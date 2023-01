Familieministeren ønsker gransking av dødsfall i barnevernet etter Spydeberg-saken

Det skjer i kjølvannet av dødsfallene i Spydeberg forrige helg.

– Hendelsen i Spydeberg er dypt tragisk og alvorlig, og min medfølelse går til ungdommenes nærmeste og familie. Jeg er opptatt av og få greie på hva som har skjedd og hvordan dette kunne skje, sier Toppe til NTB.

Hun forteller videre at hun vil gi Statens helsetilsyn i oppdrag å gå gjennom alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

Undersøker alvorlige hendelser

Aftenposten skrev mandag at ti barn har dødd under barnevernets omsorg fra mars 2020 til august 2022. Tvillingene som ble funnet døde i Spydeberg søndag, er altså ikke medregnet. Onsdag bekreftet Toppe overfor samme avis at hun ville ha granskning av dødsfallene i barnevernet.

– Dødsfallene er svært alvorlige, vi må kunne kreve å få vite hvordan det kunne skje og lære av dem for å kunne forebygge at det skjer igjen, sier Toppe.

Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16). Foto: Privat

Regjeringen har også bestemt at det skal opprettes en undersøkelse for alvorlige hendelser som skjer med barn.

– Dette vil også omfatte barn i barnevernet. Kommisjonens ansvar vil blant annet være å undersøke dødsfall og alvorlige hendelser som skjer i barnevernet. Det viktigste er å bidra til læring, unngå feil, systematisk forebygging og en ny trygghetskultur i barnevernet, sier Toppe.

Mulig rusoverdose

Natt til søndag 7. januar ble tvillingsøstrene Mille Andrea og Mina Alexandra (16) funnet omkommet i en bolig i Spydeberg i Viken.

Politiet mistenker at dødsfallene skyldes en rusoverdose. En tredje jente, som også oppholdt seg på adressen, ble kjørt til sykehus. Hun har vært i avhør og har status som vitne.

Krimteknikere utenfor boligen der tvillingsøstrene ble funnet døde. Foto: Freddie Larsen

Bufetat bekreftet i helgen at de to jentene hadde tiltak fra barnevernet.

De var også meldt savnet fra en institusjon om lag et døgn før de ble funnet døde, har politiadvokat Benedicte Granerud bekreftet til NRK.

To menn siktet

To menn er siktet i saken. En 18 år gammel mann er varetektsfengslet i fire uker, siktet for å ha hensatt jentene i en hjelpeløs tilstand. Han ble først siktet for å ha solgt narkotika til jentene.

Også en mann i 20-årene er varetektsfengslet i fire uker, siktet for uaktsomt drap. Han ble pågrepet på adressen i forbindelse med at politiet rykket ut til dødsfallene. Det var også han som kontaktet nødetatene.

Begge mennene nektet straffskyld, men 18-åringen har samtykket til fengslingen.