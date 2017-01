Far risikerer 18 års fengsel for babydrap

Påtalemyndigheten mener faren brukte så mye kraft ved å riste, dunke og holde i barnet, at det er å anse som drap etter at den ti uker gamle gutten døde.

Da saken gikk for Oslo tingrett i desember, nedla aktor Jan Eivind Norheim påstand om 18 års fengsel for den 30 år gamle faren. Den 32 år gamle moren bør straffes med fem og et halvt års fengsel for kroppsskade med døden til følge, mente han.

Begge foreldrene nektet straffskyld, og forsvarerne deres la ned påstand om frifinnelse.

Mishandlingen skal ha skjedd gjentatte ganger over flere uker i desember 2014. Gutten hadde flere ribbeinsbrudd, netthinneløsning, brudd på hodeskallen og flere blødninger til hjernen, gikk det fram av tiltalen.

Faren fortalte retten at han ikke har påført barnet skader, men hadde ingen forklaring på hvordan de oppsto.

Moren skal ha vært til stede ved flere av hendelsene. Hun sa i sin forklaring at hun ba mannen om å stoppe, og at hun var redd for at han kunne skade barnet. Ifølge tiltalen gjorde hun imidlertid ikke noe for å forhindre volden.

Oslo statsadvokatembeter mener det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, idet det legges særlig vekt på at overtredelsen er begått mot en forsvarsløs person.