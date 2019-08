Familie hevder de ble truet av hotellkjede etter vannlekkasje

Var vannlekkasjen et hendelig uhell eller skyldtes den grov uaktsomhet? Og skal oversvømmelse fra en vask på badet på et hotell utløse krav om erstatning på to-tre hundre tusen kroner?

Det er viktige spørsmål i en konflikt mellom Petter Stordalens hotellimperium Nordic Choice Hotels og familien Rudihagen fra Vinstra.

Mens familien var på fotballkamp under Norway Cup 31. juli ble de oppringt av hotellet.

– Hvorfor ber hotellkjeden oss om å bruke vår egen forsikring for å dekke en vannskade på hotellet i stedet for å bruke sin egen, spør Tommy Rudihagen. Foto: privat

– De fortalte at det hadde vært en vannlekkasje fra rommet der sønnen vår, Markus, bodde. De hevdet at han hadde stengt proppen i vasken, skrudd kranen på fullt og forlatt hotellet, sier far Tommy Rudihagen.

Mens foreldrene og en sønn på 15 år sov flere netter på hotell Savoy, like ved Tullinløkka i Oslo sentrum, hadde 21-åringen kommet for å sove bare én natt på rommet foreldrene hadde bestilt til ham. Ifølge familien var det ikke noen andre gjester eller fest på rommet. 21-åringen skulle tidlig opp for å se lillebroren spille kamp. Seinere på dagen skulle han overta en leilighet for å begynne å studere i Oslo.

– Det er liksom ikke tidspunktet der du går berserk på hotellrommet, sier faren, Tommy Rudihagen.

– Kan sønnen din ha glemt å skru igjen kranen?

– Han påstår at han ikke har glemt det. Det kan jo ha rent litt vann fra kranen da han forlot hotellet, det vet vi ikke. Han påstår nei, men vi kan selvsagt ikke bevise det.

I en e-post til familien til familien, skriver forsikringsansvarlig Frank-Roe Vasseng i Stordalen-selskapet Strawberry at «Vi anser hendelsen som grov uaktsom og vi vil i den anledning kreve erstattet det tap som vi måtte lide som følge av hendelsen. I tillegg til reparasjon av rom 403 med følgeskade ut i gang og ned i underliggende rom 302 tar vi også forbehold om å kreve dekket vårt avbruddstap frem til rommene er tilbakestilt for utleie.»

Hotell Savoy er del Clarion-hotellene i Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice Hotels. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I e-posten ber de hotellgjesten om å erkjenne ansvar for skadene innen en uke. Samtidig gjør Vasseng oppmerksom på at skaden «...om mulig kan være dekket av privat hjem-/innbo alt. villaforsikring. En avklaring på dette vil du få ved å ta kontakt med eget fors.selskap.»

Stordalen-konsernet foreslår altså at gjesten skal prøve å få sitt eget forsikringsselskap til å dekke reparasjonen av vannskadene på hotellet.

Til NRK skriver Vasseng:

«..vi har rutiner for å orientere de kunder som forvolder skade på vår eiendom om at skaden kan være dekket under egen husforsikring.»

Han hevder de utelukkende har fått positive reaksjoner på at denne informasjonen gis, både fra gjester og forsikringsselskap.

En takstmann beregner skadene til 106.000 kroner. I tillegg varsler altså hotellkjeden at familien må regne med å betale for tapte leieinntekter.

– På telefonen truet de oss også med politianmeldelse hvis vi ikke erkjente skyld, og snakket om erstatningskrav på opp mot 300.000 kroner, sier Tommy Rudihagen.

Familien avviser å betale erstatning.

NRK har forelagt alle påstandene i denne saken for hotellkjeden Nordic Choice Hotels og Strawberry. De ønsker ikke å la seg intervjue eller kommentere detaljer i den pågående saken, men skriver til NRK:

«.... vi tar tilbakemeldingen svært alvorlig og ønsker selvfølgelig å rydde opp i misforståelser som har oppstått i dialogen etter hendelsen.»

– Dårlig vedlikehold

Etter vannlekkasjen fikk familien Rudihagen, sammen med hotelldirektøren, se nærmere på badet på hotellrommet og de filmet litt der inne.

– Vannet rant dårlig ut av servanten. Vi la også merke til at det var en terskel rundt dusjen som hindrer vann som renner over i vasken fra å finne veien til sluket der. Vi spør oss derfor om ikke vannskadene like mye skyldes dårlig vedlikehold som et hendelig uhell, sier Rudihagen.

Dette er en av påstandene hotellkjeden ikke vil kommentere.

Fagfolk: – Overløp fungerer ikke

NRK har vist familiens video fra badet til Fagrådet for våtrom. Opptaket er gjort mens proppen

– Tydelig at overløpet i vasken ikke fungerte, sier Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

er satt i for å teste overløpet, hullet øverst i servanten. Overløpet skal hindre eller begrense oversvømmelse i tilfelle avløpet i bunnen er blokkert.

– Jeg synes det er så tydelig at overløpet er tett, sier daglig leder Cato Ove Karlsen.

– Ja, overløpet fungerer ikke som tiltenkt, det er det ikke noen tvil om, sier fagsjef Bjørn Grimsrud.

– Hvordan kan du si det?

– Vi ser jo det når vannet i servantbassenget er fylt opp, sånn at det står over overløpet. Hadde overløpet da tatt unna, så hadde selvfølgelig vannstanden sunket. Det ser vi jo ikke noe til, her står jo vannspeilet ganske stille over overløpet, sier Grimsrud.

– Våtrom skal normalt tåle vannsøl og lekkasje, sier fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Karlsen og Grimsrud sier at kravene til moderne våtrom er at de skal tåle vannsøl og lekkasje.

– Siden 1997 har vi hatt et generelt, overordnet krav om at bruksvann eller lekkasjevann ikke skal føre til skade på bygningen, sier Bjørn Grimsrud.

Tommy Rudihagen mener hotellkjeden bygger opp en sak mot familien ved å slå fast at de ikke har en sjanse, at hotellkjeden har hatt to hundre slike saker før og «vunnet alle».

– Deretter ber de oss innrømme skyld og prøve å få det dekket på vår egen forsikring. Det synes vi er uakseptabelt, sier Rudihagen.