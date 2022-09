Fare for poststreik: – Vil få store konsekvenser

I første runde vil 452 postansatte tas ut i streik, i blant annet Oslo og omegn, Grenland, Stavanger, Sola og Trondheim.

– Det er et stort uttak. En streik vil få store konsekvenser umiddelbart, sier riksmekler Mats Ruland.

Meklingsmøtet mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter startet onsdag klokken 10.00. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt, kan det bli den første streiken i Posten på flere tiår, ifølge FriFagbevegelse.

Ruland, som leder forhandlingene, synes det er for tidlig å si om partene vil komme frem til en løsning før midnatt, og om det eventuelt blir mekling på overtid.

– Det er for tidlig til at noe er avklart, men jeg tror det er mulig å komme til enighet, sier han.

RIKSMEKLER: Mats Ruland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Varsler rask opptrapping

En eventuell streik vil gjelde postbud i Oslo og omegn, Trondheim, Sola, Stavanger og Grenland. Det vil også bli tatt ut ansatte ved Østlandsterminalen i Lørenskog, hvor post til hele landet sorteres og klargjøres.

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, sier at de har meldt plassfratredelse for alle sine medlemmer i Posten Norge. Det er snakk om rundt 6500 ansatte.

– Det blir en opptrapping relativt raskt hvis streiken blir et faktum, sier Øiahals.

LEDER: Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans. Foto: Birgit Dannenberg

Årsaken til at partene nå forhandler, er at over halvparten av medlemmene stemte nei til lønnstilbudet, der kjernen var et tillegg på 15.800 kroner. De mener dette er for lite til å kunne opprettholde kjøpekraften.

– Posten har hatt gode resultater gjennom pandemien. Folk vil ha en større del av overskuddet.

Kan påvirke netthandelen

Bransjedirektørr i NHO Service og Handel, Linda Vist, sier at konsekvensene av en eventuell streik kan bli store, avhengig av hvor lenge den varer og hvor mange som blir tatt ut.

– Det er mange pakker og brev som skal sendes ut og leveres. Hvis det blir streik kan pakkene hope seg opp på terminalen, sier Vist.

BRANSJEDIREKTØR: Linda Vist. Foto: NHO Service og Handel

Hun trekker frem forsinkelser som en konsekvens.

– Mange nordmenn handler på nett. Folk forventer ofte å få pakken på trappen dagen etter de har bestilt. Forbrukerne forventer en hurtig prosess.

Netthandel utgjør rundt 15 prosent av nordmenns handel totalt. Før pandemien var prosentandelen syv.

Følger situasjonen

Ifølge nettbutikken Miinto vil kundene deres ikke kunne få pakkene sine i postkassen, hvis det blir streik. Men kundene kan fortsatt hente varene sine på et postkontor eller i butikk.

– Alle vil få pakkene sine, men leveringstiden kan bli påvirket hvis streiken trappes opp. Foreløpig er det kun en av leveringstjenestene våre som er berørt, sier direktør for forretningsutvikling i Miinto, Jake Petersen.

– Men dersom det blir en langvarig streik, må vi vurdere hvordan vi løser det.

Nettbutikken Nelly sier at de følger situasjonen tett.

– Vi er i dialog med våre leverandører om hvordan våre kunder i Norge kan bli påvirket av en streik, og hvilke tiltak vi i så fall kan innføre, sier driftsdirektør i Nelly, Stefan Svensson.