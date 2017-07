Fallet i boligprisene fortsetter

FORTSETTER: De siste månedenes boligprisstatistikk fra Eiendom Norge viser at boligmarkedet fortsetter å kjøle seg kraftig ned. Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer la i dag frem den siste statistikken for boligprisene i Norge.

– Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskifte, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han mener det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, selv om det vil være store regionale forskjeller.

I juni måned ble det solgt 9.563 boliger, noe som er 2,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 46.374 boliger, noe som er 0,1 prosent færre enn i samme periode 2016.

– Så langt i år har det vært god aktivitet i det meste av det norske boligmarkedet. Det har vært en nedgang i antall salg i Oslo-markedet, men i landet for øvrig er det solgt flere boliger enn i 2016, som var et år med høy aktivitet, sier Dreyer.

I juni måned ble det lagt ut 10.745 boliger for salg i Norge, noe som er 17,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 54.120 boliger for salg i Norge. Det er 7,0 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Utviklingen fortsetter

De siste månedenes boligprisstatistikk viser at boligmarkedet er i ferd med å kjøle seg kraftig ned. Tallene for mai 2017 viste den svakeste maimåneden i Norge siden 2003, og vi måtte helt tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling, kunne Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer fortelle da han la frem boligprisstatistikken for mai.

– Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå enn på samme tid i fjor, sier Dreyer som forteller at det har kommet stadig flere boliger på markedet gjennom hele juni måned. Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny.

– Dette vil resultere i at mange boligselgere ikke vil få solgt boligen før ferien, noe som sannsynligvis vil bidra til en svakere prisutvikling de neste månedene, sier Dreyer.

Sterkest vekst i nord – Oslo svakest

STØRST VEKST: Den sterkeste prisutviklingen hadde Tromsø og Bodø Foto: Robert Greiner/NRK

Den sterkeste prisutviklingen i juni hadde Tromsø og Bodø, hvor prisene steg med 0,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 3,1 prosent.

– De regionale forskjellene i 12 måneders veksten er i ferd med å bli vesentlig mindre. Samtidig oppleves markedene veldig ulikt. Oslo-markedet er langt svakere enn landet for øvrig, Tromsø, Trondheim og Stavanger opplever et velfungerende og godt boligmarked, sier Dreyer.

Ikke overraskende

Nedgangen i Oslo skyldes også de nye boliglånsreglene som ble innført 1. januar i år, mener Dreyer. Hensikten med de nye reglene var å dempe boligprisveksten, særlig i Oslo.

– Dette vil nok prege markedet utover i 2017, men markedet vil normalisere seg etter hvert, sier Dreyer.

Boligprisstatistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.