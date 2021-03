Faren til Bastian Vasquez: – Jeg kjente ikke igjen min egen sønn

Kvinnen, som er tiltalt for terrordeltagelse, har forklart at hun reiste til borgerkrigen i Syria i februar 2013, for å være sammen med ektemannen Bastian Vasquez.

Den norsk-chilenske fremmedkrigeren hadde reist for å slutte seg til Nusrafronten høsten 2012, og giftet seg med kvinnen på videolink før hun reiste til Syria.

I løpet av 2014 sverget Vasquez troskap til terrorgruppa IS, der han etter hvert steg i gradene.

Onsdag vitnet faren til Bastian Vasquez i saken der hans avdøde sønn har spilt en sentral rolle. Han har ikke forklaringsplikt som forhenværende svigerfar til tiltalte, men ønsket å forklare seg.

– Han hadde to personligheter

I retten har kvinnen forklart at hun ikke hadde noen frihet i Syria, og at Vasquez utsatte henne for omfattende overgrep. Faren sier i retten at den tiltalte kvinnen aldri snakket negativt om sønnen direkte.

– Man snakker ikke stygt om en person som er død, og spesielt ikke til foreldrene. Jeg har snakket med kona, og vi er enige om at hun ville spare oss for ting som var negativt om min sønn, sier faren.

Aktor presenterte også meldinger der den tiltalte kvinnen uttalte seg positivt om Bastian Vasquez etter at han døde.

Faren til Vasquez forteller også at den tiltalte kvinnen på et tidspunkt fortalte at hun var svært forelsket i sønnen. Faren mener den personen kvinnen beskrev på en positiv måte, var sønnen «Bastian».

– Jeg er ikke spesialist, men jeg tror han hadde to personligheter. Som Dr. Jekyll. Han forandret seg stort da han ble radikalisert, men holdt på Bastian noen ganger.

– Total forvandling

På videolink fortalte faren at han skilte den radikaliserte versjonen av Bastian Vasquez fra sin egen sønn.

– Jeg skiller mellom to personer. Det var min sønn, Bastian. Og det var den radikaliserte personen, som kalte seg « Sheik Mohammed». Det ble en total forvandling, og han ble en helt annen person med mye hat og vold. Jeg kjente ikke igjen min sønn Bastian.

Norsk-chilenske Bastian Vasquez fikk internasjonalt oppmerksomhet da han deltok i en propagandavideo fra det som skal være grenseområdene mellom Syria og Irak i 2014.

I videoen sprenges en politistasjon i lufta, mens det gis inntrykk av at det er fanger inne i bygningen.

– Jeg har sett den terrorvideoen en gang, den skal jeg aldri se igjen. Den jeg ser der, er ikke min sønn. Det er en radikalisert muslim, fortalte faren.

Han forteller at han ble troende kristen for noen år siden.

– Jeg har tilgitt ham, men kommer aldri til å forstå hvordan han ble radikalisert muslim.

Den 30 år gamle kvinnen risikerer opptil seks års fengsel hvis hun blir funnet skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon. Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

«Baba døde i går»

Bastian Vasquez døde i en eksplosjon der han jobbet med å fremstille bomber for IS i april 2015. Faren forteller at foreldrene mottok dødsbudskapet av den tiltalte kvinnen 9. eller 10. april.

– Jeg husker det veldig godt. Klokka var vel 7, og jeg skulle på jobb og fikk en melding fra tiltalte. Kona mi kalte Bastian for «Baba», en forkortelse, eller kjælenavn. Så skrev hun at det var trist å meddele at Baba døde i går, fortalte faren.

Faren forteller at det var veldig opprørende å få vite at sønnen var død.

– Foreldre får sjokk, uansett omstendigheter og hva barna velger å gjøre, er det en veldig stor sorg.

Faren ga onsdag også nye detaljer om hendelsen, som han fikk fortalt av den tiltalte.

Han sa i retten at det skal ha vært en granat som eksploderte i et rom med åtte stykker. Seks personer døde, deriblant sønnen.

Ville hjelpe svigerdatteren

Vitnet forteller at han og kona etter dette begynte å ha jevnlig kontakt med den tiltalte kvinnen etter at Vasquez døde. Han sier det ikke var så lett med dekning, og sier dette problemet ble verre etter hvert som kampene i Syria ble hardere.

Han sier de skjønte hvor lite frihet kvinnen hadde da de spurte om hun kunne dra til sykehuset for å skaffe mer informasjon om sønnens død.

– Det kunne hun ikke gjøre alene. Hun var kvinne, og kunne ikke gå rundt og spørre uten en mann til stede.

Vitnet gråter når han forteller om sønnens død. Han forteller at han og kona etter hvert skjønte at den tiltalte kvinnen var redd og trengte hjelp.

– Vi skjønte at vi måtte støtte jenta og mora til vårt barnebarn. Hun hadde det veldig tøft, og gråt mye.

– Jeg spurte om hun ville komme til Norge. «Ja, med en gang. Det ville jeg gjort for lenge siden, men jeg kunne ikke», sier faren.

– En mor lar ikke barna bli igjen

Han hevder han aldri, på noe tidspunkt, har vært i tvil om at svigerdatteren ønsket å komme seg tilbake til Norge.

Han forteller at svigerdatteren også fortalte at ektemannen nektet henne å dra tilbake.

Hun skal ha sagt at et familiemedlem var veldig syk, og at hun ville besøke vedkommende i Tyrkia og komme tilbake.

– Men hun fikk ikke lov. Det siste Bastian sa var at hun kunne dra, «men barna blir her». Det ville hun ikke, selvfølgelig. En mor lar ikke barna bli igjen der.

Faren til Vasquez forteller at den tiltalte kvinnen angret fort på at hun hadde reist til Syria, men at det da ikke lenger var mulig å komme seg ut.

Den terrortiltalte kvinnens far vitnet i retten tirsdag. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

– Redd for at de skulle drepe henne

To uker etter at Bastian Vasquez døde, møtte foreldrene hans den tiltalte kvinnens foreldre, for å snakke om hvordan de kunne få kvinnen og barnet til Norge.

– Vi møttes hos foreldrene hennes, og pratet bare om henne og barnebarn. Det var spesielt, et felles barnebarn befant seg et sted det var krig. Da snakket vi om at vi kunne forene oss, vise at vi var behjelpelige og få til å få dem til Norge.

Faren til Vasquez forteller at advokat Bjørn Nærum ble kontaktet.

Faren til Bastian Vasquez og faren til den terrortiltalte kvinnen kontaktet advokat Bjørn Nærum for å få hjelp til å få kvinnen ut av Syria. Foto: Advokatene Skien

Nærum forklarte seg også i retten onsdag. Etter å ha fått en e-post fra den norske kvinnen, der hun bekreftet at hun ønsket hjelp, opprettet han kontakt med den ambassaden i Tyrkia.

De var sa de kunne hjelpe med grensekrysningen mellom Syria og Tyrkia, men at kvinnen selv måtte komme seg til grenen: De kunne ikke gå inn i Syria og hjelpe henne der.

– Ambassaden advarte også om at det var farlig å reise gjennom IS-området for å komme til grensen, og at hun måtte ha med seg noen. Det jobbet hun med, og vi har utvekslet mange e-poster om det.

– Men det gikk ikke. Hun klarte ikke å komme seg til grensen med egen hjelp, sier advokaten.

Nærum forteller i retten at det ble jobbet langs flere spor for å få kvinnen ut, uten at det førte frem.

Etter hvert overtok Nils Christian Nordhus som advokat for kvinnen. Nærum sier han i ettertid har skjønt at man hadde fått «Erna på kroken» i oktober 2019, og at det da forelå en plan for å få kvinnen til Norge.

– Da var dette avsluttet for min del. Jeg skjønner at han har hatt en trygg plan, og det er ikke noe galt mellom meg og Nordhus, sa Nærum i retten.

Kvinnen sa i sin forklaring at hun skjønte at det var nærmest umulig å komme seg til grensen uten en mann. Samtidig våget ikke kvinnen å spørre noen om hjelp, sier svigerfaren.

– Hun var redd at de skulle si fra til IS, at hun skulle bli straffet, bli slave eller at de skulle drepe henne. Hun kunne ikke stole på noen der nede, sier svigerfaren.

Vasquez og den tiltalte kvinnen bodde i byen Shaddadi da Vasquez døde. Foto: Rodi Said / Reuters

Besteforeldre

Kvinnens far fortalte tirsdag at han i desember 2013 reiste til Syria, for å forsøke å få datteren hjem. Forsøket mislyktes, og faren sa i retten at han fryktet at svigersønnen Bastian Vasquez skulle drepe ham.

Faren til Vasquez sier han fikk høre om turen i etterkant.

– Han fortalte at det var så vidt han kom seg ut. Alle kriget med alle. Jeg er veldig glad i ham. Han er en veldig snill mann som ikke ønsker noen noe vondt.

Faren til Bastian Vasquez fortalte i retten at den første gangen han fikk høre om den tiltalte kvinnen var i 2014. Bastian Vasquez sendte da noen «kjappe meldinger» til faren.

– Han fortalte for første gang at han hadde giftet seg med henne. Vi hadde aldri hørt om henne før han fortalte at hun var gravid.

Faren til Bastian Vasquez forteller at den første direkte kontakten han hadde med kvinnen var på vårparten i 2015. Den tiltalte kvinnen skrev da at hun hadde født en sønn mot slutten av 2014.

– Hun beklaget at hun ikke hadde informert oss før det, men at det var vanskelig å få fortalt det før, sier faren.

Etter at Bastian Vasquez døde, utvekslet den tiltalte kvinnen og foreldrene til Vasquez bilder.

– Hun ville at vi skulle sende bilder av Bastian som liten, for å se om han lignet på vårt barnebarn. Vi hadde mistet en sønn, og fikk bilder av barnebarnet.

Foreldrene til den døde IS-krigeren har tidligere kritisert pressen for fremstillingen av sønnen. Under SKUP-konferansen i 2019 sa foreldrene blant annet at sønnen ble framstilt som «et monster».

NRK har vært i kontakt med faren til Bastian Vasquez i forbindelse med onsdagens vitnemål. Han opplyser at han ikke ønsker noen form for kontakt med media.

– Sa man ble skutt i hodet

Onsdag vitnet også en fetter av den tiltalte kvinnen i retten. Fetteren var blant dem den tiltalte kvinnen hadde mest kontakt med i Syria, gjennom den krypterte meldingsappen Telegram.

Han forklarte at han fikk beskjed om å endre navnet sitt i appen til et jentenavn.

– Jeg tenkte at han (Bastian Vasquez) hadde noen regler om at hun ikke kunne snakke med gutter eller familien, eller noe sånn. Det var litt tullete.

Hans inntrykk var at kusinen våget å være mer åpen om hun ønsket å forlate Syria at Bastian Vasquez døde. Samtidig la aktor også frem meldinger der fetteren virket oppgitt over at kusinen ikke gjorde mer iherdige forsøk på å komme seg ut av landet etter at evakueringen av Aleppo hadde startet.

Kusinen svarte da blant annet at hun hadde to barn, og «du er hjernevaska hvis du tror jeg kommer meg lett ut».

– Hun sier det jo selv. Jeg angrer litt på at jeg maste. Det er ikke bare for en kvinne å kjøre ut, sier fetteren i retten.

Påtalemyndigheten spurte også om den tiltalte kvinnen noen gang ga uttrykk for at det kunne være risikabelt å forlate IS-kontrollerte områder.

– Hun sa en gang at man ble skutt i hodet om man prøvde å kjøre ut på natten. De har sine straffer om man gjør noe de ikke liker, svarte fetteren.