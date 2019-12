Får ingen penger i januar: – Skatteetatens løfte gjelder ikke oss

– Jeg ble først glad da jeg på NRK leste og hørte at skattedirektøren lovte at vi Nav-brukere skal få igjen skattepengene våre, sier Solfrid Løftstrøm Øvsthus til NRK.

Hun er revisor, har også studert noe jus og drevet eget revisjonsfirma. Etter å ha satt seg inn i saken forsto hun at løftene til skattedirektøren ikke gjaldt henne.

– Løftene gjelder ikke oss som ikke har hatt råd til å betale tilbake alt vi skylder Nav. Først når vi har gjort opp all gjelden vår til Nav, har vi etter loven krav på å få tilbake pengene, sier Solfrid Løftstrøm Øvsthus.

Fredag fortalte NRK om at Skatteetaten over flere år har beholdt skattepenger til 17.500 Nav-brukere. Folk har måttet betale pengene tilbake, men skatte­myndighetene har ikke gitt folk skatte­pengene som de har krav på.

I 2014 ble Solfrid Løfstrøm Øvsthus 50 prosent ufør. Problemene hennes med Nav skyldes at hun ved siden av uføretrygden har hatt inntekt fra jobben som revisor. Hun mener at inntektskalkulatoren til Nav hvor hun skulle registrere lønnsinntekt gir et misvisende bilde og dermed har skapt problemer for henne.

PRESSET: Skattedirektør Hans Kristian Holte innrømmet etter at NRK i flere uker hadde spurt om hva som skjedde med skattetrekket til Nav-brukere som fikk inndratt ytelsene sine. Skatteetaten fant ut at de hadde glemt å tilbakeføre skatt til 17.500 personer. Foto: NRK

Løftene gjelder ikke alle

– Det tikket inn en melding en fredagskveld fra Nav med krav om at jeg skulle betale inn 96.000 kroner. Betalingsfristen var noen uker senere, forteller Øvsthus.

I likhet med mange andre Nav-brukere har Øvsthus ikke penger til å betale ned alt hun skylder. For å gjøre opp for seg har hun inngått en avtale med Nav innkreving om å trekk hver måned.

Skattedirektør Hans Kristian Holte bekrefter at de som ikke har slettet all gjeld, ikke er blant dem som fredag ble lovet å få pengene tilbake i januar.

REVISOR: Solfrid Løfstrøm Øvsthus er revisor og vant til både tall og skjemaer. Men hun synes det er vanskelig å navigere i alle skjemaene i Navs og skatteetatens digitale verden. Foto: Privat

– Loven er slik at en ytelse må være tilbakebetalt i sin helhet før du kan få ny skatte­beregning. Det gir mulige likviditets­utfordringer knyttet til at det tar så langt tid før skatteberegning blir korrigert og man får tilbake skatten. Men det er slik regelverket er, sier skattedirektør Holte.

Verken Skatteetaten eller Nav har i løpet av helgen vært i stand til å gi NRK tall på hvor mange Nav-brukere som har inngått nedbetalingsavtale og dermed ikke automatisk får tilbake skattepengene sine i januar.

Skattebetalerforeningen er kritisk.

– Det virker urimelig å ikke få noe skatt tilbake før de siste kronene er tilbakebetalt. Dessuten skaper lange betalingsavtaler en utfordring med endring av ligninger og folks mulighet til å få skattepenger tilbake. Det er en fem års regel i utgangspunktet, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

– Penger til konfirmasjon

– Hvis jeg hadde fått tilbake skatten jeg har betalt inn for ytelsene, hadde jeg fortere kunnet gjøre opp for meg og bli kvitt gjelden til Nav. Dessuten hadde jeg hatt mer penger til blant annet å lage konfirmasjon til sønnen min til våren, sier Øvsthus.

Skattedirektøren fremhever at folk likevel kan prøve å søke om å få skattepenger tilbake, selv om loven ikke gir dem slike rettigheter.

– Jeg vil oppfordre folk til å ta kontakt med skatteetaten for å få tilbake skattepenger fortløpende, sier Holte.

Øvsthus har prøvd å få tilbake skattepengene sine senest i forrige uke, men har gitt opp i møte med Nav og Skatteetaten.

– Det er vanskelig å navigere og forstå alt her, både rettigheter og plikter, selv for meg med min erfaring som burde forstå ting, sier hun.

Hvert år kommer hun på etterskudd med kravene fra Nav. Derfor tror hun det kommer til å ta lang tid før hun er à jour. Det samlede kravet fra staten er nå kommet opp i 150.000 kroner.

–Jeg fulgte regelverket til Nav ved å kombinere uføretrygd og arbeid, og havnet likevel uforskyldt i en gjeldssituasjon. Jeg har regnet ut at det vil ta 12 år før jeg har nedbetalt alt. Og da er skattekravet mitt foreldet og jeg får ikke endret ligningen og får tilbake skattepengene jeg har betalt for mye inn til staten, sier Øvsthus.