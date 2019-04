Fange fikk utbetalt over 180.000 mens han var på rømmen fra fengsel

I tiltalen kommer det fram at Oslo-mannen i 30-årene fikk utbetalt NAV-pengene mellom oktober 2016 og november 2017, mens hans skulle sone en bedrageridom i Hedmarken fengsel.

Mannens forsvarer, Vegard Aaløkken, bekrefter at klienten fikk utbetalt arbeidsavklaringspengene.

– Han hadde ikke permisjon da han fikk penger. Han var på tyvperm. Han returnerte ikke fra permisjon, og var i en lengre periode på rømmen. Det var i denne perioden han mottok pengene, sier Aaløkken til NRK.

FORSVARER: Vegard Aaløkken er Oslo-mannens forsvarer. Rettssaken starter i september.

Ved hjelp av et forfalsket dokument, skal han ifølge tiltalen ha overbevist NAV om at han var ferdigsonet og en fri mann.

Anmeldt av Kriminalomsorgen

Med det fiktive dokumentet søkte han – og fikk – arbeidsavklaringspenger på totalt 182.400 kroner, kommer det fram av tiltalen.

Det er politiet i Oslo som har etterforsket saken. Rettssaken starter i september.

– Politiet mottok en anmeldelse fra Kriminalomsorgen, etter at Nav hadde kontaktet fengselet med noen spørsmål rundt løslatelsen, sier politiadvokat Line Borgen i Oslo politidistrikt til NRK.

NAV ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til politiet. Tall fra NAV viser at 968 personer ble anmeldt for trygdemisbruk i 2018. 13 av disse ble anmeldt for medvirkning. Det anmeldte beløpet var på over 165 millioner kroner.

Totalt ble 268 personer anmeldt for misbruk av arbeidsavklaringspenger.

Utga seg for å være politi

I mai 2015 ble mannen dømt for en rekke bedragerier mot eldre og pensjonister i Oslo-området.

Ved flere anledninger skal mannen ha utgitt seg for å være fra politiet eller Kripos, og oppsøkt eldre.

Da han fikk tilgang til boligene deres, stjal han med seg sølvtøy, verdisaker og bankkort som han senere tappet for penger. Bedrageriene skjedde i 2014.