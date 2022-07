– Nå har vi funnet henne, og registrert at hun ligger her, sier Rolf Harald Jensen, seksjonssjef i sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet til NRK.

NRK ble lørdag med ut på leting etter hvalrossen Freya.

Den 600 kilo tunge kjendisen trenger knapt noen introduksjon lengre. Hun har vært på alles lepper – og manges brygger og båter – de siste ukene.

NRK var med Fiskeridirektoratet på leting etter hvalrossen Freya. Hun ble funnet i Snarøykilen i Bærum. Foto: Olav Døvik / NRK

Fredag kveld i 23-tiden ble hun observert utenfor Lysaker ved Bøyesanden.

Lørdag er Freya funnet henslengt i en rib i Snarøykilen i Bærum.

– Vi kommer til å holde oss her og være til stede, og sørge for at publikum holder trygg avstand, sier Jensen.

Har punktert båten

Fiskeridirektoratet fikk tidligere lørdag et tips om at Freya var observert i Bunnefjorden.

– Det viste seg å være en steinkobbe, så det var ikke henne, sier Jensen.

I stedet for har hun tatt seg godt til rette i en båt liggende på en bøye utenfor et av Norges dyreste strøk, ikke langt fra der hun sist ble observert.

Denne riben må lappes før den er sjødyktig igjen. Hvalrossen Freya har nemlig punktert den, i det hun har krabbet oppi den for å hvile seg. Foto: Olav Døvik / NRK

Det har ikke bare gått rolig for seg.

– Den båten ser jeg har skader. Den har antakelig punktert, og må nok lappes før den er sjødyktig igjen, bemerker Jensen.

– Har god kondisjon

Fiskeridirektoratet sendte lørdag ut en pressemelding med oppfordring til folk om å holde avstand til Freya.

De ønsker at hun skal få leve mest mulig normalt. Og foreløpig er hun ved god helse.

– Det er et vilt dyr. Ut ifra det vi observerte i går lever det godt. Det har god kondisjon, det tar til seg føde, sier Jensen.

Hvalrossen Freya er lørdag funnet hvilende i en rib utenfor Snarøykilen i Bærum. Foto: Olav Døvik / NRK

Fiskeridirektoratet kommer til å følge nøye med på Freya fremover.

– Vi ønsker å observere og følge hvordan Freya oppfører seg med tanke på beitevandring og hvilemønster.

Oslo-området en blindgang

Biolog Rune Aae ved Universitetet i Sørøst-Norge har de siste ukene bidratt med innsikt og analyser av Freyas oppførsel.

Han mener Oslo-området bare blir en blindgang for henne, og mener å vite hvor hun er på vei.

– Hun oppholder seg bare på et sted i tre til fire dager. Hun er i utgangspunktet på vandring mot Svalbard, men hun har det ikke travelt, sier Aae til NTB.

Foto: Olav Døvik / NRK

Hun trenger ikke å returnere til Svalbard før hun er kjønnsmoden, og det er hun ifølge biologen ikke før om tre til fire år, skriver NTB.