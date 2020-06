Faller utenfor kontantstøtteordningen: – Det oppleves som at regjeringen har stivnet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Regjeringen snakker jo om at dette er en syretest på hvor omstillingsdyktige vi i næringslivet er. Og til det så vil jeg bare si takk, i like måte. Det oppleves som at regjeringen har stivnet, sier Mathilde Winther.

Nå er begeret fullt for gründeren, som sammen med ektemannen Håvard har bygget opp bedriften «Han Sylte» fra kjøkkenbenken for fem år siden. Etter å ha produsert gulrotmarmelade i to år, satset de og kjøpte et samvirkelag i Valnesfjord i Nordland, hvor de startet produksjon.

Siden har de drevet sesongbasert salg om sommeren og før jul. For to år siden tok de imidlertid steget og investerte i overnattingsfasiliteter og selskapslokaler. Oppstarten skulle være i slutten av mars og våren var fullbooket.

– Det ble ikke sånn. Vi husker alle hvor vi var 12. mars. Vi satt ved kjøkkenbordet og mottok kanselleringer og fulgte med på det som skjedde på pressekonferanser og i nyhetskanaler, sier Winther.

Kvalifiserer ikke til støtte

Mandagen etter satte de i gang med å etablere nettbutikk, og kjørte rundt og leverte varer for å gjøre det økonomiske tapet så lite som mulig.

Samtidig ble det signalisert fra myndighetene at det ville komme hjelp i form av krisepakker til næringslivet.

– Vi satt der med vår nyfødte bedrift. Selv om vi hadde eksistert i noen år, så var vi jo i en vekstfase. Så vi tenkte at noe hjelp kommer det vel.

Kompensasjonsordningen, eller den såkalte kontantstøtteordningen til bedriftene, ble senere lansert. Den går ut på at staten skal dekke en andel av bedriftenes faste, unngåelige utgifter.

Men for å kvalifisere til støtte må bedriftenes inntektsfall være over 30 prosent fra samme periode i 2019. I tillegg må inntektstapet være på minst 20 prosent i mars. Dersom bedriften ikke eksisterte i 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt for omsetningen i januar og februar i år.

Det har ført til at flere sesongbedrifter og nyoppstartede bedrifter har blitt stående utenfor ordningen.

Kompensasjonsordningen for bedrifter Ekspandér faktaboks Kompensasjonsordningen for bedrifter, populært kalt for kontantstøtten, går ut på at staten dekker en andel av bedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Dette kan være renter, leieutgifter og avgifter. Bedrifter som er pålagt å stenge på grunn av koronatiltak kan få dekket 90 prosent av kostnadene, mens resten kan få dekket 80 prosent. I ordningen er det et minstebeløp på 5.000 kroner og en egenandel på 5.000 kroner - nedjustert fra 10.000. For bedrifter som er pålagt stengt er det ingen egenandel. Det settes et tak på 30 millioner kroner i støtte per bedrift, og 80 millioner for konserner. For å få støtte må bedriften skatte til Norge, men den må ikke ha norske eiere. For å få støtte må bedriftens inntektsfall være over 30 prosent fra samme periode i 2019 (20 prosent for mars). Omsetningsfallet beregnet ut fra bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019. Dersom bedriften ikke var eksisterte i 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020. Ordningen gjelder for mars, april og mai, men Stortinget har varslet at dette kan bli forlenget. Flere næringer inngår ikke i ordningen. Eksempler på dette er banker, flyselskap, private barnehager, utenriks sjøfart og olje- og gasselskaper. Søknadsordningen er automatisert, der bedriftene legger selv inn omsetningstall og faste kostnader. Tallene blir automatisk sjekket mot en rekke offentlige registre.

– Nå er det nok

– Sanner sa jo at pakken ikke favner bredt nok, og at det er hull som må tettes, så vi har jo sittet og ventet da i disse hullene på at noen skulle komme og tette. Men det har jo ikke skjedd noe, sier Winther.

Gründeren kjenner til flere lokale småbedrifter som faller utenfor ordningen. Nå frykter hun at flere kan ende opp med å legge ned livsverkene sine.

– Jeg har vært veldig tålmodig og veldig forståelsesfull ovenfor de som har sittet og laget pakker, og tilpasset og funnet løsninger for å redde næringslivet i den krisen vi har stått i og fortsatt står i.

Winther reagerer særlig på hvordan regjeringen har forholdt seg til tilbakemeldingene fra NHO og bedriftene for hvordan ordningen treffer.

– Det er jo et paradoks at mange av disse bedriftene er de samme som politikerne elsker å elske, og som de gjerne spør om å komme på bedriftsbesøk til når det er valgkampturné.

Mener bedriftene må omstille seg

– Kompensasjonsordningen er ett av mange tiltak som skal bidra til at flest mulig sunne og levedyktige bedrifter overlever krisen. Vi har prioritert å få pengene ut raskt over millimeterrettferdighet, skriver finansminister Jan Tore Sanner i en kommentar til NRK og legger til:

Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Terje Pedersen

– Samtidig vil vi trolig se varige endringer i markedene fremover, og mange bedrifter blir nødt til å fornye og omstille seg. Det vil ikke bli lett, men med de tiltakene regjeringen har foreslått og stor innsats fra næringslivet har jeg tro på at de fleste vil klare seg gjennom dette på en god måte, sier Sanner.

Regjeringen har foreslått justeringer for hvordan kompensasjonsordningen kan treffe sesongbedriftene bedre, men dette gjelder for bedrifter som er knyttet til utendørsaktivitet.

Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener imidlertid at denne modellen er for smal, og at ordningen må justeres.

Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Bendiksby

– Vi er helt avhengig av sesongbedriftene. Stortinget sa til regjeringen at det skulle komme en egen ordning for sesongbedrifter. Den ordningen som har kommet er så smal og hjelper så få at spesielt mange små gründere som har satset av egne penger og startet bedrift, de får ikke hjelp i det hele tatt, sier Vedum.

– Det er ille og vi kommer til å presse på i Stortinget neste uke når vi skal ha en ny debatt om kompensasjonsordningen, for vi må hjelpe også de små.

– Traff ikke sesongbedriftene

NHO-leder Ole Erik Almlid sier at de har fått flere lignende henvendelser om bedrifter som har falt utenfor ordningen.

NHO-leder Ole Erik Almlid. Foto: Ole Berg-Rusten

– Kompensasjonsordningen har vært viktig for mange bedrifter, men den traff ikke de som driver sesongvirksomhet godt, sier Almlid.

Han peker på at egenandelen har vært for høy og at oppstartsbedrifter og sesongbedrifter som har omsetning som «klumper seg sammen på få måneder», har utfordringer med å søke kompensasjon fra tilsvarende periode i fjor.

– Så har vi tatt til orde for at regjeringens foreslåtte modell for sesongbedriftene justeres, og setter her vår lit til Stortingets pågående behandling nå før sommeren.