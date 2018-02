Farlige bruer nedprioriteres: – Kan føre til flere dødsulykker

– Det er ingen tvil om at vi har en betydelig oppgave i bruoppfølging i årene som kommer, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen under onsdagens pressekonferanse.

Vegvesenet la onsdag fram handlingsprogrammet om hvordan nærmere 200 milliarder skal fordeles på ulike veiprosjekter rundt om i Norge frem mot 2023.

Det er tunneler som drar de største summene, mens forfalne bruer forblir forfalne noen år til.

Bruer nedprioriteres

«På grunn av de økte kostnadene til utbedring av tunneler har det ikke vært mulig å prioritere betydelige midler til å ta igjen forfallet på bruene,» skriver Vegvesenet i handlingsprogrammet.

REKORDBELØP: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, sjefen for Statens vegvesen skal bruke 135 milliarder kroner på ny vei de neste seks årene. Foto: Knut Opeide

– Fornying i tunnelene gjør at vedlikeholdsetterslepet vil bli redusert i årene framover. Men de planlagte tunnelutbedringene krever betydelige midler, derfor kan vi ikke hindre økning i vedlikeholdsetterslepet for enkelte andre vegobjekter, forteller vegdirektøren.

Hundrevis av bruer med kritiske skader

I oktober skrev NRK om at Vegvesenets ulykkesgranskere hadde undersøkt dødsulykker ved bruer i årene 2005–2014.

– Korte rekkverk i forlengelse av brua er den viktigste grunnen til at uhell som skjer ved bruer, har endt som dødsulykker, sa trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen til NRK.

NORGES LENGSTE: Til tross for at 46 000 biler kjører over Drammensbrua hver eneste dag, ble det ikke ført inspeksjon på bruen i 2016. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I 33 ulykker med til sammen 37 døde, var feil eller mangler ved rekkverket en medvirkende årsak til dødsulykken.

Ifølge VGs avsløring i fjor høst brøt Vegvesenet reglene på 1 av 2 bruer når det gjaldt inspeksjon og kontroll.

I hele 2013 og 2014 ble det ikke gjennomført en eneste hovedinspeksjon i Østfold, Akershus eller Oslo. Det har ført til et stort etterslep og Vegdirektoratet opplyser at de har et vedlikeholdsetterslep på 15 milliarder kroner på norske bruer.

I november 2017 hadde 924 bruer det Vegvesenet omtalte som store eller kritiske skader for trafikksikkerheten, ifølge VG.

– Prioriterer dere bruer sterkt nok i denne handlingsplanen?

– Det er selvfølgelig et spørsmål, men vårt svar på det spørsmålet er ja, svarer Gustavsen.

«Basert på bruinspeksjoner prioriteres bruer med alvorlige skader og avvik mhp. bæreevne og trafikksikkerhet med tiltak som finansieres over posten Vedlikehold av riksveger. Økt innsats for å utbedre forfall på bruene vil bli prioritert etter 2023,» skriver Vegvesenet i sitt handlingsprogram.

Her bidro manglende eller dårlig rekkverk til dødsulykker Ekspandér faktaboks 15.april 2005: Gudå, Meråker i Nord-Trøndelag.

23.mars 2013: Nesbrua, Harran i Grong, Nord-Trøndelag.

25.oktober 2013: Titran på Frøya, Sør-Trøndelag.

14.februar 2013: Offersøybrua, Vestvågøy i Nordland.

25.januar 2006: Bjørndalsliveien i Bodø, Nordland.

5.november 2007: Kalviktunnelen, Sørfold i Nordland.

31.desember 2008: Urdsdalen i Vefsn, Nordland.

16.desember 2012: Leirskardalen i Hemnes, Nordland.

13.mai 2012: Hestøya, Herøy i Nordland

8.januar 2005: Skien, Telemark.

26.november 2006: Løddesøl i Arendal, Aust-Agder.

3.april 2010: Lillesand, Aust-Agder.

23.oktober 2005: Meheia ved Kongsberg, Buskerud:

19.november 2005, Ask på Ringerike, Buskerud.

18.desember 2012, Stormoen i Rollag, Buskerud.

20.desember 2012, Jondalen ved Kongsberg, Buskerud.

29.juli 2007: Mogen i Rollag, Buskerud.

15.november 2009: Darbu i Øvre Eiker, Buskerud.

16.mai 2008: Privat veg, Fyresdal i Telemark.

11.januar 2006: Ousdal i Sirdal, Vest-Agder.

31.mai 2009: Halle i Larvik, Vestfold

4.januar 2008: Gamle Bildøy bro, Hordaland

22.juni 2006: Ålvik i Kvam, Hordaland.

4.januar 2012: Ænes i Kvinnherad, Hordaland

15.januar 2005: Vågkrysset, Tysvær i Rogaland.

4.mars 2010: Skipavåg, Vindafjord i Rogaland.

13.januar 2013: Nedre Fevoll, Hjelmeland i Rogaland.

13.juni 2008: Styri, Eidsvoll i Akershus

1.mai 2012: Seterstøaveien i Nes i Akershus.

30.oktober 2007: Krokstad bru, Ringsaker i Hedmark.

14.august 2010: Elstad i Ringebu, Oppland.

11.oktober 2008: Privat bomveg i Leirdalen i Lom, Oppland.

4.august 2010: Eidsberg i Østfold.

(Kilde: Statens vegvesen)

– Fare for liv og helse

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke er satt av penger til bruvedlikehold, og at det ikke er laget en gjennomføringsplan for hvordan bruer skal få den standarden de skal ha, sier Karin Yrvin, Fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

KRITISK: Fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Karin Yrvin, synes Vegvesenet har fordelt midlene skjevt. Foto: OFV/Bård Gudim

Hun er svært kritisk til at etterslepet på vedlikehold av tunneler går på bekostning av bruer.

– Vegvesenet er forpliktet til å sikre tunnelene gjennom EU- direktiver, men det går utover den generelle sikkerheten til resten av veinettet. Når det investeres i vei planlegger man ikke for hvordan man skal drifte og vedlikeholde i høy nok grad, det bekymrer oss veldig, sier Yrvin til NRK.

Fagsjefen tror manglene på vedlikeholdet av bruer kan få konsekvenser for trafikksikkerheten.

– Dette kommer til å gå utover sikkerheten til folk, og i ytterste konsekvent er det fare for liv og helse. Statens vegvesen har selv vist at feil ved rekkverker på bruer har ført til dødsulykker, sier Yrvin.

Hun forteller at de følger nøye med på at Vegvesenet inspiserer bruene slik regelverket tilsier.

Slik fordeles milliardene: