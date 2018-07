PÅSTAND: Leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen under Rødts oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Samme dag hadde Aftenposten et intervju med de to, hvorav Martinussen hevdet at ulikhetene har vokst hvert eneste år.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix