Den åtte år gamle rapporten ble laget på oppdrag fra EU-kommisjonen. Den tok for seg ulike løsninger for hvordan personer med beskyttelsesbehov kunne overføres fra et medlemsland til et annet. EU har ikke vedtatt å innføre bindende kvoter, som var et av forslagene i rapporten.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix