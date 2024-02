Fant stjålet heroin til 35 millioner på et loft i Bærum

Politiet anslår at gateverdien på heroinen er 35 millioner kroner. Når så store verdier blir stjålet i kriminelle miljøer, kan konsekvensene bli alvorlige.

– I denne saken er det konkrete holdepunkter for at tyveriet har medført sterke konflikter, voldsbruk og et tilfelle av tortur i Albania, sier Arvid Utby, leder for Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

De knytter heroinpartiet til kriminelle nettverk fra Balkan.

Tips førte til beslag

Seksjonen for organisert kriminalitet tok over etterforskningen etter at politiet i Bærum, nærmest ved en tilfeldighet, kom over rekordbeslaget.

Arvid Utby er leder for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo. Foto: Tom Balgaard

I august 2022 ble de tipset om at det ble oppvart små mengder narkotika i en enebolig.

Da patruljen kom til huset, ble fangsten en helt annen.

Først ble 1,5 kg heroin funnet gjemt i en høyttaler på rommet til en ung mann i 20-årene.

Så gikk politiet grundigere til verks med letingen. Gjemt oppe på råloftet fant de ytterligere 33,5 kg heroin.

Heroinen lå pakket i en bag som lå delvis skjult i takisolasjonen.

Totalt skal det ha blitt oppbevart 39 kilo heroin i Oslo-leiligheten, men i løpet av de neste månedene skal de som stjal det ha solgt og levert ut ca. 3,5 kilo heroin. Vekten på heroinet da politiet fant det i Bærum var 35 kilo. Foto: Politiet

– Dette er et veldig stort heroinbeslag. I norgeshistorien er dette det tredje største beslaget noensinne, sier Utby til NRK.

Ifølge Utby har stoffet en verdi på 35 millioner kroner om det selges som brukerdoser på gata.

Mannen i 20-årene, som hadde tilknytning til boligen, ble pågrepet. Politiet mistenkte at huset hadde fungert som et depot, og at narkotikaen ble oppbevart der på oppdrag fra en mann i 30-årene.

En omfattende politietterforskning ble iverksatt for å finne ut hvor heroinen kom fra.

Gjennom avhør, analyser og tekniske spor fant politiet en link mellom heroinen i Bærum og et innbrudd i Oslo flere måneder i forveien.

Politiet knytter heroinpartiet til kriminelle nettverk fra Balkan. Foto: Politiet

Innbrudd uten anmeldelse

21. november 2021 ringte en bekymret nabo til politiet. Noen hadde brutt seg inn i naboleiligheten på Tøyen i Oslo.

Politiet rykket ut og sikret bilder av den ødelagte inngangsdøra. Men mannen som bodde i leiligheten som hadde hatt ubudne gjester var ikke hjemme. På telefon sa han at han skulle få døra reparert.

– Det var ingen informasjon om at noe var stjålet, sier Utby.

Senere ønsker han ikke å anmelde innbruddet.

Men noe var stjålet. Heroinen som senere ble beslaglagt i Bærum.

Ifølge politiet var Oslo-leiligheten det opprinnelige skjulestedet for narkotikaen. Politiet mener heroinpartiet kan knyttes til kriminelle nettverk på Balkan.

Leietakeren på Tøyen hadde selv flyttet inn kort tid før innbruddet. Samtidig mener politiet at innbruddet var godt planlagt.

– Etterforskningen har avdekket at to av de tiltalte i saken ble gjort kjent med at narkotikaen befant seg i leiligheten på Tøyen. Det ble foretatt en operasjon der en av de tiltalte tok med seg den som passet på narkotikaen ut, mens en annen av de tiltalte gjennomførte selve innbruddet, sier Arvid Utby.

Heroinpartiet har en gateverdi på 35 millioner kroner, ifølge politiet. Foto: Politiet

Fem tiltalte

Tyvegodset ble fraktet til eneboligen i Bærum, der det lå helt til politiet fant det.

Politiet har tiltalt fem personer i saken for grove narkotikaovertredelser.

Fire av de fem tiltalte er norske statsborgere.

Politiet mener de fem har hatt ulike roller knyttet til rekordbeslaget:

Én mann sto for den opprinnelige oppbevaringen i Oslo

Én mann sto bak tyveriet

Én mann oppbevarte heroinen i Bærum etter tyveriet

To personer skal ha planlagt tyveriet og oppbevaringen

En 31 år gammel mann, som er tiltalt for å ha oppbevart heroinen på Tøyen, nekter straffskyld.

– Han er fullstendig avvisende til det han er anklaget for, sier forsvarer Trygve Staff.

Også mannen politiet mener brøt seg inn i leiligheten og stjal narkotikaen nekter straffskyld, opplyser forsvarer Jon Anders Hasle til NRK.

Mannen er tidligere dømt en rekke ganger, blant annet for ran og oppbevaring av narkotika.

Politiet mener det totalt ble stjålet 39 kg heroin fra Tøyen-leiligheten, men at noe av stoffet ble solgt før politiet kom på sporet av det.

Kan ha blitt tvunget eller truet til å oppbevare

Advokat Sverre Sjøvold forsvarer en av de to politiet mener sto for planleggingen, videredistribusjon av 3,5 kg heroin og oppbevaring.

Sjøvold sier at 36-åringen, som tidligere er dømt for brudd på våpenloven, nekter straffskyld.

Den andre påståtte oppdragsgiveren, en 31 år gammel iransk statsborger bosatt i Oslo, erkjenner straffskyld.

– Han har erkjent straffskyld og er innstilt på å forklare seg fullt ut i retten, sier forsvarer Unni Fries.

Mannen i 20-årene, som bodde der heroinen til slutt ble funnet, erkjenner også straffskyld, opplyser forsvarer Øyvind Bratlien.

Politiet mener han kan ha blitt tvunget eller truet til å oppbevare heroinen hjemme hos seg.

Tiltalen har en øvre strafferamme på 15 år. Rettssaken mot de tiltalte går i Oslo tingrett i mai.