Fare for togstreik – mekler på overtid

Meklingen mellom LO Stat og Spekter for Spordrift As og OneCo Networks AS fortsetter utover natten. Fristen var opprinnelig ved midnatt, natt til onsdag. Dersom ikke partene kommer til enighet, kan det bli streik fra onsdag morgen, det bekrefter informasjonssjef Stein Syrstad i LO Stat til NRK.

Det kan ramme togtrafikken rundt Oslo og Ofotbanen i nord, og tusenvis av togpendlere.

Det er sporarbeidere som går ut i streik. Det betyr at det ikke vil være noen som kan reparere sporveksler eller andre ting som kan gå i stykker.

Disse strekningene rammes

Ifølge oversikten over hvilke områder de ansatte er tatt ut til streik, vil trafikken bli slik:

På Østlandet stanses togtrafikken mellom Drammen, Oslo S og Lillestrøm. Trafikken stanses også til Gardermoen og til Eidsvoll.

Videre stanses trafikken på Hovedbanen, Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til og med Fetsund, og på Alnabru Godsterminal.

Togtrafikken stanses på hele Ofotbanen i Nord.

Vestfoldbanen kan kjøres til Drammen, men ikke videre mot Oslo.

Tog kan fortsatt kjøres nordfra til Hamar, men ikke videre innover mot Oslo.

Tog kan kjøres sørfra til Kolbotn og Ski, men ikke videre derfra innover mot Oslo.

Det går tog på Kongsvingerbanen mellom Sørumsand og Kongsvinger (og videre til Charlottenberg) og på Gjøvikbanen mellom Grefsen til Gjøvik.

Anbefaler hjemmekontor

Dersom du skal reise med tog, så oppfordrer Bane Nor deg til å følge med på togselskapenes nettsider og reiseplanleggere.

– Dette rammer både persontrafikken og godstrafikken over hele landet, opplyste konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, i en pressemelding mens meklingen pågikk.

Dersom streik, anbefaler han hjemmekontor for dem som har mulighet.