Fagavdeling anbefalte ikke reise til Tangen-seminar: – Det er i siste instans jeg som konkluderer

Isaksen var næringsminister da han deltok på det påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen overfor VG har beskrevet som sitt «drømmeseminar». Seminaret pågikk over tre dager i Philadelphia i november i fjor.

I dag holdt Isaksen en pressekonferanse for å utdype forhold rundt sin deltakelse, etter at han i går tok selvkritikk på to områder.

– Jeg har gjort vurderinger som er dårlige og mangelfulle, selv om jeg den gang mente det var vurderinger som stod seg, sier Isaksen.

– Ikke venn av Tangen

Isaksen er tydelig på at han ikke har hatt noen rolle i ansettelsen av Tangen som ny sjef for Oljefondet – som gjøres av Norges Bank – eller diskutert ansettelsen med noen i regjeringen eller andre i forkant.

– Jeg visste ikke at han var kandidat, eller at han ble ansatt, før det ble offentliggjort i mediene, sier Isaksen til NRK.

Påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen. Isaksen sier han bare hadde møtt Tangen to ganger før det omstridte seminaret i USA i november i fjor. Foto: Tony Colli / NBIM

Isaksen sier at han ikke er en venn av Tangen, og at de to ikke har hatt privat kontakt.

Han sier samtidig at han hadde truffet Tangen ved to anledninger før seminaret. Den ene gangen ene var i professor Henrik Syses bursdag, der det var om lag 100 personer til stede.

Både Syse og avtroppende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad deltok på seminaret i USA.

Isaksen sier også at han sendte en SMS til Tangen og gratulerte ham med jobben som sjef for Oljefondet, etter at ansettelsen ble kjent i mediene.

– Det var ikke aktuelt for meg å være med på denne reisen som privatperson. Jeg er ikke venn av Nicolai Tangen, og det å være statsråd er ikke en rolle man kan velge bort, sier Isaksen.

Fagavdeling anbefalte ikke reise

Isaksen sier han mottok den første uformelle henvendelsen om å delta på seminaret fra Tangen i mai 2018. E-posten hadde tittelen «En spesiell invitasjon fra Nicolai Tangen».

Isaksen svarte da i en post at det «virket veldig, veldig interessant». Isaksen skrev også at arrangementet kunne falle litt mellom to stoler, men at han skulle sjekke med departementet om han kunne delta som statsråd.

3. desember 2018 kom den formelle invitasjonen, i en e-post fra Tangen. Vedlegget var en invitasjon fra dekanen ved The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Isaksen svarte at han skulle sjekke med departementet, og sier invitasjonen forsterket inntrykket av at det ikke var et privat arrangement. Henvendelsen gikk til fagavdelingen for forskning og innovasjon, fordi arrangementet foregikk på et universitet.

– I desember kom den første vurderingen fra avdelingen. De anbefalte ikke at jeg skulle prioritere arrangementet, sier Isaksen.

– Ikke uvanlig med uenighet

Isaksen sier han deretter diskuterte saken med den politiske ledelsen i departementet.

– Vi gikk ikke inn i detaljer om programmet, men deres forståelse var at dette var et seminar der brede samfunnsmessige spørsmål skulle drøftes, herunder spørsmål knyttet til internasjonal politikk.

Isaksen sier ledelsen i næringsdepartementet vurderte det slik at det var relevant for en næringsminister å delta, dersom det kunne passe inn i Isaksens tidsplan.

– Det skjer nærmest ukentlig at politisk ledelse og fagavdeling har ulik vurdering av om et arrangement burde prioriteres eller ikke. Det kan det være ulike årsaker til, men embetsverket prioriterer ofte annerledes enn politikere gjør.

– Det er i siste instans jeg som statsråd som konkluderer. Jeg står på beslutningen om at dette var relevant å delta på statsråd og næringsminister, sa Isaksen på pressekonferansen.

Mente det kunne ta for mye tid

Isaksen sier til NRK at invitasjonen fra Tangen ble håndtert «på vanlig måte i departementet».

– Forsknings- og innovasjonavdelingen anbefalte ikke at jeg prioriterte dette. De mente, basert på det som var programmet da, at det var for lite næringsrelevant, og at det kunne ta for mye tid, rett og slett, og at derfor ikke var en god vurdering, utdyper Isaksen overfor NRK.

– Jeg hadde videre diskusjoner om dette, og kom til at dette var det relevant for en næringsminister å delta på.

– Er det fristende for deg som statsråd å takke ja, når man får tilgang til rike og berømte mennesker på et lukket arrangement?

–Det var et spennende arrangement, og en spennende konferanse, det er det ikke til å legge skjul på. Men når jeg deltar, så er det som statsråd på jobb. Jeg er der som næringsminister, og som næringsminister var det viktig å prioritere norsk næringsliv i utlandet. Hadde det vært like relevant å være der som arbeids – og sosialminister, som jeg er nå? «Nei», er nok svaret på det.

Avtroppende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad deltok også på det omstridte seminaret i Philadelphia i november i fjor. Representantskapet i Norges Bank har kalt inn til et ekstraordinært møte for å vurdere om ansettelsen skal granskes. Foto: Ints Kalnins

Skal betale for hotell og måltider

Isaksen har tidligere opplyst at departementet dekket hotell og reise på seminaret, men ikke måltidene, ifølge VG.

På dagens pressekonferanse sa Isaksen at hotellet ikke er betalt av departementet ved en feil, men han lover at det nå skal ordnes opp i.

– Det er helt klart at departementet skal betale for hotellet, det står også i reiseregningen min. Men ved en feil har de ikke betalt regningen, og det ordnes det nå opp i.

Han understreker at det ikke er uvanlig at andre betaler for statsrådenes måltider, men sier han likevel har bedt om å få betale for disse, fordi det har blitt stilt kritiske spørsmål om seminaret i etterkant.

– Jeg mener dette var et relevant arrangement å delta på som næringsminister. Det ble fulgt opp på vanlig måte i departementet. Håndboka sier at statsråders utenlandsreiser er tjenestereiser, sier Isaksen.

– Skaper betimelige spørsmål

Røe Isaksen tok i går selvkritikk for sin deltagelse på to punkter i Politisk kvarter mandag:

Han burde forsikret seg om at deltakelse på seminaret stod i det offisielle programmet hans i forbindelse med at han var på reise, ikke bare hans egen kalender.

Deltakelsen burde ha blitt meldt inn til Stortingets register for verv og økonomiske interesser, etter at det ble kjent at Tangen skulle bli ny sjef i Oljefondet.

I dag utdypet Isaksen selvkritikken ytterligere. Han sier han burde ha stilt flere spørsmål før konferansen, fordi folk deltok i «svært forskjellige roller».

– Jeg burde sett tidligere at noen var der som venner, noe som skaper betimelige spørsmål i ettertid.

– På Politisk kvarter i går var jeg litt klønete, da jeg brukte betegnelsen «Stortingets gaveregister». Jeg har ikke meldt inn noe av dette som en gave, fordi det ikke er et gaveelement her. Jeg har meldt det inn i kategorien utenlandsreiser, fordi Tangen betalte for arrangementet, sier Isaksen.

Han er tydelig på at det øvrige programmet på USA-turen i fjor høst, ble lagt etter at han haddde takket ja til å delta på seminaret i Philadelphia.

I USA var Isaksen blant annet i et møte med den amerikanske handelsministeren, representanter fra Kongressen og på et maritimt seminar i regi av næringsdepartementet. Han reiste til USA fra Midtøsten.

– Det er ikke aktuelt for meg å reise til et viktig land som USA, bare for å delta på én konferanse, sier Isaksen til NRK.

Norges Bank vurderer gransking

Representantskapet i Norges Bank har blitt kalt inn til ekstraordinært møte for å vurdere gransking av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Bakgrunnen er konferansen Tangen arrangerte i Philadelphia, der en rekke prominente næringslivsledere og embetsfolk, både fra Norge og utlandet, deltok.

Seminaret ble i sin helhet betalt av milliardæren Nicolai Tangen. Den ble først offentlig kjent gjennom en avsløring i VG i helgen.