– Det haster. Det er en baby på ni måneder og et barn på tre der. Og tanten min som har parkinson.

Yifat Zailer forteller gråtkvalt på en videolink til nyhetsbyrået Reuters at seks av hennes familiemedlemmer er savnet og blir holdt i Gaza.

Seks av familiemedlemmene til Yifat Zailer er savnet. Foto: Yifat Zailer via Reuters

Hun skulle ønske at hun kunne reise tilbake i tid. Tilbake til fredag.

Da var Tel Aviv-beboeren glad og hennes storfamilie var hjemme i kibbutzen like ved Gaza-grensen.

Men så kom lørdag. Hamas-militanter stormet over grensen.

Zailer forteller at hun sendte tekstmeldinger til familien sin for å høre hvordan det gikk med tanten, onkelen, søskenbarnet, søskenbarnets mann og deres to små barn.

Rundt klokken 9 var det ingen som svarte lenger.

En video delt med Zailer som Reuters har sett, men som ikke er bekreftet, ser ut til å vise Zailers søskenbarn og to barn som blir ført bort av væpnede menn.

Yifat Zailer er bekymret for babyen på 9 måneder. Foto: Yifat Zailer via Reuters

– Jeg vet ikke om babyen ble matet. Jeg vet ikke om han fikk bleien sin... Jeg vil virkelig tilbake til fredag. Du vet, jeg vil lukke øynene, og alt dette var et mareritt, sier Zailer.

Alle er berørte

– Det har vært fem lange søvnløse dager og netter.

Noam Peri er i Israel. Under et nettmøte i regi av landets utenriksdepartement fortalte hun journalister fra hele verden hvordan de siste dagene har vært.

Hun sa at terrorister brøt seg inn i huset til hennes foreldre i kibbutzen Nir Oz tidlig lørdag morgen. Hennes nesten 80 år gamle far prøvde å dytte dem vekk slik at moren fikk gjemt seg. Deretter ble han tatt, sa Peri.

– Vi har ikke hørt noe fra min far eller de andre kidnappede siden lørdag.

Les også: Slik utførte Hamas sjokk-angrepet på Israel

Foreldrene hennes har bodd i Nir Oz i over 60 år. Nå er alt annerledes. Hun sier terroristene gikk fra hus til hus. Nå er boliger brent, mange er drept og flere er savnet.

– De slaktet mine venner, folk jeg vokste opp med.

Hun legger til at faren kjempet for menneskerettigheter. Nå er han selv tatt til fange.

40-åringen ber internasjonale organisasjoner som er til stede i Gaza om å hjelpe.

– Hjelp oss med å få kontakt med våre elskede.

Unge og gamle

Ifølge israelske myndigheter er det opp til 150 personer som er tatt til gisler. De skal være fra flere forskjellige land, og blant dem skal det være både soldater, sivile, barn og eldre.

NRK har tidligere fortalt om 85 år gamle Yaffa Adar fra en kibbutz nær Gaza. Familien skjønte at hun var blitt kidnappet da de så bilder av henne på sosiale medier.

På bildene framstår det som at hun blir fraktet mot Gaza av Hamas.

GAZA: 85-år gamle Yaffar Adar blir fraktet mot Gaza av Hamas. Det var denne videoen familien gjenkjente på sosiale medier.

– Jeg kan ikke forstille meg hvor redd hun er. Hun er 85 år, syk og har ikke medisinene sine. Uten medisinene har hun det veldig vondt, sa barnebarnet Adva Adar.

En desperat appell

I Tyskland sitter en mor og venter på sin datter.

Til nyhetsbyrået Reuters fortalte Ricarda Louk at hennes datter Shani Louk deltok på en festival nær Gaza-grensen da Hamas-militanter stormet området.

Ifølge BBC ble det åpnet ild og livredde festdeltagere ble sendt på flukt gjennom ørkenen.

Blant deltagerne på festivalen var Shani Louk. Foto: via Reauters

Ricarda Louk sier hun så en video av sin datter etter at hun ble tatt.

– Dette er virkelig min desperate appell til hele Tyskland for å hjelpe meg å få min Shani hjem i god helse.