Fagforening i Forsvaret: – Foregår en hvitvasking på de øverste nivåene

Torsdag gikk oberstløytnant Lena Kvarving ut i NRK og fortalte på NRK Ytring og i nyhetssaker om en ukultur der problemer blir omtalt som enkeltavvik, og at det nødvendige arbeidet med å rette opp problemene rundt varsling, mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret ikke blir satt skikkelig i gang.

Kvarving fortalte også om hvordan hun opplevde et press om at rapporter skal være positive.

Oberstløytnanten fortalte at ledere hadde bedt henne om å «skrive om på rapporter, så organisasjonen ser mer positiv ut enn virkeligheten tilsier».

Nå får hun støtte fra en av de største fagforeningene i Forsvaret – Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

– Det er en virkelighetsbeskrivelse jeg kjenner meg igjen i. I enkelte saker foregår det en hvitvasking på de øverste nivåene, sier Torbjørn Bongo til NRK.

Han er leder av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

– Oppfatter at det ikke i tilstrekkelig grad tas på alvor

Bongo forteller til NRK at også de har sett en tendens til at ledelsen i både Forsvaret og Forsvarsdepartementet driver en form for hvitvasking av situasjonen – spesielt om det er problemer og utfordringer.

– Jeg kjenner meg igjen i en beskrivelse der man ønske å fokusere på de positive sidene, i stedet for å ta tak i det som faktisk er problemet. Det blir en form for hvitvasking, sier Bongo.

– Hva synes du om det?

– Det er problematisk. For organisasjonen oppfatter da at man fra ledelsens side ikke i tilstrekkelig grad tar dette på alvor, men i stedet vil se på de positive sidene, sier forbundslederen.

Torbjørn Bongo leder en av fagforeningene i Forsvaret med flest medlemmer – Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han mener forsvarsledelsen og forsvarsministeren må tørre å være ærlige.

– Skal vi løse de utfordringene vi står midt oppi nå må vi ha en tydelig erkjennelse: Ja, vi har et problem. Ja vi skal løse dette. Ja, vi ønsker en dialog med hele organisasjonen på hvordan vi skal løse det, uttrykker Torbjørn Bongo.

Fagforeningslederen frykter at slik «hvitvasking» av fakta og situasjoner kan føre til at det begås nye feil i håndteringen av varslingssaker og andre forhold i Forsvaret.

– Det er beklagelig. Slik omskriving gjør det vanskelig å løse det som er utfordringene. I enkelte tilfeller fører det nok også til at vi fatter gale beslutninger. Det blir fokusert på de positive elementene i stedet for å erkjenne at det er noen utfordringer som må løses.

– Hva må ledelsen i Forsvaret og regjeringen gjøre?

– Jeg ønsker meg ærlige og redelige svar. De må beskrive virkeligheten slik at man faktisk kjenner seg igjen i den, sier Bongo.

Forsvarsministeren: – Vi skal ha åpenhet og ærlighet

I Dagsnytt 18 svarer forvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på påstandene om at det drives sminking eller hvitvasking av rapporter for å danne et positivt bilde.

Slik kommenterte han e-poster fra eget departement til oberstløytnant Lena Kvarving med budskap om at man valgte en «positiv vinkling, synliggjøre det som gjøres heller enn å påpeke hva som bør bli bedre».

– Jeg har vært forsvarsminister i noen måneder. Jeg har ikke noe forhold til noen rapport som skal ha blitt sminket, men min holdning til det er krystallklar. Skal jeg og regjeringen klare å ta gode beslutninger må vi ha kunnskap, fakta og beskrivelser av situasjonen slik den virkelig er. Det forutsetter jeg, uttaler forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Bjørn Arild Gram (Sp) tiltrådte som forsvarsminister i april 2022. Foto: Kristin Humstad / NRK

Konfrontert av fagforeningsleder Torbjørn Bongo på hvordan han stiller seg til opplysninger om at informasjon holdes tilbake slår statsråden fast at det ikke er bra om det stemmer.

– Det er helt uakseptabelt at det skal være sånn. Det skal være åpenhet og ærlighet. Jeg er helt avhenigg av at man er åpen og ærlige, sier forsvarsministeren.

Venstre: – Alarmklokkene har fått ringe altfor lenge

Grunde Almeland fra Venstre på Stortinget har selv jobbet i Forsvaret i tre år.

Han liker ikke det han hører fra Forsvaret nå, og det oberstløytnant Lena Kvarving i går kunne fortelle.

– Det oberstløytnanten forteller er jo sjokkerende. Det vitner nok en gang om en kultur som har vært og fortsatt er fullstendig usunn og uakseptabel. Jeg tenker alarmklokkene har fått ringe altfor lenge. Nå er det virkelig på tide å ta tak og sørge for at alle som er i Forsvaret har en trygg arbeidshverdag, sier Almeland til NRK.

Grunde Almeland etterlyser at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kommer på banen. Foto: William Jobling / NRK

Venstre-politikeren reagerer også på uttalelsene om at det skjønnmales, hvitvaskes eller at rapporter ønskes formidlet i så positivt ordelag som mulig. Han mener det tyder på at problemene ikke bare er i Forsvaret, men også i Forsvarsdepartementet der forsvarsministeren er øverste ansvarlige.

– Det jeg synes er sjokkerende er at forsvarsministeren ikke har vært tydeligere på banen og sagt hva han faktisk vil gjøre for å ta tak i dette. Jeg savner en konkret plan fra statsråden på hvordan man skal få røsket opp i ukulturen og sørge for at alle som går på jobb i Forsvaret kan føle seg trygg, sier Almeland.

Venstre-politikeren frykter at det som kommer frem kan gjøre at de folkene Forsvaret trenger ikke vil velge uniform og etaten som arbeidsplass.

– Jeg håper vi felles kan si som politikere til alle som vil inn i Forsvaret at det er et trygt sted å arbeide. At om du melder fra, blir du tatt på alvor. Men det krever at også forsvarsministeren kommer på banen og legger til rette for det nå, sier Grunde Almeland.

Forsvarsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) uttrykker at han tar alle sakene om varslinger, mobbing, trakassering og maktovergrep i Forsvaret veldig alvorlig.

– Det er ikke sånn vi skal ha det. Sakene fra NRK har løftet frem forhold som vi ikke skal ha noe av, sier forsvarsministeren.

Gram forteller at han krevde en rapport fra Forsvaret og forsvarssjefen før sommeren. Nå har de satt i gang en rekke tiltak, det gjøres en ekstern gransking og de jobber med flere nye tiltak.

– Vi er ikke der vi skal være i dag. Derfor må vi gjøre noe med det. Det er det vi er i gang med, sier Gram.

Leder for Militært kvinnelig nettverk etterlyser handling

NRK har også snakket med leder for Militært kvinnelig nettverk.

Amanda Bergh Schjelderup snakker med mange andre kvinner i Forsvaret. For dem er det heller ikke nytt at det er en rekke varslingssaker som har vært dårlig håndtert.

– Dette er jo saker som vi har kjent til i mange år. Forsvaret er såpass lite at vi kjenner til hvem det gjelder, hvem som har vært leder på disse tidspunktene og hvem som har utmålt konsekvenser. Vi stusser jo både over habilitet i enkelte av sakene, konsekvensutmålingen og også den retorikken som er blitt brukt.

Hun sier at flere nå mener noe må gjøres.

– Det har jo i lang tid vært et tema i pausene i avdelingene, og vi etterlyser handling rett og slett, sier Amanda Bergh Schjelderup.

Amanda Bergh Schjelderup leder Militært kvinnelig nettverk i Forsvaret. Foto: Privat

Lederen for Militært kvinnelig nettverk ser fram til arbeidet med forbedring som nå foregår.

Blant annet håper hun at den eksterne granskingen skal se på om det gis ulik konsekvens etter hvor høyt opp i systemet den som gjør noe kritikkverdig befinner seg.

– Det bør eksemplifiseres konsekvensutmåling som er lik, uavhengig av grad og stilling. For det mange reagerer på er at det er en generell oppfatning om at hvis du har en lavere befalsgrad eller spesialistgrad så vil konsekvensen være større ved overtramp – enn om du er en høytstående offiser med en, kall det en mer kritisk stilling da, sier Schjelderup.

Selv har hun spilt inn at flere nivåer bør høres i gjennomgangen.

– Jeg vil jo også si at jeg har tillit til Forsvarssjefen og at jeg har tro på de tiltakene som er i iverksatt. Men det krever handling og ikke bare holdningsskapende arbeid og rapportskriving, sier hun til NRK.

Les flere av NRKs saker om Forsvaret:

Les også: Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Les også: Line Svingen vs. Forsvaret

Les også: Bataljonssjefen sendte meldinger til løytnant Caroline: «Naken i dusjen her vet du 😉»

Les også: Varsler mot 17 toppledere i Forsvaret: Toppledere slipper unna, mener fagforening