få kritikk for å bruke feil tall. Det er en avsporing i debatten.

– Velgerne ønsker ikke nødvendigvis enkle versjoner

Erik Knudsen, postdoktor i politisk kommunikasjon ved Universitetet i Bergen, mener Lysbakken i sitt motsvar i NRK Detektor i større grad burde ha anerkjent at «her strides de lærde», framfor å fastholde det omstridte tallet.

– Alle som deltar i det offentlige ordskiftet har alt å tjene på å være presise og nyanserte, sier Knudsen.

– Barnefattigdom er en av de store kampsakene for SV, og hvis man fremstår som en person som ikke har så mye kompetanse på området, så kan jo det slå negativt ut på hans omdømme, sier forsker på politisk kommunikasjon, Erik Knudsen. Foto: UIB

– Det er ikke nødvendigvis slik at velgerne ønsker seg en forenklet versjon. Noen ganger er det helt greit å få fram nyansene og bruke det. Når NRK snakker med fagfolk som sier at det er ikke svart-hvitt, så bør politikere, Lysbakken inkludert, være mer nyansert når han skal snakke om fattigdom i framtiden.

Knudsen mener Lysbakken risikerer å fremstå som en som ikke har så god kunnskap om et tema han egentlig kjenner godt.

– Barnefattigdom er en av de store kampsakene for SV, og hvis man fremstår som en person som ikke har så mye kompetanse på området, så kan jo det slå negativt ut på hans omdømme, sier medieviteren.

SV-leder Audun Lysbakken har tidligere sagt til NRK at han er mer redd for å bagatellisere et reelt problem enn begrepsbruken:

– Grunnen til at jeg har brukt det er at det er det begrepet som er blitt brukt av nesten alle norske politikere, alle norske medier, også NRK i veldig mange år. Det er et folkelig ord som beskriver det jeg mener er en realitet i det norske samfunnet, nemlig at det blir flere av dem som har for lite iblant oss. Og det sier noe viktig om ulikhetsutviklingen.