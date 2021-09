Fagforbundet hardt ut mot statsministeren: - Villeder

Var privatiseringen av eldreomsorgen en grunn til at så mange eldre i Sverige døde av covid-19?

«Ja», mener Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre.

«Nei», mener Erna Solberg (H).

Støre hevder den svenske koronakommisjonen peker på privatiseringen som en årsak til stor smittespredning blant eldre i Sverige. Det er feil, hevdet Erna Solberg.

I debatten med Jonas Gahr Støre påsto Solberg påsto at private tilbydere ikke nevnes. «Du snakker feil», sa Solberg.

Det får Fagforbundets Mette Nord til å reagere:

– Erna bløffer, sier hun til NRK.

Nord mener Solberg ikke holdt seg til virkeligheten da hun hevdet at private aktører ikke var nevnt i rapporten.

Samtidig advarer Nord mot høyresidens politikk med økt antall private tilbydere i eldreomsorgen i Norge. Nord hevder at det kommer frem av rapporten at privatisering av eldreomsorgen i Sverige bidro til økt smitte.

Men det er det foreløpig ikke grunnlag for å si noe om, mener hovedsekretær i den svenske koronakommisjonen, Joakim Sonnegård.

Faktabasert?

Så, var egentlig private tilbydere en del av grunnen til at smitten bredte seg så raskt blant eldre i Sverige?

Det hevdet Jonas Gahr Støre, da han kritiserte regjeringens politikk med flere private aktører i omsorgssektoren.

– Det Erna Solberg gjennomfører nå, det har vi en slags fasit på. For det står at det skal skje etter svensk modell. Og den svenske modellen har eksistert i ti år. Den har vist i normale tider at det blir oppstykket eldreomsorg, altså mindre helhet, dårligere lønn- og arbeidsvilkår for de ansatte, og mindre dekning for dem som trenger hjelp.

– Og i krise, koronakommisjonen i Sverige har sagt at denne oppstykkingen har bidratt til å få veldig høy smitte inn, sa Støre.

Det førte til reaksjoner fra statsministeren:

– Jonas Gahr Støre, du har sagt det du sa om den svenske koronakommisjonen før i debatten. Og vi har lest hele koronakommisjonen – du snakker feil. Det er ikke det som står der. Det står at det er oppsplitting mellom de svenske forvaltningsnivåene innenfor offentlig sektor: at det er forskjellige utforminger. De nevner ikke de private.

– Du bruker et argument som ikke er sant. Vi må være faktabaserte, la Solberg til.

Mette Nord i Fagforbundet steilet da hun hørte Solbergs påstand om at det private ikke nevnes i den svenske rapporten.

Leder i Fagforbundet Mette Nord mener Solberg tok feil om den svenske koronakommisjonen. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Det er å villede befolkningen, raser Nord.

Hun er særlig oppgitt over at Solberg selv ba om at debatten holdt seg til fakta.

Kommisjonen drøftet ikke de privates rolle

Men hva er fakta i denne saken, egentlig?

Problemer med å samkjøre tjenester og kommunisere godt blir beskrevet som en del av grunnen til at pandemien kom skjevt ut i Sverige. I rapporten står følgende:

«Det är en enkel princip i teorin men ju fler som delar på samma ansvar, desto svårare blir det att få helheten att fungera väl i praktiken. Ansvaret för vård och omsorg av äldre är uppdelat på 21 regioner och 290 kommuner. I många regioner och kommuner finns dessutom ett stort antal privata utförare.»

Joakim Sonnegård er hovedsekretær for den svenske koronakommisjonen. Han sier til NRK at koronakommisjonens rapport fra desember ikke drøftet problemstillingen om hvorvidt private aktører bidro til økt smitte.

Kommisjonen meldte da at de ville komme tilbake til spørsmålet.

Kommisjonen jobber nå med andre del av sin rapport, som går mer inn på spørsmålet om hvorvidt private tilbydere var en årsak til den høye smitten. Den skal legges frem 29. oktober.

– Det er interessant at det er blitt et spørsmål i Norge. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si hvilken av disse to tolkningene som er riktig, sier Sonnegård.

Han peker på at rapporten som legges frem senere i høst vil forsøke å svare mer direkte på hva som bidro til den høye smitten.

– Så dere svarer ikke på dette i den første rapporten som nå er tilgjengelig?

– Nei, den svarer ikke spesifikt på dette, svarte Sonnegård, og fortsatte:

– Men den peker på hvordan eldreomsorgen er organisert, ved at det er mange aktører på ulike nivåer i eldreomsorgen. Så sier vi ikke noe spesifikt om driften, om det er offentlig eller privat – vi bare konstaterer at her er det mange aktører innblandet.

Debatten som oppsto mellom Støre og Solberg pågår også i Sverige, forteller Sonnegård. Han håper kommisjonens neste rapport vil bidra med mer fakta.

– Vi kommer til å forsøke å kaste lys over den debatten med fakta over hvordan dette har sett ut i Sverige.

Ikke helt feil, ikke helt riktig

Dermed stemmer det altså at privatisering av eldreomsorg er omtalt i den svenske koronakommisjonens rapport.

Solbergs påstand om at privatisering ikke nevnes i det hele tatt, stemmer altså ikke helt.

Men, privatisering er heller ikke nevnt som en årsak til fragmenteringen i den svenske eldreomsorgen i kommisjonens første del, slik Støre hevdet.

Mette Nord i Fagforbundet er likevel ikke beroliget. Hun er sterkt kritisk til regjeringens politikk om økt valgfrihet og flere private aktører i omsorgssektoren.

– Det som bekymrer oss er at regjeringen ønsker å innføre en modell i Norge med fritt brukervalg, der kommunene som har ansvar for eldreomsorg har mindre mulighet til å koordinere tjenestene. Å fragmentere tilbudene gjør denne koordineringen vanskelig, mener hun. .

I en tidligere versjon av denne saken var tittelen "Fagforbundet hardt ut mot statsministeren: - Erna bløffer". Siste setning er nå endret til: "- Villeder".