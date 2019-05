Falske Tinder-profiler sendte rasistiske meldinger i Edvards navn

«Jeg skal tegne svastika på deg med tusj når vi puler».

Slik lød én av meldingene som ble sendt til jenter fra en falsk Tinder-profil med Edvard M. Edvardsens (22) navn og bilde.

Felles for meldingene er at de var av krenkende og rasistisk art.

– Først og fremst synes jeg det er usmakelig at noen har sånne tanker. I tillegg skremmer det meg at de bruker mitt navn, fordi det kan gi et inntrykk av at det er noe jeg står for, sier Edvardsen.

«Hvit privilegert mann» i bioen

For tre uker siden mottok Edvardsen melding fra en bekjent som hadde kommet over en Tinder-profil med navnet Kevin, som brukte 22-åringens bilder.

Bildene var hentet fra kontoen hans på bildedelingstjenesten Instagram.

– Først så jeg litt humoristisk på det. Jeg tenkte at noen hadde stjålet bildene mine for å få flere Tinder-matcher, så jeg tok det ikke veldig seriøst.

Etter et par dager ble Edvardsen igjen kontaktet av en annen jente som hadde matchet med og snakket med «Kevin».

Da fikk han vite at profilen med hans bilder hadde titulert seg som «hvit privilegert mann» i biografien og sendt ubehagelige meldinger til jenter.

– Det var veldig ekkelt. Så jeg rapporterte profilen til Tinder og de stengte den med en gang, forteller Edvardsen.

Skrev at «hvite tilhører hvite»

Men kort tid etter dukket det opp en ny falsk profil, denne gangen med både Edvardsens navn og bilder. Også denne profilen ble rapportert inn og stengt av Tinder.

Så fikk 22-åringen igjen beskjed om at det var opprettet en falsk profil i hans navn.

– Det var da jeg fikk vite om de meldingene jeg anser som mest ekstreme. Personen hadde skrevet ting som at «hvite tilhører hvite» og at det har blitt altfor mange utlendinger i Oslo.

Edvardsen forteller at en fellesbetegnelse for samtalene er at personen bak profilen snakker om den hvite rases overlegenhet.

– Det virker som om de prøver å fremstille meg som en hvit, privilegert mann som tror jeg er bedre enn alle andre.

– Ville ha blitt redd hvis jeg så ham på gata

NRK har snakket med en av jentene som mottok meldinger fra en av de falske profilene som utga seg for å være Edvardsen.

Jenta, som ønsker å være anonym, forteller at samtalen på Tinder var en del av en drikkelek med venninner.

– Det var om å gjøre å skrive drøye meldinger og se om man fikk svar tilbake. Derfor tenkte jeg ikke noe på at han sendte rare meldinger tilbake.

Senere matchet jenta med den ekte Tinder-profilen til Edvardsen. Da forklarte han at han hadde blitt utsatt for id-tyveri.

– Hvis ikke han hadde forklart meg at det var en falsk profil, ville jeg nok ha blitt redd om jeg så ham på gata.

Edvardsen: – Har blitt paranoid

Edvardsen har foreløpig besluttet å ikke rapportere den tredje falske Tinder-profilen, fordi han tror det vil gi politiet en bedre sjanse til å finne ut av hvem som står bak.

Han er også overbevist om at det vil dukke opp en ny falsk profil dersom den nåværende profilen blir stengt.

22-åringen mener denne saken viser at det er for lett å opprette falske profiler.

– Tinder burde ha sørget for at Facebook-profiler og mobilnumre som har blitt rapportert én gang, ikke kan registrere nye brukere.

– Hvilken følelse sitter du igjen med etter denne opplevelsen?

– Jeg sitter igjen med en veldig urolig følelse og har nok blitt litt paranoid. Jeg tenker mye på hvem det kan være og har egentlig gitt opp håpet om at jeg som enkeltperson skal klare å finne ut av dette. Så jeg håper politiet vil ta saken på alvor.

Personen bak den falske profilen brukte blant annet et bilde av Edvardsen sammen med sin tre år gamle nevø. – Det synes jeg er ekkelt, sier han.

NorSIS: Et utbredt problem

Rådgiver Mats Authen i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) sier at de jevnlig mottar henvendelser fra personer som opplever at noen har opprettet falske profiler i deres navn.

I første kvartal av 2019 mottok tjenesten Slettmeg.no henvendelser om falske Tinder-profiler hver uke.

Samtidig sier Authen at Edvardsens sak skiller seg ut:

– De sakene vi hører mest om fremstår som upersonlige, mens dette er en sak som virker mer personlig. Det virker nesten som om den som står bak vet hvem han er og prøver å skade omdømme hans, selv om det ikke er sikkert at det er tilfellet.

Rådgiver Mats Authen i NorSIS anbefaler folk å rapportere inn falske profiler til Tinder.

Rådgiveren anbefaler personer som opplever det samme, å rapportere inn brukeren til Tinder.

Dersom det fortsetter å dukke opp falske profiler, mener Authen det kan være fornuftig å gjøre som Edvardsen og la profilen være aktiv.

– Det kan gi politiet tid til å undersøke. Men det er den som er krenket som i hver enkelt sak må gjøre en vurdering på om det er riktig.

– For lett å opprette falske profiler

For å opprette en Tinder-profil må man oppgi enten Facebook-profilen sin eller mobilnummeret sitt. Dersom personen bak den falske profilen har oppgitt telefonnummeret sitt, vil politiet lettere kunne finne ut av hvem som står bak, påpeker Authen.

Samtidig er rådgiveren klar på at det er for enkelt å opprette falske profiler på Tinder og i andre sosiale medier.

– Det virker som de er mer opptatt av å forhindre at spammaskiner («spambots») lager profiler, enn å sikre at personen som lager profilen faktisk er den han eller hun utgir seg for å være.

Authen forklarer at det finnes metoder som kan gjøre verifiseringen enda tryggere, men presiserer at disse gjerne kan oppfattes som påtrengende fra et personvernsperspektiv.

– Jeg som bruker ville kanskje reagert hvis jeg måtte sende inn et bilde av meg selv med en lapp, kode og dato, eller et bilde av legitimasjonen min. Vi synes det er i overkant lett å lage falske profiler, men vi har ikke noen veldig gode løsninger på hvordan man kan sikre at det ikke skjer.