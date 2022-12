Får mer for å bruke egen bil i jobb – men etterslepet er stort

– Det er ræva, for å være helt ærlig. Det har vært sånn veldig lenge også, sier Joachim Kjerstad Austerslått om kjøregodtgjørelsen.

Hver dag og i all slags vær legger han ut på avisrunden i Ålesund – i sin egen bil.

Neste år gjør riktignok kjøregodtgjørelsen et kraftig hopp når satsen øker fra 4,03 kroner til 4,48 kroner.

DYRT: Kjøregodtgjørelsen dekker så vidt diesel eller bensin, ifølge Joachim Kjerstad Austerslått. Foto: Trond Vestre / NRK

Men det er et stort men: satsen har så å si stått stille helt siden 2013. Etterslepet for folk som bruker sin egen bil i jobben, er derfor massivt. Og i år har i tillegg prisen på bensin og diesel skutt i været.

– Det er altfor lite, sier Austerslått om pengene han får i godtgjørelse for budjobben.

– Det dekker så vidt dieselen eller bensinen. For meg har 2022 vært en katastrofe. Du skal ikke betale for å jobbe. Du går på jobb for å tjene penger, ikke for å betale til bedriften, konstaterer han.

I høst luftet han sin frustrasjon med økte kostnader i FriFagbevegelse.

Austerslått jobber for en privat bedrift, som i likhet med omkring 90 prosent av alle private bedrifter, følger statens satser. Kilometersatsen er derfor ikke viktig bare for statsansatte.

– Taper penger

Og avisbudet i Ålesund får støtte fra eksperthold: Bilkostnadene har økt jevnt og trutt de siste årene. Det sier økonomirådgiver Espen Øren i HR-selskapet Simployer.

– Hvis vi ser på de siste ti årene, har utviklingen stått stille. Det har til og med vært en nedgang siden 2017, sier han til NRK.

– Det betyr at man taper penger ved å stille bil til disposisjon for arbeidsgiver når man er på yrkesreiser, konstaterer eksperten.

Statens kilometersats blir fastsatt i en forhandling mellom LO Stat og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

PRISHOPP: Kostnaden for bensin og diesel har gjennom 2022 nådd rekordnivåer. Foto: Marius Guttormsen

Ifølge Statistisk sentralbyrå har den generelle prisstigningen i samfunnet siden 2013 vært på over 30 prosent.

– At vi nå får et byks, er selvfølgelig et steg på veien. Men det vil fortsatt være et ganske stort etterslep her. Dette vil bare rette opp en liten del av det, sier Øren om de økte satsene.

Og det er enda et skår i gleden for bilistene: den skattefrie delen av godtgjørelsen på 4,48 kroner per kilometer blir stående på stedet hvil, på 3,50 kroner.

– De får mer utbetalt siden statens sats har økt, men den skattepliktige delen blir større. For arbeidsgiverne blir det mer i arbeidsgiveravgift. Så det blir en økt kostnad for arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Øren.

Fakta om kilometergodtgjørelse Ekspandér faktaboks 5. desember ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet enig med arbeidstakerorganisasjonene om nye reisesatser for 2023.

For bruk av egen bil i jobbsammenheng økes statens satser for kilometergodtgjørelse med 45 øre, fra 4,03 kroner til 4,48 kroner.

I årene 2008 til 2013 økte satsen gradvis, fra 3,50 kroner til 4,05 kroner.

I årene fra 2013 og fram til i dag har satsen beveget seg helt marginalt. Den er i år på 4,03 kroner.

Det er bare en del av kjøregodtgjørelsen som er skattefri. Neste år vil 3,50 kroner av godtgjørelsen være fritatt for skatt. Det er samme nivå som de foregående seks årene.

Et annet resultat av årets forhandlinger er at diettsatsen økes fra 825 til 872 kroner neste år. (Kilde: Simployer, FriFagbevegelse)

Stillstand

Kjøregodtgjørelsen er ment å dekke kostnader som utgifter til bil og dekk, vedlikehold, forsikringer, drivstoff, verditap på bilen og eventuelt lån.

PRIORITERING: Frps finanspolitiker Roy Steffensen. Foto: William Jobling / NRK

Men tallenes tale er klar: utviklingen i godtgjørelsen sto nærmest stille i årene 2013-2021, da Erna Solberg (H) og hennes borgerlige regjering styrte landet.

– På enkelte områder har det blitt dyrere å bruke bil. Men i den perioden vi var i regjering, valgte vi å satse på en del andre ting som er viktig for bilistene, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Roy Steffensen til NRK.

– Det handler om å satse mye på å bygge og vedlikeholde veier. Vi fikk fjernet og redusert en del bilrelaterte avgifter og fjernet en del bompenger, legger han til.

– Angrer du på at dere ikke prioriterte dette hardere da dere hadde muligheten?

– Jeg er stolt av de satsingene vi klarte å få til på samferdsel.

Kan koste mer

Spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF) har jobbet mye med å beregne kostnaden ved å holde bil.

Svaret avhenger av en rekke ulike faktorer, blant annet pris på bilen, årlig kjørelengde, om det er snakk om elektrisk-, bensin-, diesel- eller ladbar hybridbil.

– Ifølge OVFs ferskeste anslag fra april i år koster en elektrisk bil med nybilpris 450.000 kroner og 15.000 kilometers kjørelengde 5,86 kroner per kilometer, sier Røssevold til NRK.

Tilbake i 2013 ble det anslått at en bensinbil med innkjøpspris 375.000 kroner og 15.000 kilometer kjørelengde ville koste 6,48 kroner per kilometer, mens en dieselbil ville koste 6,00 kroner per kilometer, viser OVFs rapporter.

OVF ser i utgangspunktet på nye biler. Men hvis bilen er eldre og billigere i innkjøp, vil det kunne trekke ned noen av kostnadene, kanskje mindre verditap og lavere rentekostnad av bundet kapital enn på en ny bil.

Når det gjelder eldre biler er gjerne den generelle garantien fem år for de fleste personbiler, gitt en gjennomsnittlig kjørelengde. Imidlertid kan kostnadene for service og reparasjoner ofte være større på eldre biler.

Biler som er fire år eller eldre, skal dessuten også ha EU-godkjenning annethvert år.