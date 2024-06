Familiene uenige om begravelse etter drapet på Bjørkelangen

Natt til søndag 26. mai ble en mann i 30-årene funnet drept i en bolig på Bjørkelangen.

Mannens stesønn er siktet for drapet, og varetektsfengslet i fire uker. Han nekter straffskyld, og hevder han handlet i nødverge.

Nå har mannens samboer – mor til den drapssiktede mannen i 20-årene – fått retten til å holde begravelsen i Norge.

Det reagerer avdødes familie på, forteller deres bistandsadvokat Sol Elden i Elden Advokatfirma.

Ifølge Elden ønsker nemlig familien at han skal gravlegges i Polen.

– Uenigheten bunner i interessekonflikten mellom avdødes mor, som ønsker sønnen gravlagt i Polen, og avdødes tidligere samboer, som også er mor til siktede i saken, som ønsker å ta hånd om liket og gravferden i Norge, sier Elden til NRK.

Sol Elden er bistandsadvokat for familien til avdøde. Hun sier det er tungt for familien å ikke få begrave ham i hjemlandet Polen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kommunen bestemmer

Det er ordfører Roger Evjen (Ap) i Aurskog-Høland kommune som har fattet vedtaket om å gi samboeren rett til å sørge for gravferd.

Vedtaket fra 5. juni kan ikke klages på.

I vedtaket, som NRK har lest, understreker Evjen at saken løses ut fra domisilprinsippet. Det betyr at det er norske lover som skal legges til grunn i vurderingen. Det henvises også til gravferdslovens § 9, som sier at det er kommunen som bestemmer hvis det er uenigheter rundt hvem som skal sørge for begravelse.

Gravferdsloven sier også at det er ektefelle som har førsterett til å sørge for begravelse. Samboere kan også regnes som ektefeller.

Domisilprinsippet og gravferdsloven Ekspander/minimer faktaboks Domisilprinsippet sier at reglene i en persons hjemland skal legges til grunn når det skal løses rettslige spørsmål med utenlandsk tilknytning. Hjemlandet regnes som der vedkommende bor på tidspunktet. Kilde: SNL. Gravferdslovens § 9 tar for seg hvem som skal sørge for gravferden. Dersom ikke avdøde selv skriftlig har bestemt hvem som skal ha ansvaret, tildeles ansvaret i følgende rekkefølge: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelle i denne bestemmelsen gjelder også for personer som «levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted». Hvis det er uenigheter om hvem som skal sørge for gravferd, er det kommunen som bestemmer.

Elden mener ordfører Evjen har fattet vedtaket for fort og med for lite saksbehandling. Hun trekker igjen frem at samboeren er mor til den drapssiktede.

– Mener dere det overstyrer domisilprinsippet og gravferdsloven?

– Gravferdsloven sier at samboer i ekteskapslignende forhold er den som er førstevalget etter loven. Men i denne situasjonen, hvor samboeren er mor til den som er siktet for å ha drept avdøde, er vi midt i kjerneområdet til der vi tenker hovedbestemmelsen ikke kommer til anvendelse, sier Elden.

Les også Mann pågrepet og siktet for drap på Romerike – erkjenner ikke straffskyld

Ordfører: Loven er klar

Ifølge Elden opplever avdødes familie å ikke ha fått mulighet til å si hva de mener om gravferden.

– Min klient, som mor, opplever å ha blitt frarøvet sønnen sin for andre gang i løpet av en drøy uke. Først da han ble drept, og nå knyttet til spørsmål om gravlegging.

Ordfører Roger Evjen sier gravferdsloven er klar, og slik kommunen ser det ikke åpner for andre hensyn. Foto: Victoria Wilden

Ordfører Roger Evjen er forelagt kritikken fra bistandsadvokat Elden. Han svarer NRK skriftlig:

– Dette er en vond og krevende sak for alle etterlatte, det forstår jeg godt. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferd er det kommunens myndighet å fatte beslutning. Loven beskriver en klar rekkefølge og vedtaket er fattet i samsvar med dette. Vi ser ikke at loven åpner for andre hensyn.

Hevder nødverge

Annette Rygg, bistandsadvokat for samboeren til avdøde, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Mandag ble den siktede varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

I retten erkjente mannen at han drepte stefaren. Han nektet likevel straffskyld. Han hevder drapet skjedde i nødverge. Mannen i 20-årene oppfattet stefaren som svært aggressiv og truende mot moren og seg selv.

– Han beskriver det som en nødvergesituasjon, har hans forsvarer Ole-Kristian Ringnes sagt til NRK.

Tingretten mener han gikk for langt. I fengslingskjennelsen heter det:

– Når det gjelder spørsmålet om siktede har handlet i nødverge, finner retten at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha gått ut over det som må anses nødvendig for å avverge angrepet.