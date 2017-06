Fant siktedes DNA på bensinkanne

Det sier politet til NRK.

De fant DNA som samsvarer med DNA fra den pågrepne mannen i 20-årene på en bensinkanne som ble funnet ved bilen han nå er siktet for å ha tent på.

– Vi kan bekrefte at DNA på bensinkannen gjorde at vi kunne pågripe mannen og sikte han for grovt skadeverk, sier politioverbetjent ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

– Hvor fant dere kannen?

– Vi sjekker nå om flere kan ha tilknytning til kannen og vil derfor ikke gå ut med hvor vi fant den, sier Skjold, men bekrefter at kannen ble funnet i nærheten av brannstedet.

DNA PÅ BENSINKANNE: Politiet fant tidlig en rød bensinkanne ved den ene av de påtente bilene. Kannen er nå sentral i etterforskningen. Foto: Remi B Presttun

Den pågrepne mannen har lørdag sittet i avhør, og nekter straffskyld. Han er nå løslatt.

– Vi mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å varetektsfengsle, sier politiadvokat Line Borgen til NRK.

Politiet vil ikke gå ut med flere opplysninger av hensyn til videre etterforskning, men har tildligere sagt at de foreløpig ikke har bevis som knytter siktede opp mot de to andre bilbrannene på Vestli samme natt.

Bensinkannen sentral

Den røde bensinkannen ble funnet i nærheten av en av de påtente bilene, og var en av hovedårsakene til at politiet tidlig mente at bilene har blitt tent på.

Politiet vet per nå ikke om mannen var alene eller om flere kan være involvert.

– Vi har ikke noe som knytter han opp til det, men vi undersøker om det kan være aktuelt.

Politiet: – Kjenner noe til ham

Politiet har tidligere opplyst til NRK at de kjenner til siktede.

– Vi har ikke veldig mye historikk på ham, men vi kjenner noe til ham. Han er en del av bymiljøet oppe i området, sier Skjold.

Seksjonsleder Rune Skjold opplyser at politiet nå undersøker om flere kan ha tilknytning til bensinkannen. Foto: Linda Reinholdtsen

– Vil det si at han har tilknytning til det som blir omtalt som gjenger?

– Jeg ønsker ikke å betegne noen gjenger. Han er en del av ungdommen i området, svarer Skjold.

Ser etter en sammenheng

Det har den siste tiden vært flere episoder med bråk og uro på Vestli og Stovner. To personer ble i mai pågrepet for grovt skadeverk.

Også denne uken sto flere biler i brann i Oslo. Til sammen 11 biler brant på Fururset, Tøyen, Mortensrud og Høybråten. Politiet undersøker om disse kan være påsatt.

– Vi har ikke sett noen sammenheng mellom disse brannene foreløpig, men vi prøver å finne om det er noen sammenheng. Men foreløpig har vi ikke noen indikasjoner på det, sier Skjold.