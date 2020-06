Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi bur berre med handbagasje no, og er i ein rein ventemodus. Vi har flytta tre gongar sidan 1. juni, seier Michael Scham.

Scham, som er amerikansk statsborgar, bur i dag i Austerrike med austerriksk kone og to små barn, men skulle ha byrja i ny stilling på NTNU i Trondheim 1. juni.

Familien har sagt opp alt i Austerrike, og har opphaldsløyve, leilegheit og barnehageplass i Noreg. Flyttelasset vart sendt for lenge sidan, men dei kjem seg ikkje inn i landet på grunn av innreiserestriksjonar i samband med koronapandemien.

– Vi må berre vente på at dei endrar reglane. Det er ein frustrerande og vanskeleg situasjon, særleg for småbarna, seier Scham.

Forstår ikkje kvifor reglane er slik

Etter at grensene til Noreg tidlegare i år stengde på grunn av koronapandemien, har regjeringa opna for at EU/EØS-borgarar kan reise inn i landet for jobb eller for å besøke nær familie. Sesongarbeidarar i landbruket frå land utanfor EU/EØS får òg kome inn.

I dag vart det klart at regjeringa hevar innreiserestriksjonane for Schengen- og EØS-land frå 15. juli.

Scham får likevel ikkje kome inn i landet fordi han har amerikansk pass.

LIVET PÅ VENT: Michael Scham og familien har flytta fleire gonger medan dei ventar på å sleppe inn i Noreg. Foto: privat

– Det eg ikkje forstår er kvifor innreiseløyve er basert på nasjonalitet og ikkje på kvar ein bur, undrar Scham.

Han forstår at styresmaktene vil vere forsiktige og at det er vanskeleg å lage reglar som dekkjer alt, men synest det er rart at det ikkje er fleksibilitet.

– Frå eit epidemiologisk perspektiv er det jo ikkje nasjonalitet som er viktig, men kvar ein kjem frå.

Vil ha unntak

Som arbeidsgjevar meiner NTNU situasjonen er problematisk.

SVAK LOGIKK: Prorektor Bjarne Foss synest logikken til styresmaktene er svak i dette tilfellet, og meiner dei må gjere unntak i innreiserestriksjonane for universitetstilsette. Foto: Thor Nielsen / NTNU

– Internasjonalisering er heilt avgjerande for universitetssektoren. Dette er ein tap-tap-situasjon som får konsekvensar både for dei som står i det og for universitetet, fortel prorektor Bjarne Foss.

Han synest det er ein logisk brest og absurditet i denne saka.

– Forskaren har spesialistkompetanse og er ein person vi treng. Hadde han vore statsborgar i eit EU-land kunne han ha kome, sjølvsagt under gitte karantenereglar. Fordi han har anna statsborgarskap går ikkje det.

NTNU meiner at universitetssektoren er i ei særstilling, og ber om at det blir opna for å gjere individuelle vurderingar og unntak når det kjem til innreise for universitetstilsette utanfor EU/EØS.

– Dette vil typisk ramme ein 50–100 personar som vi ønskjer å tilsetje på NTNU i løpet av eit år.

Ser på moglege justeringar

NRK har stilt Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål om både situasjonen Michael Scham og familien er i og om NTNU sitt ønskje om unntak frå innreisereglane.

Dei skriv til NRK at dei vurderer situasjonen løpande, og no ser på kva justeringar i innreiserestriksjonane det er grunnlag for.

Dersom smittesituasjon tilseier det, vil det gradvis bli opna for innreise for nye grupper frå utlandet som normalt oppfyller innreisevilkåra.

Livet på vent

– Det å føle at du ikkje kan gå vidare med livet ditt, det er ei spesiell kjensle, seier Michael Scham.

Nesten ein månad etter at han skulle ha gått inn dørene på sitt nye kontor i Trondheim, sit han og familien framleis fast i Austerrike.

PÅ FLYTTEFOT: Michael Scham og familien får bu hos onkelen til kona medan dei ventar på å få kome inn i landet. Foto: privat

Han synest det er ironisk at det var ei førelesing om nettopp migrasjon som sikra han jobben på NTNU.

– Det er så klart mange meir dramatiske situasjonar enn den vi står i. Likevel, det å ikkje kunne gå til jobb, treffe familie, ha leilegheit og barnehageplass, det gjev ei ny forståing av temaet.