– Vi er kraftig provosert, nå må regjeringen slutte å tulle, og komme tilbake til forhandlingsbordet, sier Mette Nord, leder i LOs største forbund Fagforbundet, til NRK.

STRID OM PENSJON: – Nå må den kalle oss inn til reelle forhandlinger om modernisering av ordningen med særaldersgrenser, sier leder i Fagforbundet Mette Nord. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Midt i en krevende mekling om lønnsoppgjøret i offentlig sektor, seiler pensjon opp som et brennhett politisk stridstema mellom regjeringen og fagbevegelsen.

For i et uvanlig skarpt brev sier alle de tre hovedsammenslutningene på arbeidstagersiden Unio, Ys og LO, klart nei til å diskutere hvilke yrkesgrupper som skal ha plikt til å fratre ved særaldersgrensen og hvem som skal miste denne rettigheten.

Vil fjerne plikten

Bakgrunnen er at regjeringen nylig gikk inn for å fjerne plikten som 200.000 offentlig ansatte har til å gå av med pensjon tidligere enn andre.

Forslaget provoserer fagbevegelsen.

I stat og kommune er flere yrkesgrupper underlagt en særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år. Dette gjelder blant annet ansatte i Forsvaret, politiet og brannvesenet, men også jordmødre, ambulansearbeidere og andre ansatte i helsevesenet.

Særaldersgrensen følges i dag av en plikt til å fratre, som forhindrer disse arbeidstakerne i å fortsette å jobbe til de når den ordinære aldersgrensen på 70 år.

Nå vil regjeringen trosse en rekke arbeidstakerorganisasjoner og fjerne denne fratredelsesplikten.

Da regjeringen tok beslutningen om endringene, begrunnet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) det slik overfor NRK.

PROVOSERER: Hovedorganisasjonene YS, Unio og LO er provosert over regjeringen og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), og beskylder ham for avtalebrudd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes. Det vi gjør nå, innebærer rett og slett at du kan få gå av ved særalder, men hvis du har lyst til å fortsette, så får du lov til det, sa Røe Isaksen.

– Avtalebrudd

– I avtalen fra 2018 lovet regjeringen å forhandle videre om nye, varige løsninger for dem som i dag har en stilling med særaldersgrense. Det løftet brøt regjeringen og kom i stedet med forslag om overgangsordninger. Dette er provoserende, sier Mette Nord.

Lederen for Fagforbundet er klar til å stille til forhandlinger med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på kort varsel.

– Det regjeringen legger opp til nå kan gå på sikkerheten løs for vanlige folk som trenger hjelp fra for eksempel brann- og redningsfolk. Vi snakker om aldersgrenser for ansatte i fysisk harde yrker som også krever rask reaksjonsevne, sier Nord.

Hun krever at vi må forhandle fram en modell for modernisering av særaldersgrensene som deretter legges fram til lovendring i Stortinget.

– Vi fikk et tilbud som vi avviste, det er ikke reelle forhandlinger. Deretter kom brevet der regjeringen ber oss om diskutere hvilke yrkesgrupper som skal ha plikt til å fratre ved særaldersgrensen og hvem som skal miste denne rettigheten. Dette brevet må regjeringen straks trekke tilbake og invitere til reelle forhandlinger, da stiller vi, sier Mette Nord.

Ikke et tema i forhandlingene i fjor

Røe Isaksen sier fratredelsesplikten ikke var et tema i forhandlingene i 2019/20. Han mener likevel regjeringen var tydelige i forhandlingene og informerte om at de ville foreslå å fjerne plikten til å fratre.

– Det er riktig at vi har avtalt at man først skulle utarbeide hvordan pensjonen for de med særaldersgrense skal være, før man går løs på selve aldersgrensene, skriver statsråden i en e-post til NRK.

Røe Isaksen mener forslaget fra regjeringen ikke i strid med dette, ettersom aldersgrensene ikke endres.