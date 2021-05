Fant revevalper i veikanten – ble fostermor i nær én måned

Den 22. april klokken 16:30 ringer det på døra hjemme hos Live Haaland på Kolbotn. En fremmed kvinne forteller at hun har funnet to revevalper i grøftekanten, men at hun ikke har tid til å gjøre noe med saken selv.

Omtrent 50 meter unna huset ser hun dem.

– De var knøttsmå, og gikk og peip, forteller Live.

Privat

Live har alltid fått høre at man ikke skal løfte opp ungene til ville dyr. Enten vil ikke moren ha dem lenger, eller så kan det være at moren er like i nærheten.

Men revene lå midt mellom en trafikkert vei og en høy fjellvegg.

– Jeg tenkte at moren mest sannsynlig hadde blitt påkjørt, eller at reveungene hadde falt ned fjellveggen. Så jeg tok dem opp, sier Live.

Langt opphold for reven

Live hadde rett i at det var et stort dilemma. Valget om å plukke dem opp og bære dem 50 meter bort til huset, gjorde at hun ble en revemamma i flere uker framover.

I Viltforskriften fremkommer det at det i utgangspunktet er forbudt å holde vilt i fangenskap, hvis man ikke har søkt om å gjøre det. Samtidig står det i Dyrevelferdsloven at man har en hjelpeplikt når man finner hjelpeløse dyr.

Derfor ringer hun Viltnemnda. De vil at hun enten skal la dem ligge i veikanten, eller sette dem ut i en skog.

Teknisk sett tok Live vilt i fangenskap da hun valgte å plukke dem opp fra veikanten.

Samme dag som Live finner revevalpene og snakker med Viltnemnda, kontakter hun Langedrag Naturpark. Dagen etter bekefter Langedrag at de ønsker å overta revevalpene, og opplyser om at de må sende en søknad til Miljødirektoratet.

Revvalpene ble boende på familien Haalands nyoppussede bad fra 22. april til 16. mai. Det hadde ingen av dem hverken sett for seg, eller forberedt seg på.

Familien måtte mate ungene seks ganger i døgnet, tørke opp urin og avføring døgnet rundt og å sette hele det nyoppussede badet til disposisjon.

– Jeg skal ikke underslå at det har vært et pes å ha dem her, det har ikke blitt tid til så mye annet enn jobb og rever. Men jeg ville gjort det samme igjen, forteller hun.

Revene Mose og Vesla ser på Live som en mamma, og løper rett inn i armkroken hennes etter de har spist.

– Jeg ville synes at avliving er trist og galt uansett, men det er jo ikke lettere når man har blitt kjent, sier Live.

Datteren Pia (15) synes det har vært stressende å ha revene i hjemmet. Blant annet fordi hun er redd for at kommunen ikke skal godkjenne søknaden fra Langedrag.

– Det har vært en unik og spennende opplevelse, men skummelt også.

Privat

– Ikke helt i tråd med regelverket

Den 3. mai får Langedrag svar fra Miljødirektoratet, som forteller om at det nå er kommunen som har overtatt ansvaret for slike saker. Slik har det vært i omtrent ett år.

Familien Haaland hadde da hatt ansvaret for revvalpene i 11 dager.

Kjersti Gram Andersen er fagsjef for klima og miljø i Nordre Follo kommune, og hun forteller at dette er første gang Nordre Follo har en slik sak.

– Vi er kjent med at det på landsbasis innimellom skjer at folk tar ville dyr inn fra naturen. Det er ofte i beste mening, men det er ikke i tråd med regelverket, sier Gram Andersen.

Derfor må også Mattilsynet inn i bildet, og Live må være revemor litt lenger enn hun egentlig planla.

– Det er veldig viktig å få fram at man i utgangspunktet ikke skal ta inn dyr på denne måten, selv om det er forståelig at man kan ønske å gjøre det. I dette tilfellet var det også kontakt med viltvakt som hadde bedt om at revene ble lagt inn i skogen, sier Gram Andersen og legger til:

– Bakgrunnen for at man ikke skal ta inn dyr er at det kan hindre revemor i å finne dem igjen, i hvert fall når man ikke vet om revemor er død, samt at ville dyr kan bringe med seg sykdom. I tillegg kan man aldri vite om det står noen dyrepark klar til å ta imot dyra den dagen man ikke lenger kan ha dem i hus.

Gode nyheter

Torsdag 13. mai kommer det etterlengtede svaret fra kommunen. Familien Haaland har rukket å bli glade i valpene, og har hele tiden vært redd for at valpene må avlives.

Men det må de ikke. Søknaden om overføring til Langedrag er godkjent.

– Kommunen mener det er til valpenes beste, og det er jeg jo helt enig i, sier Live.