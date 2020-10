Faren til Walter Wallace: – Stopp volden

Philadelphia-politiet har tvitret at rundt 1.000 mennesker har plyndret butikker og politiet rådet folk til å unngå visse områder i byen.

Faren til den drepte, Walter Wallace senior kom i natt med en bønn:

– Jeg vil ikke at dere skal gjøre hærverk og plyndre butikker. Jeg vil at alle skal ha respekt for min familie og for sønnen min. Stopp volden og kaoset, sa han.

Sterk kritikk av politiet

Samtidig som Wallace ba folk om å stoppe plyndringen, påpekte han også at han mener politiet gjorde en stor feil da de skjøt sønnen hans.

– Vi har gode politifolk og vi har dårlige. Noen må stilles til ansvar for det de har gjort.

Moren til den drepte 27-åringen er også fortvilt etter det som skjedde.

– Jeg ropte til politiet at de ikke skulle skyte sønnen min. Jeg bønnfalt dem. Og så skjøt de ham. Det var feil. Det var veldig feil, sa Cathy Wallace.

Cathy Wallace er moren til den drepte Walter Wallace jr. Hun er fortvilt etter det som skjedde.

Sammenstøt med demonstranter

En AFP-reporter lenger vest i byen melder om sammenstøt mellom politibetjenter med batonger og flere titalls demonstranter.

Pennsylvania-guvernør Tom Wolf har kunngjort at flere hundre soldater fra nasjonalgarden er mobilisert.

De er klare til å «beskytte retten til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner mens folk holdes trygge».

Ifølge The Philadelphia Inquirer oppfordret politiet folk til å holde seg innendørs.

Politiet måtte bruke pepperspray og køller mot demonstrantene i området der Wallace ble drept i Locust Street. Noen ble arrestert da politiet ble møtt med steinkasting. En av politifolkene ble truffet av en vannflaske, ifølge avisen.

Dagen etter nytt politidrap

De nye opptøyene kommer dagen etter 27 år gamle Walter Wallace jr. ble skutt og drept av politiet, etter at han ifølge politibetjentene skal ha nektet å slippe en kniv. Familien hans sier han var psykisk syk.

Advokaten til familien Wallace sier at de hadde ringt etter en ambulanse for å få hjelp til sin syke sønn denne dagen, og ikke hadde bedt om at politiet involverte seg.

Politiet sier ifølge AP at Walter Wallace jr. viftet med en kniv og ikke brød seg om ordrene han fikk om å slippe kniven, før de skjøt ham.



Hans foreldre sier dagen etter drapet at politibetjentene visste at deres sønn var i en mental krisetilstand fordi de hadde vært ved familiens hus tre ganger drapsdagen.

Her arbeider politiet på åstedet der svarte Walter Wallace Jr. ble skutt og drept mandag. Wallace ble skutt etter at han ifølge politiet nektet å legge fra seg en kniv. Foto: Tom Gralish / AP/NTB

Mer enn 90 personer ble pågrepet etter sammenstøt under demonstrasjonene mandag, og 30 politibetjenter ble skadd.

Omfattende demonstrasjoner mot rasisme og politivold har preget USA etter politidrapet på George Floyd i mai.